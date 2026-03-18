Inverter scroll chiller spojuje vysoký výkon s inteligentní úsporou
Společnost LG Electronics reaguje na rostoucí nároky na energetickou efektivitu v průmyslu a komerčním sektoru řešením v podobě Inverter scroll chilleru. Ten díky své modularitě a inteligentnímu řízení nastavuje standard pro moderní vytápění a chlazení velkých objektů.
Modulární systém umožňuje propojení až deseti jednotek do jednoho celku o celkovém výkonu 2,5 MW, čímž poskytuje bezkonkurenční flexibilitu pro různorodé provozy – od nemocnic a hotelů až po náročné průmyslové haly a zemědělské sklady.
Špičková invertorová technologie a unikátní systém odlučování oleje zajišťují vysokou energetickou účinnost s koeficientem COP 3,5. To ve srovnání s běžnými elektrokotli znamená až 3,5krát efektivnější provoz a výrazné snížení nákladů na energie.
Vysoká odolnost chrání zařízení před korozí v agresivním prostředí, zatímco ekologické chladivo R32 zajišťuje stabilní provoz v extrémním teplotním rozmezí od −30 °C do +50 °C.
Časy, kdy průmyslové haly nebo administrativní budovy spotřebovávaly obrovské množství energie bez kontroly, končí. Letošní veletrh Aquatherm Praha potvrdil jasný trend: firmy hledají zařízení, která jsou kompaktní, ale dokážou se přizpůsobit růstu podniku. Společnost LG na akci vystavila svůj Invertorový scroll chiller – systém, který spojuje vysoký výkon s inteligencí a výraznou úsporou provozních nákladů.
Představte si zařízení, které dokáže s absolutní přesností vytápět i chladit, přičemž se flexibilně přizpůsobí velikosti jakékoli stavby. LG Inverter scroll chiller díky své modularitě nachází široké uplatnění. Je vhodný pro průmysl, procesní chlazení ve výrobě a továrnách, stejně jako pro velké nemocnice, hotely, obchodní centra či pro skladování vody pro rozsáhlá zahradnictví.
LG Inverter scroll chiller nabízí 9 základních modulů. Chladicí výkon nejmenšího modelu začíná na 57 kW, zatímco ten nejvýkonnější dosahuje 222 kW. Tyto jednotky se dají navzájem propojovat; pokud jich zapojíte až 10 vedle sebe, vznikne zařízení s výkonem až 2,5 MW (nebo 2,5 megawattu). To nejpodstatnější se však ukrývá v energetické účinnosti. Díky špičkové invertorové technologii dosahuje koeficient účinnosti (COP) hodnoty 3,5, čímž se LG řadí na absolutní vrchol trhu. Stojí za tím unikátní systém odlučování oleje, který zajišťuje, že zařízení funguje podobně jako průtokový elektrokotel, ale je přibližně 3,5krát účinnější.
Odolnost v extrémních podmínkách
Systém využívající ekologičtější chladivo R32 bez problémů zvládá venkovní teploty od mrazivých −30 °C až po extrémních +52 °C. Pro nejagresivnější průmyslová prostředí je chladič chráněn speciální epoxidovou pryskyřicí, takzvanými lamelami „Black Fins“, které odolají i korozi. Pro správce budov je obrovskou výhodou snadná integrace. Pokud už objekt využívá jiné technologie LG (klimatizace, tepelná čerpadla), chiller k nim jednoduše přidáte a vše řídíte z jednoho centrálního ovladače. Systém je vysoce sofistikovaný a z legislativních důvodů jej smí montovat výhradně certifikované chladírenské firmy.
„Naším cílem na veletrhu Aquatherm nebylo jen ukázat další výkonný stroj, ale představit technologii, která se plně přizpůsobí konkrétním B2B projektům. Od bytových domů až po náročné chemické provozy dokážeme díky modulárnímu systému a ochraně Black Fins nabídnout efektivitu bez kompromisů,“ zhodnotil po veletrhu Tomáš Tuček, Sales Manager a Team Leader Air Solution dpt. – LG Electronics.
Proč LG Inverter scroll chiller?
Flexibilita: Výkon, který roste s vaší firmou.
Úspora: Vysoká účinnost (COP 3,5) výrazně snižuje účty za energie.
Odolnost: Technologie Black Fins prodlužuje životnost v náročném prostředí.
Smart ovládání: Všechna zařízení LG v budově pod jedním ovladačem.