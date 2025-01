Možnost stanovení základní a spotřební složky je novinkou v rozúčtování tepla a teplé vody

O novince hovoří Jaroslava Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení ista ČR. Vysvětluje, co a kdy udělat, pokud chcete novou možnost využít.

Proč se uvažuje o rozdílných poměrech základní, spotřební složky a spodního limitu pro vytápění?

Energetický standard budovy ovlivňuje váhu jednotlivých tepelných toků mezi jednotlivými byty a mezi byty a venkovním prostředím.

V případě standardu současné novostavby s dobře tepelně izolovaným pláštěm dochází k větším přestupům tepla mezi jednotlivými byty v porovnání se staršími budovami s horším energetickým standardem, kde je rozhodující tepelný tok do exteriéru, který výrazně převyšuje přestup tepla mezi byty. Z tohoto důvodu je vhodné uvažovat o rozdílných poměrech základní, spotřební složky a spodního limitu pro vytápění.

„Nově se poměr složek stanovuje podle průkazu energetické náročnosti (PENB). Tím vznikly noty na to, jak poměr stanovit. Dosud je z praxe mnoho příkladů, kdy byl poměr zvolen špatně a pak vzniklo mnoho uživatelů, kteří byli mimo stanovený interval a i při rozúčtování muselo dojít ke korekci. Nyní na to máme jasná pravidla, stanovení podle PENB,“ říká Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení ista Česká republika, a doplňuje, že lze ještě v domě odsouhlasit posun o 10 % nahoru a dolů.

Kdo je zodpovědný za stanovení v jakém poměru se bude rozúčtovávat?

„Zodpovědnost stanovení poměru je na vedení SVJ nebo bytového domu jako na poskytovatelích. Pokud dojde k nějaké změně, je potřeba, abychom se to dozvěděli my jako rozúčtovatelé,“ říká Jarmila Trčková.

Důležité detaily se dozvíte v samotném webináři výše.

Jarmila Trčková, ista ČR – Novinky pro rozúčtování tepla a teplé vody 2025 v provozu bytových domů

