„Poplatek za neutralitu“ zavedlo Německo za tranzit plynu přes své území

Na Ukrajině se ukládal i plyn původně nakoupený na Západě. Takže i plyn z Východu může mít teoreticky západní původ. Ovšem oproti plynu z Nizozemska, kde je přítomnost molekul ruského plynu hodně nepravděpodobná, tak na Východě je šance vyšší. Ruský plyn není ani pod sankcemi.

Důvodem je „poplatek za neutralitu“, který zavedlo Německo za tranzit plynu přes své území a jenž značně sráží cenovou atraktivitu neruského plynu tekoucího do Česka právě přes Německo. „Je to sedm osm procent ceny plynu a to je významné,“ říká k poplatku Josef Kotrba, generální ředitel Českého plynárenského svazu.

Je to ze strany Německa nějakým způsobem obhajitelné? Dokážete pochopit jejich perspektivu?

„Účastnil jsem se zasedání sdružení plynárenských společností a argumentace německých kolegů byla taková, že v době energetické krize vytahovalo Německo ostatní z problémů a nyní, když chtějí něco na oplátku, tak se všichni ohrazují. A je potřeba říct, že spolková vláda opravdu intervenovala v Uniperu a v několika tranších poslala společnosti miliardy eur. Uniper je přitom významným obchodním partnerem mnoha tuzemských obchodníků i velkých spotřebitelů plynu, a pokud by padl, tak by zima 2022/23 byla výrazně horší,“ řekl Josef Kotrba pro Hospodářské noviny.

„Je tedy pravda, že Němci na úkor spolkového rozpočtu udělali pro nás leccos užitečného. Na druhou stranu je to opravdu velmi hrubá záplata na daný problém. Není to jednorázová věc, zřejmě půjde o trvalou deformaci trhu. Pokud si koupíte plyn třeba v Nizozemsku, který se jen mihne německým územím, tak zaplatíte osm procent navíc. A pozor, je to osm procent navíc nad běžnými náklady za přepravu plynu. Název ‚poplatek za neutralitu‘ zní v tomto ohledu hodně ironicky.“

Celý článek HN 24. 5. 2024: Plyn se jen mihne Německem a hned zdraží o osm procent. „Poplatek za neutralitu“ bude trvalou deformací trhu. Zdroj Newsletter Českého plynárenského svazu.

Zrušení poplatku na začátku roku 2025

„Téma německého poplatku za skladování plynu jsme na evropské úrovni nadnesli i na jednání Rady na začátku března a od té doby usilujeme ve spolupráci s dalšími státy o jeho zrušení. Poplatek zvýhodňuje dovoz plynu z Ruska na úkor geopoliticky bezpečnějších alternativ. Jsem proto rád, že byla naše iniciativa úspěšná a oceňuji deklarované rozhodnutí německé vlády od poplatku nejpozději k 1. lednu 2025 upustit.,“ říká1) ministr Síkela s tím, že ke zrušení poplatku dojde po úpravě německého zákona, kterou dnes spolková vláda oznámila.

„Tento krok posílí energetickou bezpečnost střední Evropy a přispěje ke snížení ceny zemního plynu v regionu. Je to jasné potvrzení, že proaktivní a konstruktivní politika na evropské úrovni je tím nejúčinnějším způsobem, jak dosahovat našich cílů,“ dodává ministr.

Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela už dříve potvrdil, že Česká republika požaduje jeho úplné zrušení. Dodal, že je potřeba se také zamyslet nad tím, co udělat s penězi, které už Praha zaplatila. Osobně prý vždy dává přednost dohodám před soudy.2)

