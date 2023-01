TZB-info / Vytápění / Infotherma 2023 – tipy pro vytápění a ceny energií

Infotherma 2023 – tipy pro vytápění a ceny energií

Středa na Infothermě byla pro redakci TZB-info ve znamení doprovodného programu zaměřeného na vytápění a energetiku. Jaké informace na něm zazněly?

Vlhkost palivového dřeva

Málokterý z posluchačů například věděl, že vlhkost palivového dřeva není totožná s běžně uváděnou vlhkostí zpracovatelů dřeva. Palivové dřevo lze emisně i provozně přijatelně spalovat již při vlhkosti 20 %, které odpovídá dřevařská vlhkost měřená vlhkoměry cca 25 %.

Tepelné čerpadlo vyžaduje adekvátní otopnou soustavu

Velká neznalost panuje při posuzování souladu vlastností tepelných čerpadel a stávajících otopných soustav při zaměňování zdrojů tepla. Vlastnosti tepelného čerpadla jsou dány výrobcem, zatímco u stávajících otopných soustav se nezjišťují jejich skutečné provozní vlastnosti. Předimenzování TČ nesoulad neřeší, na rozdíl od kotle, kde může pomoci.

Spotových tarifů se není třeba obávat

Jsou spotové tarify pro odběratele nebezpečné? „Nejsou, ale musí na to mít nervy,“ říká analytik kalkulátoru cen energií TZB-info Jan Schindler. Po dvou měsících extrémně vysokých cen vydržel u spotového tarifu málokdo. V celoroční bilanci přitom nejsou zásadní rozdíly oproti klasickým tarifům od dodavatelů. Hlavní odlišnost je tak v tom, že případné zdražení nebo zlevnění majitel spotového tarifu pocítí okamžitě, zatímco dodavatelé ho do klasických ceníků promítnou postupně.

Doprovodný program redakce TZB-info na veletrhu Infotherma 2023

Komunitní energetika klepe na dveře, zatím u bytových domů

S cenami energií souvisí i komunitní energetika. Ta umožňuje skupině lidí instalaci zdroje elektřiny (nejčastěji fotovoltaické elektrárny), který pak využijí ke snižování vlastních účtů za elektřinu.

Takto lze v první řadě snadněji využívat elektřinu z fotovoltaiky v bytových domech. Do budoucna by se pak mohly do komunitní energetiky zapojit i rodinné domy, municipality nebo firmy.

Jak větrání s rekuperací šetří peníze?

Větrání s rekuperací minimalizuje spotřebu energií. Jak moc a o kolik korun si lze ověřit s pomůckami na TZB-info.

Přečtěte si také Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla Přejít na online výpočet

Úspory na teplé vodě a legionela

V domech s vnitřním vodovodem řešeným v souladu s ověřenou technickou praxí a který je přiměřeně využíván, je bakterie legionela v teplé vodě zbytečný strašák. Pokud se však ve vnitřním vodovodu včetně výroby teplé vody vyskytují místa, kde se teplota ať již vody teplé nebo pitné vody, pohybuje v rozsahu nad 20 až do cca 45 C, pak se zdravotní riziko může rychle objevit. Iniciátorem je i biofilm na vnitřních površích, ve kterém legionely žijí.