Zemní plyn, ochrana životního prostředí – ze zprávy NET4GAS za rok 2024

Milióny českých domácností, ale i části průmyslu jsou závislé na energii z plynu. Jeho význam v nejbližších letech vzroste. Nahradí většinu uhlí a bude se podílet na udržení stability v elektrické síti. Zásadní roli má společnost NET4GAS jako provozovatel přepravní struktury.





Společnost NET4GAS je výhradním držitelem licence na přepravu plynu v České republice a provozovatelem přepravní soustavy pro plyn. Je členem celé řady iniciativ v oblasti rozvoje využití vodíku, například zakládajícím členem European Hydrogen Backbone. Dále je členem Českého plynárenského svazu, mezinárodních organizací ENTSOG, GIE, EASEE-gas a pracovních skupin IGU a MARCOGAZ. NET4GAS byla po celý rok 2024 plně vlastněna společností NET4GAS Holdings, s.r.o., která byla rovněž po celý rok 2024 v držení společnosti ČEPS, a.s., jejímž jediným akcionářem je stát Česká republika.

V roce 2021 přepravila soustava společnosti NET4GAS cca 45 miliard m3 zemního plynu, z toho cca 8 miliard m3 pro domácí spotřebu. Na ruskou agresi proti Ukrajině navázalo snížení přepravy plynu přes Českou republiku. V roce 2022 klesl objem přepravovaného plynu na 27 miliard m3, v roce 2023 pak průměrný objem přepravy klesl o dalších přibližně 70 procent. V roce 2024 byl celkový objem přepravy plynu 8,82 mld. m3, přičemž 6,77 mld. m3 bylo využito ke spotřebě zákazníky v České republice, 1,84 mld. m3 bylo přepraveno do zásobníků plynu a zbývající část byla tranzitována do zahraničí. Ve srovnání s rokem 2023 se celková přeprava snížila o 1,33 miliard m3, především kvůli vysoké naplněnosti zásobníků plynu na začátku vtláčecí sezóny, což vedlo k nižší potřebě vtláčení v roce 2024.

Hlavní finanční ukazatele Skupiny NET4GAS, rok 2024, mil. Kč

Tržby 5 133 Provozní výsledek hospodaření 1 566 Zisk před zdaněním 34 Zisk po zdanění 9 Investice – dokončené dlouhodobé projekty 2024 679 Investiční výdaje do hmotného a nehmotného majetku v 2024 489

* dle IFRS ve znění přijatém Evropskou unií

Inovace a vodík

Na poli inovací a přechodu k nízkoemisní ekonomice v Evropě pokračoval NET4GAS v roce 2024 zejména v přípravě na budoucí přepravu vodíku. I nadále je například jedním ze sponzorů studie European Hydrogen Backbone. Ta popisuje, jak lze v následujících letech primárně adaptací existujících plynárenských soustav vybudovat evropskou páteřní vodíkovou infrastrukturu, a efektivně tak propojit stěžejní lokality výroby a spotřeby vodíku. V roce 2024 se NET4GAS stal členem kooperační struktury Pre-ENNOH, která má v roce 2025 za úkol zajistit vznik organizace ENNOH (European Network of Network Operators for Hydrogen), a to na základě legislativních požadavků vyplývajících z tzv. Balíčku pro trh s plynem a dekarbonizaci EU.

V dubnu 2024 vstoupil v platnost nový celounijní seznam Projektů společného zájmu (PCI) a Projektů ve společném zájmu (PMI) včetně vodíkových koridorů vedoucích přes Českou republiku. NET4GAS má na tomto seznamu dva vodíkové projekty. Jedná se o Středoevropský vodíkový koridor (CEHC) a Česko-německý vodíkový propoj (CGHI). V listopadu 2024 podal znovu dvě žádosti o zařazení kandidátských projektů – Česká vodíková páteřní síť ZÁPAD, propojující hraniční body Hora Svaté Kateřiny a Rozvadov, a Česká vodíková páteřní síť SEVER, propojující hraniční body Hora Svaté Kateřiny a Lanžhot – na druhý vodíkový seznam projektů společného zájmu a projektů ve společném zájmu. Proces schvalování nového PCI/PMI seznamu bude Evropskou komisí uzavřen koncem roku 2025.

Ochrana životního prostředí, snižování emisí metanu

V roce 2024 splnila Skupina NET4GAS veškeré povinnosti vyplývající z legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a provedená kontrola orgánů státní správy v roce 2024 potvrdila plný soulad provozní praxe s příslušnou environmentální legislativou i s podmínkami vydaného platného povolení.

V oblasti ochrany životního prostředí se skupina chová zodpovědně i nad rámec zákona. Příkladem je důsledné používání nízkotlakého mobilního mobilního přečerpávacího kompresoru (boosteru), který slouží k odčerpávání plynu z úseků potrubí určených k opravě před jejich odtlakováním, díky němuž odčerpaný plyn není uvolňován do atmosféry. V roce 2024 bylo mobilními kompresory přečerpáno celkem 4 688 308 m3 zemního plynu. Celková uhlíková stopa skupiny NET4GAS byla oproti předchozím rokům redukována.

Tabulka: Emise skleníkových plynů za skupinu NET4GAS v rotech 2021 a 2024

Pro ochranu životního prostředí je rovněž významné, že plynovody jsou bezpečně uloženy pod zemí a nenarušují krajinu. To, bohužel, neplatí pro vysokokapacitní rozvody elektrické energie vedené na sloupech. Výstavba plynovodů splňuje všechny zákonné požadavky včetně posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), které zkoumá možné dopady na zdraví lidí, přírodu a ekosystémy. Ochranná a bezpečnostní pásma plynovodů neomezují běžné zemědělské aktivity a případně vytvářejí prostor pro biotopy, kde se vyskytují nezřídka vzácné druhy rostlin a živočichů.

