Hodonínsko, Břeclavsko: do konce týdne obnoví GasNet dodávky plynu 80 % odstavených domácností

Plynaři intenzivně pracují na co nejrychlejším obnovení dodávek do obcí zasažených tornádem. Každý den v obcích Hrušky, Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves pracuje více než 80 techniků a specialistů společnosti GasNet, která v regionu zajišťuje distribuci zemního plynu. Do konce týdne by chtěli plynaři připojit minimálně 80 procent z 2 341 zákazníků, kteří museli být odstaveni od dodávek plynu po ničivém tornádu.