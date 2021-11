TZB-info / Vytápění / Vyzkoušejte ETL Designer

Vyzkoušejte ETL Designer

ETL Designer je návrhový on-line konfigurátor pro projektanty, rozpočtáře a pracovníky nabídkových oddělení, s jehož pomocí si snadno a rychle sestavíte RS KOMBI sdružený rozdělovač nebo klasický trubkový rozdělovač.

Od jeho spuštění v roce 2017 bylo vytvořeno bezmála 17 000 jedinečných návrhů. Jeho hlavní předností je práce ve webovém prostředí a intuitivní ovládání. Využití je zcela zdarma, stačí se pouze zaregistrovat.

Podívejte se na instruktážní video pro ETL Designer

V rámci návrhu je možné opakovaně upravovat parametry rozdělovačů, kopírovat, měnit modul rozdělovače, zadávat hrdla závitová či přírubová, návarky pro teploměry, manometry a vypouštění, zadat úhel a v neposlední řadě můžete přidat stojany (nástěnnou konzoli) a tepelnou izolaci. Kóty mezi výstupy jsou minimální možné, doporučujeme je však zvětšit z důvodu lepší montáže a servisnímu přístupu.

Návrhy z ETL Designeru je možné exportovat do formátu dxf pro následné zpracování v cadovém prostředí, případně do xlsx, kdy základní parametry lze přenést do textového dokumentu.

V případě zájmu o objednávku po dokončení návrhu následuje kontrola a případná konzultace s obchodním oddělením. Po odsouhlasení všech změn je výstup zadán do výroby a následně expedován.



Ukázka výstupu z ETL Designer: Klasický trubkový rozdělovač Ukázka výstupu z ETL Designer: Klasický trubkový rozdělovač

V rámci ETL Designeru zatím není možné vybrat možnost vrchního nátěru rozdělovače. Avšak je součástí každé nabídky, proto nezapomeňte zvážit tuto možnost, vyhnete se tak předčasným korozím na rozdělovači.



Ukázka RS Kombi se základním nátěrem Ukázka RS Kombi se základním nátěrem

Ukázka RS Kombi s vrchním nátěrem Ukázka RS Kombi s vrchním nátěrem



Vyzkoušejte ETL Designer