Vyšel nový časopis Komfortní teplíčko s domácím přehledem pelet, briket, kotlů a kamen pro ekologické vytápění

Nové trendy ve vytápění sleduje každý rok časopis Komfortní teplíčko. Letošní číslo je už desáté v pořadí! Zjistili jsme, jak strašně levně se vyváží české dřevo do zahraničí (a v jakém obrovském množství!). Kůrovcová kalamita za to tak úplně nemůže – jen naplno ukázala, jak špatně hospodaří stát. Českých dřevařů, ale taky ministrů jsme se pak zeptali, co by se s tím dalo dělat.