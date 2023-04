TZB-info / Vytápění / Kotle, kamna, krby / Český výrobce průmyslových hořáků a kotlů míří na nové trhy

Firma PBS Power Equipment, tradiční český výrobce průmyslových hořáků a kotlů z Třebíče, prochází přelomovým obdobím. V polovině ledna došlo k uzavření akvizice, díky které se PBS Power Equipment stala součástí významné francouzské skupiny Babcock Wanson. Na třebíčskou firmu, která byla založena v roce 2007 a loni dosáhla obratu cca 200 milionů korun, čekají nové trhy i velké výzvy v podobě zvýšení nabídky produktů a služeb, ale také hledání vysoce kvalifikovaných pracovníků.

PBS Power Equipment vyrábí hořáky a kotle pro energetické a průmyslové společnosti ve střední a východní Evropě, ale také v Asii. Zákazníky má na Slovensku, ve Slovinsku, v Polsku, Maďarsku, na Ukrajině, v Iráku, Japonsku či Indonésii. Firma dlouhodobě těží z úzké spolupráce s univerzitou Vysoké učení technické v Brně. Společně s vysokou školou se už deset let intenzivně zaměřuje na vývoj sofistikovaných a stále více ekologických technologií.

To vše byly důvody, proč třebíčskou firmu s 25 pracovníky a loňským obratem cca 200 milionů korun kontaktovala na podzim 2021 francouzská skupina Babcock Wanson, která projevila vážný zájem PBS Power Equipment koupit a začlenit do svojí mezinárodní struktury. O více než rok později se obchod v řádu nižších stovek milionů korun uzavřel.

„Začlenění do skupiny Babcock Wanson je pro nás ideální hned v několika směrech. Vzájemně si otevíráme dveře na trhy, na kterých jsme dosud nepůsobili. Skupina Babcock Wanson patří mezi světové lídry v našem oboru, zatím se ale soustředila především na západní Evropu. My jsme naopak vyrostli na trzích střední a východní Evropy, ale také Středního východu a Asie,” popisuje benefity akvizice Karel Pléha, ředitel PBS Power Equipment.

Další výhody vidí Pléha ve sdílení technologií a know-how, a to oběma směry. Francouzi také moc dobře vědí, jak důležité jsou investice do vývoje a výzkumu. Do akvizice tak vstupují mimo jiné s vizí, že v Brně společně s VUT vybudují centrum vývoje spalování.

„Díky spojení s Babcock Wanson nás také čeká důležitá změna v nastavení byznys modelu. Jeho základ dnes tvoří prodej produktů, tedy hořáků a kotlů. Odhadem je to cca 95 procent našeho byznysu. Zbylých 5 procent tvoří služby v podobě instalací, školení a servisu. V Babcock Wanson ale pracují s úplně jiným modelem, kdy cca 65 procent byznysu tvoří právě služby. To je něco, co se musíme a chceme učit. Už nyní jsme ve firmě vytvořili novou pozici ‚after-sales‘ manažera a mým cílem je, abychom se v podílu prodeje služeb vůči prodeji produktů dostali postupně z 5 na 15 procent,“ popisuje svoje cíle Karel Pléha.

Plánovaný prodej

Když skupina Babcock Wanson projevila na podzim roku 2021 zájem koupit PBS Power Equipment, setkala se ze strany vedení třebíčské firmy i jejího tehdejšího majitele, brněnského investičního fondu Jet Investment, s pozitivní odezvou. Dovést úspěšnou firmu ke smysluplnému prodeji byl totiž dlouhodobý zájem. Nabídka se tak potkala s poptávkou, a i když jednání trvala poměrně dlouho, potkaly se i představy obou stran.

„Francouzi splnili vše, co nám v průběhu jednání slíbili. A jakkoliv byl náš původní plán prodat firmu směřován spíše někam do roku 2024 či 2025, věděli jsme, že před sebou máme příležitost, kterou nesmíme promeškat. Babcock Wanson je skupina, která patří mezi absolutní špičku v našem oboru. Mají více než stoletou tradici a přes 600 zaměstnanců,“ dodává Karel Pléha, který PBS Power Equipment vede od samého počátku firmy v roce 2007, kdy ji spolu s dalšími postavil na rozbořených základech původní firmy, která se výrobou hořáků a kotlů zabývala.

Karel Pléha se svým týmem od základů vytvořil z PBS Power Equipment úspěšnou firmu, která nestojí na místě a klade důraz na vývoj technologií. Její zákazníci v tuzemsku i v zahraničí jsou zvyklí na vysoký standard a spolehlivost. I proto Pléha během vyjednávání o akvizici se skupinou Babcock Wanson bojoval za to, aby si třebíčská firma zachovala svoje jméno i po začlenění do francouzské struktury. Věděl, že dobrá značka je důležitá a toto privilegium si prosadil.

Vysoce kvalifikovaní pracovníci

PBS Power Equipment dosahuje stamilionových ročních obratů s 25 zaměstnanci. Tým je tvořen dvěma základními typy lidí: obchodníky a inženýry. Jak říká Karel Pléha, firma se zaměřuje především na obchod a vývoj. To samozřejmě vytváří velké nároky na pracovníky, kteří v PBS Power Equipment pracují. Přes 62 procent zaměstnanců třebíčské firmy má vysokoškolské vzdělání.

Akvizice se skupinou Babcock Wanson a otevření nových trhů a cílů s sebou přináší také potřebu nových pracovníků. Ředitel Pléha chce počet zaměstnanců zvednout na přibližně 40 lidí. Na první pohled se tedy firma co do počtu zaměstnanců nerozroste do příliš velkých rozměrů, i tak ale bude náročné tyto nové, vysoce kvalifikované lidi najít a přivést.