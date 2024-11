TZB-info / Vytápění / Vytápíme plynem / Nové teplárny zajistí v Ústí n/L dlouhodobou a cenově příznivou dodávku tepla

Nové teplárny zajistí v Ústí n/L dlouhodobou a cenově příznivou dodávku tepla

V Ústí n/L na Střekově vzniknou nové plynové zdroje, v Trmicích uhlí nahradí plyn a biomasa. Nové teplárny zajistí dlouhodobou a cenově příznivou dodávku tepla. ČEZ a THMÚ ve spolupráci s Ústím nad Labem zajistí dodávky tepla pro obyvatele na další desítky let.

Moderní biomasové a plynové zdroje tepla nahradí dosloužilé parovody modernějšími horkovody

Desítky miliard korun, které Skupina ČEZ v příštích letech investuje do modernizace energetiky v celém Ústeckém kraji, zamíří zčásti i do krajské metropole Ústí nad Labem. Aby se domácnosti a firmy mohly spolehnout na dlouhodobé stabilní dodávky tepla, vyrostou tu nové biomasové a plynové zdroje a proběhne přestavba rozvodů tepla. Zajistí to plán Teplo2050+, který přestavilo město Ústí nad Labem společně se svými energetickými partnery – Skupinou ČEZ a městskou společností THMÚ.

„Energetický trh se mění za pochodu, a náhrada uhlí novými nízkoemisními zdroji je tak už skutečně aktuální. Výhodou Ústeckého kraje je spolehlivý a dlouhodobě prověřený partner v podobě Skupiny ČEZ, která jasně deklaruje svůj zájem podílet se na rozvoji regionu, na modernizaci jeho energetické infrastruktury a tvorbě nových pracovních míst. Zajištění dodávek tepla pro obyvatele a firmy na další desítky let vnímáme my ve vedení kraje jako absolutní prioritu. Zvykli jsme si na osvědčený systém centrálního zásobování teplem a jsme rádi, že jeho výhody zůstanou zachovány i v Ústí nad Labem,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

V Ústí nad Labem navazuje ČEZ na více než stoletou tradici centrálního zásobování teplem. Aby tento příběh mohl pokračovat i v dalších desetiletích, vybuduje ČEZ Teplárenská moderní biomasové a plynové zdroje tepla pro zásobování obou břehů. Zároveň nahradí dosloužilé parovody modernějšími horkovody.

Celá přestavba proběhne za minimálních nákladů pro městské rozpočty a projeví se ve zlepšení životního prostředí v Ústí nad Labem.

Systém centrálního zásobování teplem jako základní stavební kámen ústeckého teplárenství

„Konec uhlí v energetice bereme jako hotovou věc a máme jasný plán, jak a kdy ho při zásobování Ústí teplem nahradíme novými ekologičtějšími teplárnami. Součástí řešení je i zachování systému centrálního zásobování, který osobně považuji za základní stavební kámen ústeckého teplárenství. V posledních měsících jsme usilovně řešili otázku budoucnosti dodávky tepla na Střekově, kde jsme neměli garanci dlouhodobé a stabilní dodávky tepla za příznivé ceny. Jsem rád, že díky spolupráci s ČEZ a městskou společností THMÚ můžeme dnes občanům a firmám slíbit, že se na teplo na Střekově mohou těšit v i dalších letech“ říká primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický.

„Moderní energetika má v celém kraji i v samotném Ústí nad Labem velký potenciál. Vidíme ho v energetických úsporách, výstavbě nových zelených elektráren i spolupráci ve školství, vědě a výzkumu. Skupina ČEZ na jaře představila v Prunéřově představila plán transformace energetiky pro Ústecký kraj a dnes už tam doslova před očima rostou nové nízkoemisní zdroje. Pověsti důvěryhodného a spolehlivého partnera chceme dostát i v Ústí nad Labem, kde prostřednictvím městské firmy THMÚ vybudujeme nové teplárenské zdroje i nezbytnou infrastrukturu. Zachováme tak spolehlivou a ekologickou centrální dodávku tepla pro obyvatele i firmy v dalších desítkách let,“ uvedl generální ředitel ČEZ ESCO a předseda dozorčí rady ČEZ Teplárenská Kamil Čermák.

Teplo pro Střekov i levý břeh

Uhelná teplárna v Trmicích skončí do konce desetiletí. Jako hlavní zdroje pro zásobování 32 tisíc zákazníků ji nahradí zdroje na plyn a biomasu. Zároveň proběhne modernizace teplárenské soustavy ve městě.

„Pro nové zdroje v Trmicích zásobující levý břeh už bylo ukončeno zjišťovací řízení EIA a v současnosti běží tendr na výběr dodavatelů. Novou teplárnu chceme postavit do roku 2029 a souběžně nás v několika etapách čeká výměna parovodů za efektivnější horkovody. Harmonogram prací na výměně potrubí je rozložený na více než deset let a koordinujeme ho s městem, abychom minimalizovali dopad na život občanů. Nová teplárenská soustava v Ústí bude znamenat stabilní dodávku tepla z vysoce účinných zdrojů a dlouhodobě příznivé ceny tepla pro zákazníky. Dodávku tepla z nových zdrojů zajistíme pro drtivou většinu zákazníků, pro ostatní jsme připraveni nabídnout lidem řešení na míru,“ uvedl generální ředitel ČEZ Teplárenská Rostislav Díža.

Ve spolupráci společností ČEZ Teplárenská, ČEZ ESCO a městské společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem (THMÚ) je připraveno i řešení pro pravý ústecký břeh se čtvrtí Střekov, kde v současnosti teplo ze systému centrálního zásobování odebírají tři tisíce domácností.

„Abychom zajistili i pro Střekov dlouhodobou a cenově dostupnou dodávku tepla, připravili jsme tu společně s partnery z ČEZ plán nové plynofikované infrastruktury. Teplo vyrobí plynové kotle v pěti lokalitách, kromě toho postavíme přes 700 metrů nových plynovodů, téměř 500 metrů teplovodů nebo 12 nových předávacích a výměníkových stanic. V současnosti máme hotový projekt, získali jsme stavební povolení pro většinu plynových kotelen a vybrali dodavatele. Pokud vše půjde podle plánu, dodávky tepla pro Střekov zahájíme od příští topné sezony na podzim 2025,“ uvedl jednatel Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem Karel Sajvera.



Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický; hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec; generální ředitel ČEZ ESCO a předseda dozorčí rady ČEZ Teplárenská Kamil Čermák; jednatel Tepelného hospodářství města Ústí nad Labem Karel Sajvera a generální ředitel ČEZ Teplárenská Rostislav Díža byli hlavní protagonisté tiskové konference na téma ČEZ a THMÚ ve spolupráci s Ústím nad Labem zajistí dodávky tepla pro obyvatele na další desítky let. První zdroje se už staví. Každý o něm hovořil z úhlu svého pohledu. Společně pak symbolicky zahájili výkopové práce ve střekovské Purkyňově ulici na trase jednoho z plynovodů.

Skupina ČEZ zaměstnává v Ústeckém kraji téměř 6 300 lidí, z toho přes 4 300 lidí ve skupině Severočeské doly a další pracovníky v ostatních společnostech skupiny. Rozvoj moderní energetiky v Ústeckém kraji přinese jak nová pracovní místa, kde naleznou uplatnění zaměstnanci končících uhelných provozů, tak i zkvalitnění školství a otevření nových specializovaných oborů, a to díky úzké spolupráci Skupiny ČEZ a místních škol a univerzity. Již v devadesátých letech ČEZ investoval 100 miliard korun a provedl nejrychlejší ekologizaci uhelných elektráren v Evropě, většinou právě v Ústeckém kraji. Díky tomu klesly emise elektráren na jednotky procent a radikálně se zlepšila kvalita životního prostředí v celém regionu.