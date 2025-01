Výjimečné ceny pro vítěze letošního ročníku TOP výrobky Infotherma 2025

V roce 2025 se koná jubilejní 30. ročník výstavy Infotherma. A tak jsme pro vítězné výrobky v soutěži TOP výrobky Infotherma hledali něco výjimečného. A rozhodli jsme se jim dát větší přesah.

TOP výrobky Infotherma 2025 vyhlásíme v rámci slavnostního zahájení výstavy 20. ledna v Ostravě a oceněním je propojíme s největší světovou výstavní událostí s tradicí z poloviny 19. století. Letošní ocenění se odkazuje k letošní světové výstavě Expo, která se bude konat v japonské Osace od dubna do října 2025 a hlavním tématem bude vytváření lepší společnosti pro naše životy. Výstava chce navést jednotlivce k tomu, aby se hlouběji zamysleli nad tím, jaký druh života chtějí vést a aby začali více využívat svůj potenciál.

30 let Infothermy je období, kdy jsme měnili své domy, styl života, průmysl i výrobky. Lidé i firmy se snaží využít svůj potenciál a uspět. Každoročně se zde objeví nové technologie a produkty, které zlepšují život. To mají Infotherma i světové Expo společné, spojují lidi a inovace.

Expo se vrací po 55 letech do japonské Ósaky. Český pavilon, ve tvaru spirály odkazuje na sklářské tradice a bude jedním z hlavních lákadel. Hlavní symbol vytvářel sklářský mistr, český umělecký sklář Jiří Pačinek. Ocenění, křišťálové pampelišky z jeho dílny z Kunratic u Cvikova s odkazem na americký Hollywood, mají ve své sbírce úspěchů vítězové soutěže TOP výrobky Infotherma 2024.

A letos v lednu odjede Jiří Pačinek se speciální křišťálovou kolekcí do Japonska. A právě z ní jsou ty letošní ceny pro vítěze na Infothermě.

Sakury, stromy s růžovými květy, které jsou spojeny s Japonskem, rostou i u nás a během jara nádherně kvetou jako symbol krásy a radosti. Jako nádherný symbol jara jsou o to více ceněné, že jejich květy rozzáří stromy vždy jen na krátkou chvíli. To vás asi v souvislosti s oceněnými výrobky zarazí, ale v dnešním rychlém světě je i pro výrobkové novinky vymezen jen krátký čas, protože se očekávají další zlepšení a úspěšní těmto očekáváním dostojí. Vztaženo k Infothermě a jejím výrobkům – vyšší výkon, ještě nižší spotřeba, vyšší uživatelský komfort, šetrnější k životnímu prostředí…

Bohatě symbolická sakura slouží také jako inspirace

Sakury jsou známé díky svým brilantním kvetoucím sezónám, které končí nevyhnutelným pádem květů na zem. Pomíjivost, krása a extrémně rychlý konec, to jsou sakury. Některé druhy sakur se však dožívají mnoho let a každým rokem znovu a znovu nabídnou své nádherné květy. A tak i v soutěži TOP výrobky Infotherma se i letos setkáváme s novou generací výrobků. Protože jen cesta vpřed a novinky a inovace umožňují být úspěšným.

Pro Japonce přirozený proces stromu připomíná způsob lidského života, kde jsou vzestupy a pády. A je to stejně v životě firem a s jejich vývojem a inovacemi. Někdy to nevyjde, ale je třeba jít dál a až se zadaří, zákazníci to ocení. Nejen svými nákupy, věrností značce, ale třeba i hlasováním v soutěži TOP výrobky Infotherma.

Sakury ukazují, že život je stejně krátký a krásný jako ony květy. Sakury ztělesňují ideály naděje a obnovy, jsou nádherné a vibrující jako život. Obecně lze říci, že strom má tendenci vyvolat pozitivní odezvu u každého, kdo se snaží spojit se s jakýmkoliv aspektem japonské sakury. A to je symbolika letošních cen v jubilejním roce ostravské výstavy a v soutěži TOP výrobky Infotherma 2025.

Japonci se o Hanami (svátku kvetoucích sakur) scházejí v hojném počtu všude tam, kde se vyskytují kvetoucí stromy. Tisíce lidí zaplní parky a pořádají hostiny. 3 křišťálové sakurové květy rozkvetou letos v závěru ledna pro 3 vítěze TOP výrobky Infotherma. Věříme, že budou mít tu moc přitáhnout pozornost nejen k vítězům, ale zaplnit výstaviště Černá Louka v Ostravě.

V pondělí na slavnostním zahájení jubilejní 30. Infothermy předáme ceny, které pokvetou do čtvrtka na stáncích vítězů. Věříme, že přinesou štěstí i samotným výrobkům. A vítězům, nechť navíc kromě pozornosti a radosti, připomenou, že úspěch je jako závěrečná fáze květu sakur. Sakury jsou v těchto chvílích považovány za nejkrásnější a lidé s údivem pozorují, jak jejich růžové okvětní lístky elegantně plují ve větru směrem k zemi. Je třeba se na chvíli zastavit, udělat si čas a ocenit veškerou krásu, kterou život nabízí. Ocenit úspěšný tým, který za výrobkem stojí a společně se chystat na další sezónu.