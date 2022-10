TZB-info / Vytápění / Správa z konferencie AEE World Energy Conference & Expo

Správa z konferencie AEE World Energy Conference & Expo

Association of Energy Engineers (AEE) je nezisková odborná spoločnosť. Asociácia má viac ako 18 000 členov vo viac ako 100 krajinách. Poslaním AEE je podporovať vedecké a vzdelávacie záujmy tých, ktorí sú súčasťou energetického odvetvia a podporovať opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj.

AEE organizuje mnohé informačné podujatia, semináre, webináre. Ponúka tiež mnoho publikácií, kníh, časopisov. V neposlednom rade AEE poskytuje rôzne certifikačné programy. Jednou z konferencií organizovanou AEE je svetový kongres a expo. AEE World Energy Congress & Expo sa konal 21.–23. 9. 2022 v Atlante, USA. Atlanta je hlavné a najväčšie mesto amerického štátu Georgia. Najznámejšie je krásnym Olympijským parkom, ktorý bol vybudovaný na 100. výročie Olympijských hier.

Konferencia, ktorá sa koná počas troch dní ponúka množstvo príležitostí na vzdelávanie a vytváranie kontaktov. Otvárací ceremoniál konferencie bol zahájený príhovormi lídrov o dôležitých témach v oblasti energetiky. Každoročne sú rečníkmi celosvetovo známe osobnosti. Tentokrát sme sa tešili z inšpiratívnych príhovorov ktoré zahájil riaditeľ AEE Bill Kent. Nasledovali príhovory prezidentky AEE doktorky Fotouh Al-Ragom. Svojim príhovorom prispel aj primátor Atlanty Andre Dickens a prvá prezidentka Írska Mary Robinson. Počas celej konferencie bola k dispozícii hala s expozíciami vystavovateľov. Sprievodný program v podobe prezentácií na mnohé témy bol rozdelený do 12 súbežných sekcií. Okrem odborného programu zabezpečili organizátori konferencie bohatý spoločenský program, ktorý začínal príjemným večerom v múzeu Coca-Cola. Nasledujúci deň prebiehal gala večer, počas ktorého boli odovzdané medzinárodné ceny jednotlivcom za ich úspechy v odbore. Počas konferencie zaznela aj prezentácia činností a úspechov pobočiek z celého sveta, pričom výsledky prezentovali regionálny viceprezidenti. Za strednú a východnú Európu prezentoval výsledky a úspechy profesor Dušan Petráš.

Association of Energy Engineers podporuje aj mladých ambicióznych študentov a výskumníkov. Na Slovensku existuje študentské zoskupenie, pomenované Slovak University of Technology in Bratislava – Student Chapter, kde členovia sú doktorandi z Katedry technických zariadení budov. Počas konferencie prebehlo taktiež odovzdávanie medzinárodných cien pre študentské skupiny. AEE Slovak Student Chapter sa teší už tretiemu oceneniu v priebehu dvoch rokov. Tento rok sme získali cenu za najlepšie stretnutie študentov, pričom nominované bolo stretnutie na jubilejnom 30. ročníku konferencie Vykurovanie. Cenu prevzala prezidentka AEE Slovak Student Chapter, Anna Predajnianska a odovzdával ju doktor Eric Woodroof.

Sme radi, že sme mohli reprezentovať Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave na konferencii svetovej úrovne, nadviazať mnohé kontakty, priateľstvá a spolu s ostatnými osláviť 45. výročie vzniku Association of Energy Engineers.

Autor textu a fotografií: Ing. Anna Predajnianska