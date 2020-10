Green Point je příkladem budovy, jak úspěšně využít nepříznivou lokalitu

Obr. V rámci rozvodů vody by mohlo dojít k průniku chemicky upravené vody pro systémy TZB zpět do potrubí vody pitné. Proto je před vstupem do úpravny vody (flexibilní hadice napojené zespoda na mosaznou armaturu s modrými ovládacími kolečky) vložen potrubní oddělovač (mosazná armatura naspodu s černým plastovým hrníčkem a přepadovými otvory), který případné hygienické riziko kontaminace pitné vody zamezuje.