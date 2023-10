Co se čeká v cenách na topnou sezónu 2023/24 a jak se nakupují energie pro rok 2024?

Yello avizuje akci zimní bonus, kde chce finančně motivovat zákazníky k úsporám elektřiny a plynu. Jaké budou ceny pro zimu 2023/24 a jak se nakupuje pro 2024? Podívejte se i na video s Jiřím Gavorem a Michalem Kuligem a komentáře k cenám energií z tiskové konference PRE a Yello.

Dva roky po pádu skupiny Bohemia Energy

Tisková konference společností Yello a PRE za účasti zástupce Asociace nezávislých dodavatelů energií se konala v Praze 11. 10. 2023 a tak hned v úvodu zcela logicky zazněla připomínka 13. 10. 2021, kdy Bohemia Energy oznámila neschopnost dodávat energii a téměř 1 milion zákazníků spadlo do režimu dodavatele poslední instance. Přišla panika a zablokování obsluhy u téměř všech dodavatelů. O řadu zákazníků z režimu DPI se postarala právě i PRE a Yello. Tehdy poprvé řada zákazníků narazila na rychle rostoucí ceny energií.





„V současné době jsme rádi za pokles, ale stále jsme na 116 % cen z dubna 2021,“ ilustroval na grafu Michal Kulig, generální ředitel společnosti Yello a dále popisoval aktuální situaci: „Teď končí ceny z r. 2022, tj. nakoupená energie z r. 2021. To je odpověď pro zákazníky, kteří se ptají, proč mají vyšší ceny, když teď ceny klesají. PRE se snaží prodloužit svým zákazníkům smlouvy, aby je zastihlo snížení cen. Ale je třeba připomenout, že vroste cena za distribuci a opět se vrací poplatek za obnovitelné zdroje, což může smazat pokles na komoditách.“ Michal Kulig dodává: „Dříve jsme pracovali s tím, že 75 % lidí nerozumí fakturám. Nyní je situace taková, že možná stále hodně lidí faktuře nerozumí, ale rozhodně se ptají. Velmi vzrostla náročnost zákaznického servisu, dotazy jsou častější, délka hovoru se zákazníkem je obvykle delší.“

„Důležitou skutečností je, že končí smlouvy těm, kteří je mají ještě z doby před podzimem 2021. Tito zákazníci bohužel pocítí zvýšení cen, které ti ostatní už mají za sebou,“ řekl Michal Kulig.

Vyšší než současné zastropované ceny elektřiny nebo plynu by od 1. ledna 2024 mohlo platit až 4,2 % domácností a podnikatelů-maloodběratelů, a to kvůli vysoko zafixovaným cenám vázaným na smlouvy na dobu určitou. Vyplývá to z průzkumu, který mezi dodavateli uskutečnil Energetický regulační úřad (ERÚ). Ačkoliv tento podíl do konce roku pravděpodobně výrazně klesne, aktivita je teď třeba nejen na straně dodavatelů, ale také samotných zákazníků.1)

Pro nové i stávající zákazníky PRE snížila ceny za dodávku elektřiny až o 20 %, u plynu až o 30 % oproti dosud platnému cenovému stropu. Zákazníci v tuto chvíli nemusí vyvíjet žádnou aktivitu, vše se dozvědí včas a v plné míře. Nové ceníky jsou v platnosti od 1. 9. 2023 a najdete je na stránkách PRE.2)

Aktuální stav v bodech:

Ceny od počátku roku klesají.

Jsou na nejnižší úrovni od začátku války na Ukrajině.

Stále je vysoká nejistota na trhu.

Očekáváme, jak proběhne zima.

Cena elektřiny je tvořena ze 2/3 povolenkou, plyn je ovlivňován situací ve světě.

Poučení zákazníci čekají na pokles cen.

Existuje několik desítek tisíc zákazníků, kteří jsou nad stropem.

Zimní bonus

„Chceme opakovat zimní bonus, který byl v loňském roce úspěšnou akcí. A v letošním roce jej rozšíříme i na plyn,“ avizuje Michal Kulig s tím, že jde o snahu podpořit ty, kteří šetří.

Princip je jednoduchý. Domácnost, která dosáhne během zimní topné sezóny prokazatelné úspory při spotřebě elektrické energie (a v letošním roce i plynu), dostane slevu. Zákazník musí pro prokázání úspory udělat vlastní odečet elektroměru/plynoměru, a to tak, že pořídí jeho fotografii a nahraje ji on-line do speciální aplikace na webové stránce PRE.

Jak dodavatelé nakupují?

„Energie se zajišťuje po částech tak, aby zákazníci neměli omezení odběru. Je třeba rozdělovat riziko. Trh s energiemi je celosvětový. Vliv na ceny má odstávka francouzských jaderných elektráren, dlouhé teplo, kdy nelze plnohodnotně využít ochlazování z řek, stávka pracovníků terminálů LNG v Austrálii, nový konflikt v Izraeli… Nakupuje se dopředu. Cena, která se nyní ukazuje, je vlastně cena 2024. Není to tak jednoduché, že zodpovědní nakupují dopředu,“ vysvětloval složitý mechanismus zajištění energií Michal Kulig a ukázal graf, kde je vidět, že rozdíl v nákupu v čase může udělat pro běžnou domácnost 1 256 Kč ročně. I proto je třeba kombinovat smlouvy s různou délkou.



Rozdíl v nákupu v čase může udělat pro běžnou domácnost 1 256 Kč ročně, zdroj Yello Rozdíl v nákupu v čase může udělat pro běžnou domácnost 1 256 Kč ročně, zdroj Yello

Co přinese topná sezóna 2023/2024 tuzemskému trhu s elektřinou a plynem

„Cena 100 EUR/MWh byla ještě nedávno strašák, dnes jsme rádi, když se k ní blížíme shora,“ řekl Jiří Gavor, výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií – ANDE a ke spotřebě řekl: „Nečekal jsem tak razantní snížení spotřeby za rok 2022 a to očekáváme další. Pokud je to snížení úsporami, je to fajn, pokud se ale nedaří, to nejsou dobré úspory.“

„V současné době je trend vývoje cen dobrý. Problém je další konflikt v Izraeli. Snad bude jen lokální, to nebude pak mít takový dopad jako Ukrajina. Plyn sice vzrostl o 1/3, ale z velmi nízké úrovně. Obchodníci jsou zvyklí na pohyb plus mínus 10 EURO. Pokud to bude týden, dva, měsíc, nic se na cenách 2024 nestane. Věřím, že se situace uklidní bez dopadu na středoevropské energetické komodity,“ doufá Jiří Gavor.

„Zásobníky v ČR jsou plné na 99 %, všechny státy mají nad 90 %, někde 100 %. Je otázkou, co se stane s dalším plynem, který lodě přivezou. Ceny na spotu půjdou k nule. Nepovede to ke zlevnění, ale je to dobré,“ rekapituloval situaci Gavor a dodával ještě jeden aspekt: „Čekáme na LEX OZE II a také na LEX OZE III, kde je zakotvena ochrana spotřebitele. Ale je otázka, jaké bude přesně znění. Minimální ochrana ano, ale já jsem zastáncem toho nezakazovat, ale vzdělávat. Abychom vytvářeli prostředí podobné akciovým trhům, kde jsou také rizikové produkty, ale kdo se vyzná, může využít.“

Směrem k chování zákazníků také Jiří Gavor apeloval na to, aby se lidé zajímali: „Pozor na datum fixace. Zapište si jej do kalendáře. Pokud nechcete pokračovat, musíte to oznámit dodavateli 20 dní předem, lépe měsíc. Kdo chtěl měnit dodavatele na tuto topnou sezónu, už to měl udělat hned po dovolené. Výpovědní lhůta je 3 měsíce. Výzva je jasná: řešte změnu dodavatele v předstihu,“ řekl Gavor a i on zmiňoval desetitisíce zákazníků, kteří jsou nad vládním cenovým stropem.

„Spotřebitelům, kteří mají cenu zafixovanou nad cenovými stropy a dodavatel je dosud nekontaktoval, jednoznačně doporučujeme, aby se na něj obrátili sami, a to co nejdříve. Díky aktivnímu přístupu mohou získat nižší cenu u současného dodavatele, nebo přejít včas k dodavateli novému, i kdyby to mělo znamenat, že za předčasné ukončení smlouvy zaplatí sankci. Rozdíly v nabízených cenách jsou nyní tak výrazné, že sankci v některých případech vynahradí. Potřeba je ale dobře počítat a jednat,“ nabádá Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.1)

Zdroje:

1) tisková zpráva ERÚ z 12. 10. 2023

2) webové stránky PRE