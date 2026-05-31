Integrace a efektivní řízení TČ zejména země-voda vede k maximální úspoře a komfortu
Rozhovor s panem Machem ze společnosti Tepelná čerpadla Mach na mezinárodním veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky Amper 2026 se zaměřil na moderní řešení vytápění, chlazení a přípravy teplé vody.
Hlavní téma: Integrace a efektivní řízení tepelných čerpadel, zejména typu země-voda, pro dosažení maximální úspornosti a komfortu ve větších objektech.
Preferovaný typ tepelného čerpadla
Společnost Tepelná čerpadla Mach upřednostňuje pro české budovy systémy země-voda (hlubinné vrty nebo plošné kolektory), protože umožňují pasivní chlazení budov a ukládání tepla do vrtů. Lze je také využít pro regeneraci vrtů, kdy přebytečná elektřina z fotovoltaiky v létě ohřívá zem.
Řešení je vhodné primárně pro větší rodinné domy (sídla, vily), průmyslové objekty, hotely, penziony a wellness centra. Tyto objekty mají vysoké energetické nároky na vytápění, chlazení a ohřev vody, což zajišťuje lepší ekonomiku a návratnost investice u výkonnějších systémů (např. 100–150 kW). V zemědělství se uplatňují i hybridní systémy (země-voda a vzduch-voda) pro flexibilní zajištění tepla a chladu dle sezóny.
Integrace s dalšími technologiemi a energetická regulace
Klíčová je jednotná regulace pro celý energetický systém (tepelné čerpadlo, fotovoltaika, bateriové úložiště, spotové ceny elektřiny).
„Pokud si tepelné čerpadlo jede takzvaně svoji regulaci, fotovoltaika svoji regulaci, nadřazená regulace v domě si jede svoje, bateriové uložiště si jede svoje… Pokud to nemá takzvaně jednoho pána, jednu regulaci, která tu energetiku umí dát dobře dohromady, tak pak se to všechno ztrácí, rozchází a kolikrát opravdu je výsledek velkým zklamáním nad tím, že člověk pořídil krásný všechny věci, dokonce si řekne i smysluplný, ale výsledek není dobrý,“ říká v rozhovoru Stanislav Mach, majitel a zakladatel společnosti Tepelná čerpadla MACH.
„Proto jsme naše tepelná čerpadla Chameleon postavili na tom, že jejich základem je smysluplné řízení a hlídáme energie zdroje tepla, chladu, teplé vody. Hlídáme spotřebu z jednoho místa a řídíme třeba fotovoltaiku, předehříváme dům, vychlazujeme dům, řešíme přípravu teplé vody a smysluplně s tím po stránce energetiky pracujeme,“ vysvětluje dále Mach.
Navazování na nadřazené řídicí systémy (chytrá domácnost, facility management)
Díky standardizovaným komunikačním rozhraním se systémy Tepelná čerpadla Mach snadno propojují s nadřazenými systémy pro ovládání osvětlení, žaluzií, hudby apod.
To umožňuje výměnu informací (např. o teplotě a vlhkosti) a zajišťuje, že i při existenci dvou nezávislých systémů má celek „jednoho pána“ pro optimalizaci provozních nákladů.
Servis a vzdálená správa
Servis je zásadní a často opomíjený aspekt. Společnost Tepelná čerpadla MACH, s.r.o. zajišťuje návrh, dodávku a následnou péči. Využívá se dispečink pro monitorování, vyhodnocování a nastavování systému.
Vzdálená správa je rozdělena do tří kategorií: uživatelská (komfort pro zákazníka), servisní a pro vývoj (poskytuje cenná data pro zlepšování produktů).