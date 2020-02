TZB-info / Vytápění / Který systém VRV nabízí nejlepší řešení? Zpětné získávání tepla nebo tepelné čerpadlo?

Který systém VRV nabízí nejlepší řešení? Zpětné získávání tepla nebo tepelné čerpadlo?

Použití systémů Daikin VRV s variabilním průtokem chladiva je energeticky efektivní, ekologické, a proto přináší i kladné body do certifikovaného hodnocení budovy (LEED, BREAM, WELL..).

Tyto systémy mohou vytápět, chladit, dokonce i připravovat teplou vodu, samy si regulují dodávku pracovní látky – chladiva do vnitřních jednotek v místnostech, a dokonce umí i převádět teplo z míst, kde není potřeba do míst, kde je zapotřebí. Před rozhodnutím, který systém VRV zvolit, je zásadní zvážit, co od systému VRV požadujeme. Nabízí se řešení pracující jen jako tepelné čerpadlo nebo i se zpětným získáváním tepla.

V komplexní verzi nabízí VRV tyto možnosti:

Současné vytápění a chlazení v jednom systému

Vytápění a příprava teplé vody „zdarma“ při přenosu tepla z prostor vyžadujících chlazení

Maximální pohodlí v každém prostoru

Technické chlazení až do -20 °C

Provozní náklady systému se zpětným získáváním tepla VRV IV, ve kterém je tepelná energie přenášena chladivem, mohou být o 30 až 40 % nižší v porovnání s obvyklým systémem Fan coil pracujícím s teplonosnou látkou vodou (Ekonomika budov, Franklin & Andrews, Cost Consultants)



Obr. Odebrané teplo poskytuje zdarma ohřev vody a vytápění Obr. Odebrané teplo poskytuje zdarma ohřev vody a vytápění

Zpětné získávání tepla VRV

Tento systém za prvé vytápí místnosti. Za druhé z těch, ve kterých je nutné chladit, přebytečné teplo odvádí. A za třetí odvedené přebytečné teplo využívá zpětně na vytápění chladných místností a nebo na přípravu teplé vody.

Systém tvoří tyto součásti:

Venkovní jednotka

Vnitřní jednotky

3 trubky potrubí s chladivem

Jednoportové a víceportové BS boxy: umožňují přepínání jednotlivých jednotek mezi vytápěním a chlazením





Tepelné čerpadlo VRV

Tento systém je oproti systému se zpětným získáváním tepla VRV jednodušší, nabízí možnost vytápění nebo chlazení jedním systémem, nikoliv však obě současně.

Systém tepelné čerpadlo VRV se skládá z těchto součástí:

Venkovní jednotka

Vnitřní jednotky

2 trubky potrubí s chladivem

Variabilita systémů Daikin VRV je velmi široká, a proto je doporučeno konkrétní řešení prodiskutovat se specialisty.