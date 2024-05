TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / První biometanová stanice v Jihomoravském kraji

První biometanová stanice v Jihomoravském kraji

Nová zemědělská biometanová stanice v Rakvicích v okrese Břeclav má za sebou již více než dva měsíce provozu. Slavnostně byla připojena do distribuční sítě GasNet 7. března 2024.

Společnost BPS Rakvice s. r. o., provozovatel biometanové stanice, modernizovala stávající bioplynovou stanici a rozšířila dosavadní výrobu elektřiny a tepla o výrobu biometanu a jeho vtláčení do plynárenské sítě. Předpokládaná roční výroba biometanu je 6,84 GWh. Pro přiblížení, pokud je průměrná roční spotřeba tepla jednoho bytu okolo 23 až 25 GJ, pak předpokládaná roční výroba bioplynu pokryje roční spotřebu tepla téměř jednoho tisíce bytů.

Generálním dodavatelem projektu je společnost agriKomp Bohemia, která navrhla využít technologii agriPure® Cube pro úpravu bioplynu na biometan na základě membránové separace.

Bioplyn obsahuje zhruba 55 procent metanu, 40 procent oxidu uhličitého a zbytek tvoří další látky. Po úpravě bioplynu obsahuje plyn minimálně 95 procent metanu. Má srovnatelné vlastnosti jako zemní plyn. Proto je možné jeho použití v plynových kotlích, domácích spotřebičích a v dalších zařízeních na zemní plyn bez jejich úpravy a nevyžaduje ani úpravu získávání podkladů o spalném teple pro účely fakturace.

Stanice v Rakvicích je připojena k největší české plynárenské distribuční soustavě, kterou provozuje společnost GasNet. Jejími plynovody se biometan dostává až ke konečnému zákazníkovi. Pro další podobné akce má zásadní význam standardizace připojovacího procesu biometanových stanic. Aktuálně dodává biometan do sítě GasNet celkem šest výroben a měsíčně se do plynovodů vtlačí zhruba 250 tisíc m3, to je cca 260 MWh energie v plynu.