Je lepší vytápět tepelným čerpadlem nebo plynovým kotlem?

V roce 2022, v době energetické krize a s počátkem války na Ukrajině, skokově narostla cena plynu a panovaly obavy z jeho nedostatku. Zájem o tepelná čerpadla tehdy narostl hned několikanásobně. Vyrojilo se mnoho nezkušených i nekvalitních dodavatelů, kteří instalovali tepelná čerpadla nízké kvality, často i v kombinaci se špatným návrhem čerpadla a nízkou úrovní služeb. Díky příznivějším cenám plynu dnes mnoho domácností opět vidí v tomto fosilním palivu cestu jak ušetřit za vytápění. Co kdyby ale bylo možné oba zdroje nakombinovat? Bylo by to efektivní? Ukážeme si to na dvou modelových situacích (pro dům s tepelnou ztrátou 14 kW).