Infotherma 2022 v lednu na výstavišti v Ostravě

Stalo se tradicí, že druhá polovina ledna je spojená s termínem konání mezinárodní výstavy Infotherma. Vzhledem k rizikovým faktorům spojeným s pandemií Covid-19 jsme se již v dubnu 2020 rozhodli na výstavišti v Ostravě Infothermu 2021 nepořádat.

Omlouváme se všem, kteří se těšili na tradiční Infothermu, ale z našeho pohledu nelze kvalitně a zodpovědně v době nepředvídatelných rozhodnutí dlouhodobě připravovat akci s takovým počtem vystavovatelů a návštěvníků, na který jsme všichni dlouhodobě u výstavy Infotherma zvyklí.

V podzimních a zimních měsících jsou hojně navštěvovány zájemci, odborníky a tradičními návštěvníky výstavy webové stránky www.infotherma.cz. I to nás vedlo k rozhodnutí připravit projekt s názvem INFOTHERMA 2021 VIRTUÁLNĚ. Zde na jednom místě nabízíme návštěvníkům těchto stránek aktuální nabídky některých vystavovatelů, zajímavé odkazy a náměty. Virtuální Infotherma je rozdělená do několika kategorií oborového členění. Prezentována a zveřejněna bude od 9/2020 do 9/2021 na stránkách www.infotherma.cz.

V případě zájmu je možné se průběžně do projektu zapojit. Stránky budou po celý rok doplňovány a aktualizovány. Součástí nabídky vystavovatelů jsou i poptávkové formuláře prostřednictvím kterých máte možnost kontaktovat firmy s Vašim konkrétním požadavkem.

Zveme Vás na stránky www.infotherma.cz, kde najdete projekt INFOTHERMA 2021 VIRTUÁLNĚ.

Již nyní připravujeme výstavu Infotherma 2022, která se uskuteční na výstavišti v Ostravě ve dnech 24. až 27. ledna 2022. V České republice se jedná o významnou takto specializovanou výstavu se zastoupením českých, evropských a světových značek s výrobky a produkty k tepelné pohodě našich domovů, kanceláří a dalších objektů. Výstava se již téměř 30 let snaží mapovat technický pokrok a tradičně se stává setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a stálých i nových vystavovatelů. Vzhledem k tomu, že výstava je úzce zaměřená na vytápění, úspory energií a využívání obnovitelných zdrojů, těší se u návštěvníků stálé pozornosti. Zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody.

Výstavy Infotherma jsou známé i tím, že se zde hojně diskutuje o smysluplném využívání obnovitelných zdrojů. Přesto a právě proto bude opět třetina výstavních ploch věnována tomuto tématu. Prezentovány zde budou firmy s tepelnými čerpadly, solárními panely a systémy topení s využitím rekuperace. Zvláštní pozornost bude na výstavě věnována možnostem decentralizace výroby energií z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnostem skladování přebytku vyrobené energie i spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií. Součástí Infothermy 2022 bude opět bohatý doprovodný program a několik poradenských středisek.

Těšíme se na setkání s Vámi na tradiční výstavě Infotherma 2022 v lednu na ostravském výstavišti.