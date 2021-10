Nové plynové kotle v nabídce českého výrobce Thermona

Kotle Thermona v řadě KLASIK jsou větší kotle zejména pro kaskádové kotelny, v řadě OPTIMUM, jsme se soustředili na vyladění poměru cena/výkon a řada PREMIUM, to jsou špičkové kotle s nejnovějšími technologiemi.

U mikrofonu ve studiu TZB-info jsme v zářijovém 5denním vysílání uvítali Ing. Lukáše Mašteru, obchodního ředitele společnosti Thermona. Tu všichni znáte jako českého výrobce kotlů a kaskádových kotelen. Výrobní sortiment zdrojů tepla tvoří plynové kondenzační kotle i elektrické kotle určené jak pro domácnosti, tak i pro řešení vytápění a ohřevu TV bytových a průmyslových objektů.

TZB-info: Kolik typů kotlů bylo a je v nabídce Thermona od založení v r. 1990? A kdy vyměnit kotel?

Lukáš Maštera: To by byly stovky kotlů, typů, variant. Máme zákazníky, kteří měli první kotle značky Thermona, zůstali nám věrní a dnes mají další generace kotlů. V roce 2015 nám evropská legislativa zamíchala sortimentem a nastal boom nových kotlů. Byli jsme na nové požadavky připraveni a postupně jsme začali uvádět na trh nové typy kondenzačních kotlů.

S novinkami v sortimentu jsme kotle zařadili do 3 skupin. Řada Classic – větší kotle zejména pro kaskádové kotelny, řada Optimum, kde jsme se soustředili na vyladění poměru cena/výkon a řada Premium. To jsou špičkové kotle v našem sortimentu vybavené nejnovějšími technologiemi.

Obrací se na nás zákazníci, kteří mají staré kotle např. z r. 1995 a řeší, zda se jim vyplatí investovat do nové generace kotlů, ačkoliv původní kotel je ještě funkční. To má několik rovin. Za prvé technologie se posunula hodně dopředu, zejména v regulaci a způsobu řízení kotlů. Druhou rovinou je dostupnost náhradních dílů. Ačkoliv my se snažíme, otázkou je dostupnost komponent na staré kotle u dodavatelů. V neposlední řadě pak má vliv výrazně vyšší účinnost nových kotlů. Když lze počítat s úsporou cca 20–25 %, tak při dnes rostoucích cenách energií to může být ten pomyslný jazýček na vahách. Na životnost jako takovou má samozřejmě podstatný vliv péče o spotřebič během provozu, pravidelný servis 1×/rok.

2 aktuální novinky v nabídce Thermona

THERM 18 KDC

Lukáš Maštera: THERM 18 KDC je již i na webových stránkách, detaily si mohou zákazníci zde pohodlně najít. THERM 18 KDC je kotel s výkonem na průtokovém ohřevu 23,5 kW a 1,8–19,0 kW na vytápění. Není to úplná novinka, je to kotel, který je v sortimentu již 2 roky, ale je výrazně inovován. Tento kotel je odpovědí pro zákazníky, kteří často řeší problém s prostorem.

Cílem je minimalizace rozměrů a zároveň dostatečný výkon pro přípravu teplé vody. Kolegům ve vývoji se podařilo splnit zadání, navýšit výkon na teplé vodě na 23,5 kW pro komfortní ohřev vody a minimalizovat rozměry. Důležitá je volba umístění kotle, který by měl být co nejblíže místu spotřeby.

Therm 49 KD

Lukáš Maštera: Tento kotel se chystáme uvést na trh na přelomu letošního roku. Je to kondenzační kotel spíše pro větší aplikace. Počítáme s jeho nasazením například pro vytápění bytových domů, škol, provozů. I tento kotel je z řady PREMIUM.

Kotel je schopen modulovat v rozsahu výkonu 1:10. Moderní řízení spalování je zaměřeno na ekonomiku, ekologii a spolehlivost.

Tento kotel nahradí námi dlouho vyráběný kotel 45KD/KDA. U tohoto typu kotle se počítá s přípravou teplé vody v externím zásobníku s objemem 200, 300, 500 litrů.

TZB-info: Děkuji za rozhovor a ať se vašim novinkám, firmě a vašim zákazníkům v nové topné sezóně daří.