TZB-info / Vytápění / Infotherma 2020 odstartovala!

Infotherma 2020 odstartovala!

Jaké vystavované výrobky vybrali čtenáři TZB-info jako nejlepší, o čem se diskutovalo na zahájení a co přináší novela zákona o hospodaření energií?

V pondělí 20. ledna 2020 byl zahájen 27 ročník mezinárodní výstavy Infotherma. Reportáž z prvního dne veletrhu přinesla i Česká televize v ranním vysílání Studia 6, kde k veletrhu hovoří i ředitelka portálu TZB-info Ing. Dagmar Kopačková, Ph. D.

Slavnostní zahájení, národní investiční plán a ovzduší v Moravskoslezském kraji

Infotherma 2020 byla zahájena debatou významných představitelů institucí, jejichž činnost s výstavou souvisí. Infothermu 2020 tak zahajovali prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc., děkanka VŠB TU Ostrava, Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí, Mgr. Ing. Hana Vaculová z odboru Stavebního řádu ministerstva pro místní rozvoj, Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR, europoslanec Ing. Evžen Tošenovský, Ing. Vladislav Král, ministerský rada odboru plynárenství a kapalných paliv MPO ČR, místopředseda Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje Ing. Pavel Bartoš a Alena Bujáková, ředitelka výstavy Infotherma.



Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2020 Slavnostní zahájení výstavy Infotherma 2020

Pavel Bartoš seznámil návštěvníky Infothermy s národním investičním plánem. Naprostá většina investic má směřovat do dopravy a do 51 zimních stadionů. Z energetiky jsou v plánu dva nové bloky jaderných elektráren a jinak téměř nic. Plán se nezabývá teplárenstvím ani třeba nakládáním z odpady. „Úvod plánu je dobře propracovaný, ale dál je to již snůška náhodných projektů, které nejsou řešeny ani koncepčně ani vzhledem k cílům, kterých ČR chce dosáhnout. U projektů nejsou ani stanoveny priority,“ řekl Pavel Bartoš.

Řešila se i otázka znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. Jarmila Uvírová informovala o společném jednání o smogových situacích s Polskou stranou regionu, která mívá na svědomí často i nadpoloviční podíl na znečištění v Moravskoslezském kraji. Poláci již zavedli kotlíkové dotace a byli informování o nutnosti jejich zaměření právě na pohraniční regiony s ČR. Na konkrétní kroky v tomto směru z polské strany se však teprve čeká.

Blahopřejeme vítězům soutěže Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2020!

Agetura Inforpres, pořadatel výstavy Infotherma, ve spolupráci s TZB-info.cz pořádá internetovou hlasovací soutěž Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2020, která proběhla v závěru loňského roku s hlasováním do 15. 1. 2020 a zná tedy v této chvíli své vítěze. Jsou to:

Místo: Družstevní závody Dražice - strojírna, s. r. o. za výrobek LUCIE 200 SPLIT vnitřní systémová jednotka pro tepelná čerpadla NIBE SPLIT Místo: Bosch Termotechnika s.r.o. za Inteligentní regulaci vytápění Bosch CT200 s mobilní aplikací EasyControl Místo: Ariston Thermo CZ s.r.o. za plochý elektrický ohřívač vody Velis Evo Dry



Výstava Infotherma 2020 Výstava Infotherma 2020

Novela Zákona o hospodaření energií

Ing. Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu, představil novinky, které přinesla novela Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Novela zákona vyšla ve Sbírce zákonů, částka 2, která byla rozeslána 10. ledna.

Novela je velmi podstatná, protože je na ní navázána implementace revidované směrnice o energetické účinnosti z roku 2018. Jinak řečeno, aby se mohla začít implementovat směrnice, musel se napřed novelizovat zákon č. 406/2000 Sb. Čekalo se na ni velmi dlouho, což transpozici EU směrnice do českého prostředí to významně zdrželo.

Novela přináší dvě hlavní změny. První je zavedení povinnosti uveřejňování energetických štítků v budovách, které jsou hodně navštěvované veřejností. Patří sem nejen státní budovy typu nemocnice, kulturní objekty, sportovní haly a další. Lidé pak budou mít lepší přehled, jak jsou veřejné budovy energeticky náročné.

Druhá je upřesnění povinnosti zpracovávat energetický audit. Nově legislativa upřesňuje, od kdy se musí audit dělat. Jsou tak pokryté i případy, kdy například velká nadnárodní firma má v ČR malou kancelář o pár lidech.

Součástí vydání Sbírky zákonů byla i novela Vyhlášky o energetických specialistech. Jimi mohou nově být, a tedy i zpracovávat PENB, i právnické osoby. Zároveň se změní vzdělávání energetických specialistů, kdy se opouští sytém průběžného přezkušování a nově se jde cestou účasti na vzdělávacích akcích a získávání kreditů.