Kotelna, která byla zrealizována za 2 měsíce a kde se očekávají velké úspory

Kotelna, která byla zrealizována za 2 měsíce a kde se očekávají velké úspory

Celkový výkon kotelny bude 448 kW při teplotě topné vody 80/60 °C. Jsou v ní 3 velkoobjemové kotle Varmax a pro přípravu teplé vody je předehřívací zásobníkový ohřívač KRONOTERM.

„Očekávání máme velká, protože ta původní kotelna již byla v hodně špatném stavu. Měli jsme tam sice také plynové kondenzační kotle, ale byly staré, kondenzační režim již nefungoval a regulace už byla také velmi špatná,“ říká ředitel Masarykovy střední školy chemické a zároveň předseda Unie školských asociací ČR – CZESHA Jiří Zajíček a k nové kotelně doplňuje: „Zároveň s rekonstrukcí kotelny byly osazeny termostatické hlavice s dálkovým ovládáním na téměř všechna otopná tělesa a regulace je napojena na informační systém školy s obsazeností tříd. Tedy očekáváme výrazné úspory a vyšší komfort než dosud.“

Primátor kvitoval naši otázku, jak tato nová plynová kotelna, tento pilotní projekt zapadá do konceptu plynárenství, které je samozřejmě součástí klimatického plánu Prahy.

„Potřebujeme zdroje tepla, které jsou ekologické, ekonomické a zároveň zajišťující potřebný tepelný komfort. Tedy spojení toho, že je to levnější a ekologičtější, to je důvod, proč to děláme. Předpokládáme, že v objektech škol a dalších objektů v našem majetku půjdeme touto cestou,“ řekl mimo jiné primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Kotelna má dálkovou správu

„Na přípravu celé akce jsme dostali jen kritické 2 měsíce na návrh, objednávku kotlů, tepelného čerpadla i dalších komponent systému, protože celá původní kotelna šla pryč. Další necelé 2 měsíce jsme měli na realizaci, limitovalo nás 1. září, kdy začal provoz školy. Sice ještě netopíme, ale teplá voda musela být od prvního školního dne,“ říká Ludvík Baleka, předseda představenstva Pražské plynárenské.

„Kotelna má dálkovou správu, pokud by se něco stalo, víme to dříve než tady ve škole. Než systém vychladne, my už můžeme pracovat na opravě,“ doplňuje Ludvík Baleka.

Tepelné zisky z technologie kotelny ve škole jsou využity pro přípravu teplé vody.

Kaskáda plynových kotlů je napojena na nový kombinovaný rozdělovač a sběrač. Jedná se o kaskádu velkoobjemových kondenzačních kotlů 2× Varmax 140 o výkonu 2×136 kW při teplotě topné vody 80/60 °C a 1× Varmax 180 o výkonu 2×176 kW při teplotě topné vody 80/60 °C. Celkový výkon kotelny bude 448 kW při teplotě topné vody 80/60 °C. Pro snížení energetické náročnosti kotelny jsou zvoleny kotle bez požadavku na instalaci kotlových čerpadel, vzhledem ke konstrukci velkoobjemového kotle není požadavek na minimální průtok přes kotel.

Tepelné zisky z technologie kotelny jsou využity pro přípravu teplé vody v předehřívacím zásobníkovém ohřívači KRONOTERM WP4 LF-502 s integrovaným tepelným čerpadlem, které bude nasávat a vyfukovat vzduch v prostoru kotelny.

Proč Praha potřebuje organizaci Teplo pro Prahu a.s.?

„Teplo pro Prahu je společnost, která je ve vlastnictví hlavního města Prahy a Pražské plynárenské. My jsme řešili v loňském roce správu koncových teplárenských zařízení, které má ve vlastnictví hlavní město Praha. Měli jsme na to různé soukromé správce, a ne vždy jsme byli úplně spokojeni,“ říká Jan Chabr, zastupitel HMP.

„Řada měst i na západ od České republiky se snaží držet kontrolu nad správou takových zařízení. Ve vlastnictví Pražské plynárenské je společnost Prometheus, která se takovou činností dlouhodobě zabývá. Tak padla volba na ně jako na našeho smluvního partnera, protože mají potřebné know-how i potřebné zaměstnance. Zároveň jsme chtěli mít jistotu práce výhradně pro nás a s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek vzniklo Teplo pro Prahu. HMP má více než 200 příspěvkových organizací, které se starají o majetek. Činnost řady z nich je ale primárně úplně jiná, vzdělávání, sociální služby apod. Proto jim chceme ulehčit a nabízíme jim službu, aby výsledek byl ekonomický a zároveň společensky udržitelný,“ vysvětluje úlohu společnosti Teplo pro Prahu Jan Chabr.