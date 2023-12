TZB-info / Vytápění / Vánoční a Novoroční zamyšlení o vytápění

Vánoční a Novoroční zamyšlení o vytápění

I volba způsobu vytápění vyžaduje trochu štěstí. Tak ať ho máte.

Vážení přátelé oboru vytápění,

žijeme v době, která je z pohledu volby způsobu zajištění tepelné pohody nejsložitější v historii lidstva. Máme historicky nejdokonalejší technologie, zdroje tepla i chladu, způsoby distribuce tepla i chladu. Jsme sice pod tlakem k dekarbonizaci, přesto stále můžeme využívat uhlí, dřevo, rostlinnou biomasu, topné plyny, topný olej, elektřinu, energii ze Slunce, větru, vody i atomů. Výběr je nebývale široký. Jenže, jenže.

Někteří si vzpomenou na to, co říkali výrobci kotlů na uhlí a dřevo, když se poprvé objevily kotlíkové dotace. Jak naříkali, že třeba půl roku neprodají téměř žádný kotel, protože lidé čekají na zahájení přijmu žádostí o dotaci. Jak ty dotace začaly ničit trh. Dnes máme ve vytápění dotace na mnohem více technologií. Organizátoři dotací se poučili, takže již nejde o lavinu objednávek, která by se strhla najednou. Nicméně, dotaci lze získat jen jednou a toto rozhodutí po obdržení dotace nelze změnit. Dotace mohou i skončit, mohou být přesměrovány jinam. Rozhodnout se hned, počkat nebo zvolit něco bez dotace?

Existují i jiné síly, které rozhodování nárazově, ale zásadně ovlivňují. Třeba to bylo odpojení od plynovodů z Ruska a strach, že nebude čím vytápět. Nebo aktuálně strach, ať již oprávněný nebo ne, zda bude dost elektřiny a pokud bude, tak jak bude drahá. Stačilo jedno rozhodnutí ERÚ a situace se citelně mění.

Není jistota ani v tom, jak se bude vyvíjet daňová politika. Každá nová vláda ji může změnit a tím otočit výhodu v nevýhodu.

Nejsem analytik, nemám křišťálovou kouli předpovídající budoucnost. A v podobné situaci je i řada z vás, kteří se musíte rozhodnout, na co ve vytápění vsadíte.

Proto vám všem v tomto předvánočním čase přeji, aby se vaše volba v dlouhodobém horizontu životnosti otopné techniky, kterou zvolíte, ukázala jako ta šťastná. Abyste vaše požadavky řešili s těmi, kteří vám budou nejen empaticky naslouchat, ale budou umět vaše požadavky optimálně řešit. A aby ve vašich domovech panovala příjemná osobní pohoda, pohoda tepelná s dostatkem čerstvého vzduchu a teplé vody a spokojenost s vytápěním. Nejen o Vánocích a Novém roce.

Josef Hodboď

za obor Vytápění na TZB-info