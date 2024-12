TZB-info / Vytápění / Vytápíme pevnými palivy / PODCAST: Kolik lidí ještě zbytečně umře na otravu oxidem uhelnatým?

PODCAST: Kolik lidí ještě zbytečně umře na otravu oxidem uhelnatým?

Kdyby bylo téma rizika otravy až úmrtí následkem vdechování oxidu uhelnatého jen náplní odborných médií a diskuzí mezi znalci, tak by laik mohl mít dojem, že se ho to až tak moc netýká. Jenže opak je pravdou.

Pokud se vyskytne smrt, tak o takových případech informují snad všechna média. A tak snad všichni už dnes na základě rozsáhlých informačních kampaní musí vědět, jak málo stačí k tragédii. Bohužel, vědí, ale najde se mnoho těch, kteří nerespektují povinnosti, které jsou s provozem spalovacích zdrojů tepla spojené. A kupodivu tyto povinnosti někdy přehlíží i profesionálové. Ono stačí se podívat do praxe, kolik nových kotlů a kamen je uvedeno do provozu, aniž by před tímto okamžikem byla provedena revize spalinových cest.

Aktuální případ otravy oxidem uhelnatým řeší soud v Lounech. Tento případ je zvláštní tím, že k otravě nedošlo někde v těsné blízkosti spotřebiče, ale relativně daleko, o podlaží výše, než je kotelna. A že v kotli na pevná paliva bylo spalováno jiné než garanční palivo.

Bližší podrobnosti případu popisuje soudní znalec, Ing. Zdeněk Lyčka, prezident Asociace podniků topenářské techniky. Na výrok soudu o viníkovi, osobě odpovědné za úmrtí šestileté holčičky, se čeká. Smutek a trýzeň zůstane pozůstalým do konce jejich života, ať už soud rozhodne jakkoliv.