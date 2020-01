TZB-info / Vytápění / 27. ročník mezinárodní výstavy Infotherma místem diskuzí a námětů

27. ročník mezinárodní výstavy Infotherma místem diskuzí a námětů

Stalo se tradicí, že druhá polovina ledna je spojená s termínem konání mezinárodní výstavy Infotherma. Dříve ve Frýdlantu nad Ostravicí a v posledních letech na ostravském výstavišti Černá louka se tak každoročně na Infothermě setkávají přední výrobci, prodejci, montážní i servisní firmy a odborná veřejnost s cílem představit návštěvníkům výstavy novinky a směry, kam se ubírá moderní vytápění a stavby spojené s ekonomickým bydlením.

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 se na Výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 27. pokračování Infothermy, tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny domácí, evropské a světové značky výrobků a produktů, které jsou potřebné k tepelné pohodě našich domovů. Nomenklatura výstavy se od prvního ročníku prakticky nemění, doplňuje se však o nové technologie a systémy.

Je hodně témat, nad kterými by se mělo a bude na Infothermě diskutovat, jak při zahájení výstavy tak i po celé čtyři dny na odborném doprovodné programu, který bude v Konferenčním centru a ve vstupním pavilonu A1, či při jednotlivých obchodních a společenských setkáních. Byly přijaty a připravují se nové zákony související s tématy výstavy. V platnosti je zákon o zákazu provozování zastaralých kotlů 1. a 2. emisní třídy k 9/2022. Ministerstvo životního prostředí loni spustilo poslední vlnu Kotlíkových dotací, které byly určené k výměně starých kotlů na pevná paliva za nový zdroj tepla. Kotlíkové dotace jsou od roku 2015 a do konce roku 2020 má být realizováno minimálně 90 tisíc výměn. Podpory výměny starých kotlů za nový zdroj tepla nekončí a měly by v budoucnu být součástí programu Nová zelená úsporám v rámci podprogramu s názvem Adaptační a mitigační opatření NZÚ.

Dalším aktuálním tématem výstavy budou otázky, jak zlepšit možnosti financování oprav domů z nového podprogramu Nová zelená úsporám – Finanční záruky.

Drobně se mění také oblasti podpory v Nové zelené úsporám: Energetické úspory – zateplení domu, Výstavba v nízkoenergetickém standardu – výstavba domů v pasivním a téměř pasivním standardu, Efektivní využití zdrojů energie – výměny a modernizace vytápění, větrací systémy apod., Adaptační opatření v budovách – zelené střechy, stínicí technika apod.

Tak jako každoročně budou pokračovat diskuze, zda se dotace a podpory dostanou k těm nejpotřebnějším a nebylo by lepší přenechat více pravomocí starostům obcí a měst.

V nadcházejících letech čekají českou energetiku zásadní změny, které budou spočívat ve výrazném poklesu využívání fosilních paliv, proto bude toto téma na Infothermě 2020 velice aktuální. Novela zákona nabízí v období po roce 2021 řadu finančních nástrojů, které umožní významně investovat do rozvoje nízkoemisních technologií. Novinkou je i Modernizační fond, který podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie, zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Dotace budou moci čerpat nejen podniky, ale i domácnosti.

V rámci aktualizace Nové energetické koncepce (NEK), na které již MPO pracuje, by v České republice mělo v budoucnu dominovat jádro, obnovitelné zdroje energie (OZE) a plyn. V horizontu příštích 25-30 let by podíl jádra měl vzrůst ze současných 30 % na cca 40-50 % a podíl OZE na cca 25-30 %. Kolem roku 2040 by se mělo cca 80 % elektřiny vyrábět z tzv. bezemisních zdrojů, tj. z jádra a OZE. Předpokládá se, že v souladu s doporučením Evropské komise se do roku 2030 podíl OZE na výrobě elektřiny zvýší ze současných cca 14 % na 23-24 %. Stát také počítá v budoucnosti s další podporou chytré zelené energetiky pomocí strukturálních fondů EU, především se zaměřením na malé decentralizované zdroje. Velký potenciál vidí ve fotovoltaice na střechách rodinných domů a firem. Stát počítá s podporou solárních zdrojů v kombinaci s akumulací, přičemž umožní energii nejen akumulovat, ale i prodávat zpět do sítě. Fotovoltaika se stane součástí „malé chytré energetiky“, tj. že se zelenou energií budou napájet i elektromobily. Těší nás, že některé z těchto koncepcí již byly na minulých ročnících představeny a opět budou prezentovány i na výstavě Infotherma 2020.

Výstavu Infotherma 2020 bude otevírat vstupní expozice s názvem „DŮM PLNÝ ENERGIE A INFORMACÍ“. Zde chceme návštěvníkům výstavy nabídnout současnou realitu a představit možné alternativy vytápění rodinných domů a nové perspektivní stavební prvky. Na tuto vstupní expozici bude navazovat představení TOP VÝROBKŮ INFOTHERMY 2020. Zde budou představeny nejúspěšnější exponáty z internetové hlasovací soutěže, do které vystavovatelé přihlásili své výrobky. Soutěž je prezentována na portálu TZB-info.

Infotherma 2020 je zcela obsazena a prezentovat se zde bude 354 domácích i zahraničních firem a institucí. Svědčí to o tom, že vytápění a úspory energií jsou aktuálními tématy nejen pro majitele a uživatele rodinných domů, ale pro většinu domácností.

Těšíme se na tradiční i nové vystavovatele a návštěvníky. Věříme, že výstava bude opět setkáním všech, kteří se zajímají o vytápění a úspory energií.

www.infotherma.cz