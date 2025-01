ISH 2025 nabídne udržitelná řešení vytápění pro klimaticky neutrální budoucnost

Německo a Evropa čelí velkým výzvám při dosahování cílů v oblasti ochrany klimatu. Stavební sektor v tom hraje klíčovou roli: do roku 2030 musí být jeho emise sníženy o 44 % ve srovnání s rokem 2020 – což odpovídá přibližně 53 milionům tun CO 2 . Tím se do centra transformace dostává trh s vytápěním, odvětví s největší spotřebou energie. Moderní systémy vytápění a atraktivní vládní financování nabízí majitelům domů celou řadu příležitostí, jak aktivně přispívat ke změnám při zásobování teplem.