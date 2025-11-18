VŠB-TUO a Solar Global spojují síly v rozvoji vodíkových technologií
Centrum energetických a environmentálních technologií VŠB – Technické univerzity Ostrava a průkopník české energetické transformace – společnost Solar Global – budou spolupracovat na rozvoji vodíkových technologií. Předmětem memoranda je projekt zaměřený na zvýšení odolnosti energetických sítí.
Cílem spolupráce je podpora rozvoje zeleného vodíku a související infrastruktury, ale také zvyšování odolnosti energetických sítí a přispění k udržitelnému rozvoji české ekonomiky prostřednictvím technologických inovací. Odborníci budou spolupracovat na projektu nazvaném „Zvýšení odolnosti energetických sítí v kontextu dekarbonizace, decentralizace a udržitelného socioekonomického rozvoje“.
„Vodík představuje důležitý prvek energetické transformace, ale jeho širší využití vyžaduje úzkou spolupráci výzkumných institucí a průmyslu. Solar Global je pro nás ideálním partnerem díky svým zkušenostem s realizací a provozem vodíkových technologií. Společné sdílení znalostí a provozních zkušeností je přínosem pro oba partnery,“ uvedl Lukáš Prokop, ředitel Centra ENET, které je součástí Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO.
Partnerství je zaměřeno na sdílení know-how v oblasti vodíkových technologií a znalostí tržního prostředí. Oba subjekty už realizují nebo připravují výstavbu elektrolyzérů a vodíkových čerpacích stanic, čímž společně posilují přechod k nízkoemisní energetice.
Spolupráce mezi VŠB-TUO a skupinou Solar Global rozšiřuje potenciál pro transfer vědeckých poznatků do praxe, a to zejména v oblasti výroby, bezpečného skladování a využití vodíku. Společnost Solar Global už provozuje průmyslový elektrolyzér v Napajedlích s roční produkcí téměř 8 tisíc kilogramů vodíku a připravuje výstavbu dalších zařízení včetně vodíkových čerpacích stanic.
„Spolupráce s VŠB-TU Ostrava a CEET pro nás znamená důležitý krok v rozvoji vodíkových technologií. Propojení našich praktických zkušeností z provozu elektrolyzéru s výzkumným potenciálem univerzity vytváří ideální podmínky pro inovace v oblasti zeleného vodíku. Věříme, že společně dokážeme najít nová řešení nejen pro efektivnější výrobu vodíku, ale i pro jeho širší využití v dopravě a průmyslu,“ uvedl Michal Jakšík, obchodní ředitel společnosti Solar Global.
Centrum energetických a environmentálních technologií dlouhodobě rozvíjí technologie v oblasti nízkouhlíkové energetiky, průmyslové dekarbonizace a posilování energetické soběstačnosti. Ve svých výzkumech se zaměřuje i na optimalizaci vodíkových procesů, integraci elektrolyzérů do energetických sítí a hybridní systémy kombinující obnovitelné zdroje a akumulaci energie.
Memorandum vymezuje strategickou spolupráci na výzkumu, publikačních výstupech a na přípravě národních i mezinárodních výzkumně-inovačních projektů. Součástí partnerství je rovněž sdílení know-how prostřednictvím odborných konferencí, workshopů a vzdělávacích aktivit, které podpoří rychlejší přenos poznatků do praxe.