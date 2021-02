TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / GasNet a rok covidu: nárůst distribuovaného plynu o 2,2 % a 50 výjezdů denně

Český lídr distribuce plynu GasNet dodal loni odběratelům svými plynovody 6,77 mld. m3 plynu. To je o 144 mil. m3 (2,22 %) více než v roce 2019. Plynaři se navíc potýkali se ztíženými podmínkami kvůli covidu. Pohotovostní technici museli několikrát zasahovat v biologických ochranných oděvech – celkový počet všech jejich zásahů se loni vyšplhal na 18 399.

V plynovodní síti GasNet, která je nevětší v Česku, už podruhé za sebou meziročně vzrostlo množství distribuovaného plynu. V roce 2018 proteklo potrubím GasNetu 6,57 mld. m3 plynu, v roce 2019 to bylo 6,62 mld. m3. Vliv na spotřebu plynu má zejména teplota vzduchu. Roky 2018 a 2019 patřily k těm nejteplejším.

Zájem o plyn ale obecně roste. Vidět je to i na počtu „mrtvých“ nevyužívaných přípojek, u kterých GasNet odběratelům obnovil provoz. Počet žádostí o nová připojení meziročně vzrostl o 8 % a od roku 2017 GasNet vrátil do provozu více než 30 tisíc přípojek. Největší přírůstky byly ve Středočeském a Moravskoslezském kraji.

Covid oblékl plynaře do biologických oděvů

V distribuční síti GasNet, která kromě jižních Čech a Prahy pokrývá celé Česko, zaznamenali v roce 2020 přes 50 pohotovostních výjezdů denně. Každý třetí zásah se týkal domovních rozvodů plynu, které už nejsou součástí distribuční sítě. Mezi nejčastější příčiny pro výjezd patřily hlavně neodborné stavební práce, při kterých došlo k narušení nebo poškození plynovodu třetí stranou.

„Pandemie koronaviru nás donutila výrazně změnit naše bezpečnostní postupy. Nově musíme ověřovat, jestli v objektu, kam chceme vstoupit, nejsou osoby v izolaci nebo karanténě. Pokud by tomu tak bylo, a přesto by situace vyžadovala náš zásah, jsme na to připraveni. Naši technici jsou na takové případy vybaveni a chráněni podobně jako například zdravotníci,“ řekl Pavel Káčer, provozní ředitel GasNetu.

Zásah v protiepidemickém obleku prováděli loni plynaři například v areálu nemocnice v České Lípě, kde se museli pohybovat mezi pacienty s covidem. Poškození plynovodu a únik zemního plynu tady způsobil právě neopatrný bagrista při výkopových pracích.

„V bezprostřední blízkosti místa úniku se nacházela budova Alzheimercentra, kde byli umístěni pacienti s nákazou covid-19. Uzavřeli jsme hlavní uzávěr plynu a zajistili místo úniku. Po konzultaci se zasahujícími hasiči bylo nutné proměřit koncentrace v budově,“ popisuje okolnosti akce vedoucí pohotovosti Marek Tezner.

Protikoronavirová opatření řeší GasNet na všech úrovních. „Kvůli omezení kontaktů klademe velký důraz na mobilní samoodečty plynoměrů. Přísná opatření se dotkla i našeho dispečinku, který kontroluje naši distribuční plynovodní síť, zařazenou do kritické infrastruktury státu,“ doplnil Pavel Káčer.

Operátoři měli napilno

Pohotovostní linka plyn 1239 přijala loni 33 236 telefonátů. „Opatrnosti není nikdy dost a žádný telefonát na naši linku není zbytečný. Jsme připraveni vyrazit a pomoct sedm dní v týdnu, 24 hodin denně. Každé hlášení prověřujeme,“ říká ředitel distribučního dispečinku společnosti GasNet Jiří Zdvořáček.