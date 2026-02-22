Olejové vytápění jako náhrada uhlí a vliv ekodesignu
Přehrát audio verzi
Olejové vytápění jako náhrada uhlí a vliv ekodesignu
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Uhlí v poslední době velmi zdražilo a spolu s již platným zákazem používání kotlů 1. a 2. třídy je jeho budoucnost pro vytápění zcela nejistá. Se spalováním uhlí v kotlích je spojeno hodně práce spojené s výskytem prachu a likvidací popele. Nejenom domácnosti chtějí při vytápění komfort, automatiku a řešení bez náročných rekonstrukcí, při nízkých pořizovacích nákladech a přijatelných provozních nákladech.
Richard Richtermoc, předseda představenstva společnosti NRG Group, v rozhovoru uvádí, že náhradou za uhlí může být využití extralehkého topného oleje. Olejový kotel bez problémů zvládne požadavek na vyšší teploty otopné vody, tím je velmi blízký uhlí. Spolu s minimálními stavebními úpravami, bezobslužností, bez přikládání paliva, bez likvidace popelu a výskytu prachu je olejové vytápění spolehlivým a komfortním řešením.
Na úrovni Evropské unie lze nyní pozorovat trend ke snižování tlaku na rychlost dekarbonizace tak, aby tento proces neohrozil i nízkopříjmové skupiny a nenutil je do postavení žadatelů o sociální podporu. I tento fakt stojí za snahou zrušit či upravit zavedení emisních povolenek v rámci systému obchodování s povolenkami ETS2 a i za snahou revidovat již funkční systém ETS, minimálně tak, aby přestal být součástí burzovních spekulací. Přechod z uhlí na topný olej sníží emise oxidu uhličitého a vytváří tak mezistupeň do doby, kdy nebude nutné fosilní zdroje energie vůbec využívat.
Snížení emisí z topného oleje při vytápění je založeno na Nařízení o ekodesignu. Tento evropský předpis již nyní z nabídky trhu prakticky vyloučil méně účinné kotle. Nesleduje se jen okamžitá účinnost v ideálním pracovním bodu, ale co je zásadní, i účinnost sezónní, roční. V návrhu aktualizace Nařízení o ekodesignu z konce loňského roku 2025 je mimo jiné pro účinnost stanoven limit, který pokročilé olejové kotle s přehledem splňují. To je i velmi příznivý signál pro zájemce o vytápění olejem, neboť vytváří dlouhodobou perspektivu. Rostou prodeje kondenzačních olejových kotlů se zdokonaleným procesem spalování oleje a vybavených plně automatizovaným provozem včetně dálkové správy, například pomocí aplikace v chytrém telefonu.
Co se týká regulace výkonu olejových kotlů, tak neprobíhá spojitě, jako u kotlů plynových. Ale i nespojitý proces regulace výkonu ve spojení se zcela běžnou tepelně akumulační schopností i pasivních domů zajistí požadovaný teplotní komfort.
Je olej drahý? Při přechodu z uhlí rozhodně ne. Nutné je vyvložkování komína plastovou trubkou a zřízení úložiště oleje. Nádrž na olej zabere o hodně méně místa, než bylo nutné pro uhlí a v řadě případů může být umístěna i v místnosti s kotlem. Při dlouhodobější smlouvě na dodávku oleje ani nemusí být extra veliká, protože dodavatel oleje zajistí její pravidelné doplňování. A pokud se zvolí nádrže větší, není výjimečná možnost se předzásobit i na více než rok dopředu v období mimo topnou sezónu při nižší ceně paliva.
Specifikem topného oleje je, že každý ušetřený litr oleje se na snížení nákladů za energii projeví v plné ceně každého litru oleje. Náklady na topný olej nejsou zatíženy pevnou složkou ceny, jako je tomu u elektřiny či plynu, u kterých se snížení nákladů při úsporách plynu nebo elektřiny týká jen části ceny. I toto je nutné zohlednit v kalkulacích budoucích nákladů.