V tomto čase se obvykle chystáme do Ostravy na oblíbenou výstavu Infotherma. Letos projekt INFOTHERMA 2021 VIRTUÁLNĚ – KLIKNI A VYBÍREJ nabízí návštěvníkům přehledně na jednom místě grafickou formou aktuální nabídky vystavovatelů ve 43 kategoriích.



V tomto čase se obvykle chystáme na ostravské výstaviště Černá Louka na oblíbenou výstavu Infotherma. Výstava má tradici, každoroční bohatý a zajímavý doprovodný program, jehož specialitou je zahajovací tisková konference. Ta je za přítomnosti významných hostů kombinací slavnostního otevření výstavy, odborného diskusního fóra a předávání ocenění firmám, které uspěli v soutěži TOP výrobky, pořádanou společně agenturou Inforpress a portálem TZB-info.

Rozhodnutí již na jaře. Infotherma 2021 jinak

Tým agentury Inforpress v čele s Alenou Bujákovou, ředitelkou výstavy, se již na jaře 2020 rozhodl poprvé v historii přerušit každoroční tradici a s ohledem na epidemiologickou situaci a vládní opatření Infothermu v lednu 2021 neuspořádat.

„Vážení vystavovatelé a návštěvníci, velice Vám děkujeme za dosavadní spolupráci a dovolujeme si Vám oznámit, že vzhledem k současné situaci Infotherma v roce 2021 pořádaná nebude. Rozhodli jsme se na základě důkladného zvážení všech faktorů a rizik spojených s pandemií covid-19, které mohou ovlivnit konání výstavy a možných velkých finančních ztrát všech vystavovatelů v případě, že by se Infotherma z důvodu nařízení vlády nemohla uskutečnit nebo s výraznými omezeními“, zaznělo z úst pořadatele.

Jakkoliv na jaře vypadalo rozhodnutí zvláštně, vývoj situace rozhodnutí ospravedlnil. Ještě v polovině listopadu vláda opatření v nouzovém stavu přitvrzovala, uvolnění byla v nedohlednu, a to v čase, kdy by již firmy musely platit návrhy stánku, připravovat prospekty atd.

Nicméně Infotherma je srdcovou záležitostí, nejen pro firmy, ale i pro pořadatele. Zvykli jsme si, že Agentura Inforpress pro tuto výstavu žije a pracuje celý rok. I proto bylo jasné, že to nebude jen o „ročník 2021 rušíme“.

INFOTHERMA 2021 – tipy na stánky

1. Propanové vytápění od Primagasu

Bydlíte či stavíte mimo rozvody zemního plynu? Přivezeme vám plyn i tam, kde lišky dávají dobrou noc! Vytápění s kvalitním čistým propanem ze zásobníku od Primagasu je ekologické a hlavně extrémně pohodlné řešení.

Naši obchodní zástupci fungují jako energetičtí specialisté, kteří vás provedou celým procesem od úvodní kalkulace, přes projektovou dokumentaci až po samotnou instalaci zásobníku a první závoz plynem.

Zásobník si nemusíte kupovat, o jeho technický stav se staráme my a dáváme ho do (spíše symbolického) nájmu. Nyní navíc nabízíme pro nové zákazníky příspěvek až 20 000 Kč na nový plynový kotel.

Neváhejte se na nás obrátit s nezávaznou poptávkou. Hřeje vás PRIMAGAS!





2. Schiedel – komíny, krby a ventilační řešení, navržená pro Váš život

Společnost Schiedel oslaví v roce 2021 již 75 let od svého založení. V německém Erbachu u Ulmu začal v roce 1946 Friedrich Schiedel se svou výrobou stavebnicových komínů.

S 75ti lety zkušeností na trhu znamená Schiedel dlouhodobé, dobře zkonstruované kompletní systémy, inteligentní montážní řešení a zákaznicky orientovaný servis. Naše výrobky – komíny, krby a ventilační řešení – poskytují našim zákazníkům bezpečnost, pohodlí a nezávislost a umožňují energeticky efektivní vytápění a větrání.

Ze sortimentu keramických vícevrstvých komínů je třeba zmínit komín certifikovaný pro pasivní nebo nízkoenergetické domy Schiedel ABSOLUT. Od loňského roku se pyšní označením „první komínový systém pro zdravé bydlení“, které získal v náročných testech německého Sentinel Haus Institutu.

V portfoliu společnosti Schiedel jsou také krbové moduly KINGFIRE, integrované do paty komínového tělesa. Jsou nabízeny ve čtyřech variantách a pro svůj unikátní design získaly řadu prestižních mezinárodních ocenění jako Reddot award, Iconic award či GRAND PRIX For Arch za nejlepší výrobek. V letošním roce k variantě na pevná paliva přibydou další typy na zemní plyn.

Nejmladším v porfoliu je efektivní řízené větrání s rekuperací KOMBIAIR, integrované do hrubé stavby. I tento segment bude v roce 2021 rozšířen o nové typy, tak abychom přinesli čerstvý vzduch do co nejvíce domácností.

Více informací o produktech naleznete na www.schiedel.cz





3. Agentura pro podnikání a inovace – podpora podnikání prostřednictvím evropských dotací z OP PIK

API je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. V dotačních programech Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se zaměřuje na podporu účinného nakládání s energiemi a jejich obnovitelných zdrojů.

V současné době API až do 30. dubna 2021 přijímá žádosti firem o dotace v jedné z posledních výzev programu podpory „Úspory energie“, která podporuje snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Pro firmy je připravena celkem 1 miliarda korun.

Program Úspory energie je vhodný pro všechny podniky, které chtějí vyměnit staré technologie na výrobu energie za nové, modernizovat či rekonstruovat rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách a průmyslových areálech. Je příhodný také pro ty, kdo plánují využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace.

Žadatelé tuto podporu často využívají také na instalaci obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku nebo modernizaci soustav osvětlení budov a areálů. Firmy tak mohou na své projekty získat až 50 % způsobilých výdajů formou dotace zpět. V této výzvě je to minimálně půl milionu a maximálně 200 milionů korun na jeden projekt.

Podrobné informace o aktuální výzvě jsou dostupné na: www.agentura-api.org





4. Inteligentní domácnost s technologiemi od HDL Automation s.r.o.

Na různých veletrzích, a oblíbená výstava Infotherma není výjimkou, se setkáváme s dotazem: „Na co chytrou domácnost?“

Odpověď se dá shrnout do tří bodů. Získáte komfort, kdy dům se stará o vás, a ne vy o něj, např. při příchodu domu se automaticky rozsvítí v předsíni, spustí se vytápění na vyšší teplotu a zatáhnou se závěsy a začne hrát vaše oblíbená skladba. Ušetříte na energiích. Zde je jednoduchý příklad, světlo se po opuštění místnosti samo vypne nebo žaluzie se řídí polohou slunce, aby v zimě podpořily vytápění nebo v létě včasným zastíněním snížily teplotu a omezily tak potřebu klimatizace. A za třetí bezpečnost – systém senzorů včas zachytí pohyb nebo třeba únik plynu, automatický pohyb závěsů a občasné rozsvícení v době dovolené simuluje přítomnost v domě. To vše v duchu motta „Jít s dobou“, neboť automatizace již není módním výstřelkem a nedosažitelným luxusem, je výsledkem logického vývoje a postupně se stane běžným standardem.

Také HDL Automation s.r.o. se snaží reflektovat potřeby doby a nabízí dostupnou automatizaci jedním multifunkčním modulem schopným ovládat celý byt či menší dům. Fakt, že sdružený modul nahradí až 5 jiných modulů, se významně projeví nejen v jednodušší instalaci, ale zejména v pořizovací ceně domácí automatizace, která se stává dostupnou a využitelnou i v běžných bytech.

5. G2 Solar – Bezemisní EVROPA

Bezemisní Evropa a Česká republika není jen vizí, ale už naše současnost a jediná možná budoucnost. Legislativa a dotační podpora jasně stanovuje, co je možné a co je podporované. G2 Solar se v předstihu vydal touto novou náročnou cestou včas a jistě.

Jsme velkoobchodní prodejce a distributor kvalitních tepelných čerpadel s největší nabídkou v rozsahu všech výkonů a provedení, s nejlepší cenou a investičními náklady se zárukou a servisem. Poskytujeme odborné poradenství a veškerý doprovodný servis pro partnery a investory. Zajišťujeme záruku a servis a prostřednictvím partnerů realizaci na klíč, včetně pozáručního servisu po celou dobu životnosti námi dodaných zařízení. Nabízíme a realizujeme komplexní řešení, tedy efektivní propojení tepelných čerpadel s dalšími zařízeními, například: solární kolektory na ohřev vody, fotovoltaická elektrárna, úložiště elektrického proudu. Budete mít celý Váš energeticky nezávislý dům v mobilní aplikaci pod kontrolou.

6. Tepelná čerpadla NORDline – 100 % ZÍSKÁNÍ DOTACÍ!

POMŮŽEME VÁM ZÍSKAT DOTACI AŽ 150 000 Kč

Tepelná čerpadla NORDline umožňují pohodlně topit i ohřívat TUV. Jde o ekologický princip přeměny energie a lze na jeho pořízení čerpat dotace. Připravíme za vás podklady a podáme žádost na úřad. V roce 2020 byly všechny námi podané žádosti schváleny a peníze vyplaceny.



TEPELNÉ ČERPADLO NORDline VZDUCH-VODA – JASNÁ VOLBA

V našich zeměpisných podmínkách je typ čerpadla vzduch–voda ten nejvhodnější. Díky tomu, že zařízení odebírá energii ze vzduchu, není při instalaci třeba narušovat pozemek, ani investovat do nákladného vrtu. Standardní montáž trvá 2–3 dny a instalovaná zařízení jsou snadno přístupná pro servisní kontroly.



SPOLEHLIVÉ ZAŘÍZENÍ S JEDNODUCHÝM OVLÁDÁNÍM

Díky vlastní diagnostice tepelného čerpadla je zajištěn bezpečný a bezproblémový provoz, a to i v extrémně mrazivých dnech pomocí dohřevu. Elektronická řídicí jednotka se stará o automatický chod zařízení. Ovládání je jednoduché, přehledné, s možností nastavení přes internet.

28. ročník mezinárodní výstavy Infothermy je plánovaný v Ostravě na 24.–27. ledna 2022

Již loni jsme intenzivě zahájili přípravy na 28. ročník Infothermy 2022. Doufáme, že se situace uklidní a opět se potkáme v Ostravě. Držme si všichni palce ať překonáme nelehké období a těšíme se na novinky vystavujicích firem a setkání s Vámi, doufejme již u Infothermy 2022.

A pro tuto chvíli alespoň malé ohlédnutí za Infothermou 2020

Podívejte se na video, které vysílala ČT při zahájení Infothermy 2020. Ještě než dorazili první hosté, prošli jsme se úvodní expozicí Úsporný dům, kde mimo jiné jsou vždy vystaveny i exponáty přihlášené do soutěže TOP výrobky Infothermy, pořádanou společně agenturou Inforpress a portálem TZB-info.