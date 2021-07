Modernizační fond otevírá další 3 výzvy. 7,4 miliardy korun radikálně sníží emise CO2 v průmyslu

Modernizační fond otevírá další 3 výzvy. 7,4 miliardy korun radikálně sníží emise CO 2 v průmyslu

Dotace 30 až 80 % na projekty pro desítky průmyslových zařízení spadajících do systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), které v ČR patří mezi největší znečišťovatele z hlediska množství vypouštěného CO 2 do ovzduší. Výzvy budou suštěny 19. 7. 2021.