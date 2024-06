Příprava nového školského zákona i na sněmu Hospodářské komory ČR

Večer před konáním valné hromady se uskutečnil společenský večer, na kterém byly již tradičně předávány Merkurovy ceny pro členy HK, kteří významně přispěli k rozvoji podnikání a činnosti HK. Z členů CTI si převzal nejprestižnější ocenění, zlatou Merkurovu medaili, pan Ing. Josef Slováček, pro kterého to tak bylo ocenění jeho mimořádného celoživotního přínosu k rozvoji tepelných čerpadel jako perspektivního zdroje tepla.

Gratulujeme.

V úvodním projevu přítomné pozdravil prezident HK Ing. Zdeněk Zajíček, který představil hlavní projekty HK na nejbližší období, jednak projekt „Česko na křižovatce“ a jednak projekt „boj s přebujelou byrokracií“. V projektu Česko na křižovatce si HK vytyčila 8 stěžejních oblastí, jejichž fungování má být rozhodujících pro opětné nastartování ekonomiky, která se po úspěšné transformaci v devadesátých letech v době pocovidové zastavila.

Podle Zdeňka Zajíčka je hlavním problémem našich podnikatelů v současnosti byrokratická zátěž, proti které by bylo možné bojovat přijetím tzv. antibyroktatického zákona, na jehož znění odborníci z HK již pracují. Podle Zajíčka v současnosti již víc jak 80 % naší legislativy má původ v legislativě přicházející z EU, která každým rokem výrazně narůstá.

Pokud na konci funkčního období předsedy EK Jose Manuela Barrosa v roce 2014 obsahovala EU legislativa 4 852 nařízení a směrnic, na konci stávajícího funkčního období nynější předsedkyně von der Leyen narostlo toto číslo na neuvěřitelných 8 481. Jak konkrétně by měl antibyrokratický zákon bojovat s přebujelou EU-byrokrycií pan prezident neupřesnil, ale bezesporu to bude hlavním tématem především práce HK na následující období.

Poněkud jiný názor měl předseda Senátu ČR Vystrčil, který reagoval ve smyslu, že s byrokracií nemusíme bojovat novou byrokracií (myslel tím dalším zákonem), ale stačí změnit uvažování a přístup lidí, čímž myslel pravděpodobně především státní úředníky. Ministři Stanjura, Kupka, Síkela a Jurečka i primátor Prahy Svoboda vesměs souhlasili s premiérem Petrem Fialou, že se do české ekonomiky vrátila víra v budoucnost.

Premiér na spolupráci s HK vyzdvihl především přípravu nového školského zákona, který má být moderní legislativou, která „…připraví novou generaci na výzvy 21. století“. Z výrazů 218 přítomných delegovaných zástupců bylo znát, že ne všichni souhlasili s optimismem zástupců vlády. Velké diskuze v zákulisí se vedly především o velice sporné části chystaných změn školského zákona, které se dotknou především učňovského školství.

HK se podílela na 2 aplikacích, které mají poskytovat veškeré informace pro podnikatele, a to HappKa to-mas.cz . Poté následoval formální program Sněmu, tedy volby orgánů Sněmu, zprávy o činnosti představenstva, dozorčí rady a smírčí komise, plnění úkolů, vyhodnocení akčního plánu HK, schvalování a projednávání starých a nových rozpočtů.

Do závěrečné zprávy z 36. sněmu HK se podařilo prosadit usnesení, dle kterého se vedení HK ukládá pokračovat v jednáních s vládou ČR o novele Zákona o rozhlasových a televizních poplatcích s tím, že HK odmítá zpoplatnění výrobních podniků koncesionářským poplatkem a povinné využívání databází uživatelů elektronických komunikací inkasními středisky veřejnoprávních médií. Dle usnesení je nutné definovat rozsah veřejnoprávní služby a je nutné odmítnout zavádění principů diskriminace podnikatelů a zbytné navýšení administrativní náročnosti, které návrh změny zákona obsahuje.

Ministr financí oznámil, že ve státním rozpočtu se našly finance na podporu účasti české reprezentace na soutěži profesí EuroSkills 2025 a podpora projektu CzechSkills.cz. Na konci celé Valné hromady vyzval prezident HK Zdeněk Zajíček přítomné, aby podpořili tyto soutěže také dobrovolnými dary, kdy on sám poskytl několik tisíc korun do fondu.

Petr Valach, instalatér a topenář z České Rybné v Pardubickém kraji, přivezl MEDALLION FOR EXCELLENCE – BEST OF NATION z EuroSkills Gdańsk 2023. Na soutěži bylo téměř 600 nejtalentovanějších mladých profesionálů z 32 zemí.Úspěch v silné mezinárodní konkurenci není dílem náhody. Musí mu předcházet systematická a intenzivní domácí příprava v rámci národních soutěží odborných dovedností CzechSkills. 9. 9. – 13. 9. 2025 proběhne evropský šampionát EuroSkills v dánském Herningu. Ve stejném městě bude v květnu 2025 v rámci IIHF Ishockey VM 2025 po letošním triumfu obhajovat světové prvenství česká hokejová reprezentace. Tedy o tomto městě v regionu Midtjylland na Jutském poloostrově v roce 2025 určitě uslyšíme.O tom, zda a ve kterých oborech se představí mladí Češi, se rozhodne do konce letních prázdnin. Registrace se uzavírají v srpnu.