TZB-info / Vytápění / Odborné online webináře IMI Hydronic Engineering

Odborné online webináře IMI Hydronic Engineering

Každý rok se semináře naší IMI Akademie, pořádané v Humpolci, setkávají s velkým zájmem odborníků z řad montážních firem, velkoobchodů, techniků, projektantů, ale i studentů či developerů.

Protože letošní jarní semináře jsme z důvodu opatření proti šíření koronaviru nemohli uskutečnit, zahájili jsme jako alternativu sérii krátkých webinářů, IMI Akademii ONLINE o délce cca 40 minut se zaměřením na vybraná témata.

Všichni, kdo se zajímají o problematiku chytrých a moderních řešení pro soustavy vytápění a chlazení, se mohou připojit k našemu webináři z pohodlí svého domova či kanceláře.

Online webináře se konají pravidelně v úterý a ve čtvrtek od 13,00 hod.

Zaregistrujte se na jakýkoliv webinář a my vám do emailu zašleme přihlašovací odkaz. Přes tento unikátní odkaz se v čase konání webináře připojíte online. Během webináře můžete napsat do chatovacího okna své dotazy, na které buď v průběhu nebo po skončení webináře odpoví naši odborníci. Po skončení webináře získáte odkaz na jeho videozáznam, abyste se k tématu mohli kdykoli vrátit. Možnost podívat se na videozáznam webináře dostanou i ti, kdo se z časových důvodů nemohli účastnit přímého přenosu.

Na našich webových stránkách najdete v sekci Semináře všechny potřebné informace: odkazy na registrace na nadcházející webináře i videozáznamy.

Témata, která jsme již absolvovali:

Mobilní aplikace Hytools: praktické využití aplikace pro hydronické výpočty, správný návrh produktů a jejich nastavení.

praktické využití aplikace pro hydronické výpočty, správný návrh produktů a jejich nastavení. Podlahové vytápění: jednoduchý výpočet požadovaného průtoku a jeho přesná regulace

Tlakově nezávislé regulační ventily: výběr správného typu ventilu a elektrického pohonu, nastavení ventilu a správné vyvážení soustavy, diagnostika

výběr správného typu ventilu a elektrického pohonu, nastavení ventilu a správné vyvážení soustavy, diagnostika Plyny ve vodních soustavách

Podlahové vytápění: malé plochy, kombinace s otopnými tělesy

Problémy s regulací u zateplených domů

Webináře, které nás čekají:

19. 5. 2020: Teplá voda – vyvážení a směšování

21. 5. 2020: AFC Technologie pro otopná tělesa

26. 5. 2020: Regulační směšovací okruhy

28. 5. 2020: Výpočet expanzní nádoby podle nové ČSN EN 12828

02. 6. 2020: Montáž a zprovoznění regulátorů tlakové diference

04. 6. 2020: Program HySelect – návrh produktů

09. 6. 2020: Rez, kaly a magnetit – vznik, problémy a jejich odstranění

11. 6. 2020: Levná a účinná regulace tlakové diference pro bytové rozdělovače

16. 6. 2020: Pohony TA-Slider

18. 6. 2020: Zařízení na udržování tlaku v soustavách

Ohlasy na naše první webináře jsou velmi pozitivní, což nás opravdu těší. Proto také plánujeme pokračovat v IMI Akademii ONLINE i v době, až se vrátíme k tradičním seminářům v naší školicí místnosti v Humpolci. Budeme tak efektivně kombinovat obě formy vzdělávání a přinášet důležité informace, rady a tipy z oblasti hydroniky širšímu publiku.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.