TZB-info / Vytápění / Přijďte najít svá řešení na jubilejní Infothermě!

Přijďte najít svá řešení na jubilejní Infothermě!

Jubilejní 30. ročník – poprvé i v sousedící budově Ostravské univerzity (Den starostů a Den SVJ a BD), opět Diskusní aréna stream, nové dotace, TOP výrobky a další soutěže, chill out a VIP zóna, tombola, INFOTHERMA merch a nově i fotokoutek.

Jubilejní 30. ročník Infothermy je již za dveřmi!

Ostravská Infotherma je v rámci České republiky největší mezinárodní výstavou zaměřenou na oblasti vytápění, úspory energií, obnovitelné zdroje. Výstava klade od svého začátku maximální důraz na odbornost celé akce. Další ročník je již za dveřmi!

Jednou ročně, vždy v druhé polovině ledna, je Ostrava místem, kde se tradičně uskuteční významná specializovaná výstava, která je známá odborníkům z oboru a veřejnosti již téměř tři desetiletí pod názvem INFOTHERMA.

Na této prestižní akci se setkávají přední odborníci, výrobci, montážní, servisní firmy, prodejci a odborná veřejnost s návštěvníky výstavy. Od svého vzniku v roce 1994 se zde prezentovalo více než osm tisíc vystavovatelů a akci navštívilo již téměř tři čtvrtě miliónů lidí.

Hlavním posláním výstavy je prezentovat nejmodernější produkty, aktuality a služby, které potencionálním zákazníkům dokážou snížit rostoucí náklady spojené s energiemi. Zároveň tato výstava ukazuje směry, kterými se bude problematika energií a úspor v nejbližší době ubírat.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Aktuální téma

Vzhledem k tomu, že od 1. září letošního roku vstoupila v platnost zákonná povinnost vyměnit kotle na pevná paliva v 1. a 2. emisní třídě, bude příští rok v lednu tato výstava jedinečnou příležitostí k zhlédnutí a výběru jiných ekologičtějších zdrojů tepla. Zároveň tyto výměny přinesou uživatelům řadu výhod, a to zejména nižší náklady, komfortnější obsluhu a snadnější údržbu.

Celá řada těchto zdrojů tepla je finančně podporovaná státem a o aktuálních novinkách v této oblasti budou návštěvníky informovat jednak poradenská místa, která budou na nadcházející výstavě jednotně označena jako Oficiální Poradenské místo INFOTHERMA 2025.

Mimo kompletní technologie vytápění budou k vidění řešení související se zateplením fasád, střech, stropů, podlah, výměny oken a stínicí technikou, systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, využívání tepla z odpadních vod, ekologické ohřevy vody, solární, termické a fotovoltaické systémy, zelené střechy, úložiště energií. Všechny vyjmenované oblasti spadají pod nejefektivnější dotační program zaměřený na úspory energií v budovách určených pro trvalé bydlení, tedy Novou zelenou úsporám Státního fondu životního prostředí České republiky. Bude diskutována tzv. modrozelená architektura, udržitelné technologické systémy, nový stavební zákon, návštěvníci mohou navštívit bezplatně právní poradenství.

Výstava Infotherma vždy byla jedním z prvních míst, kde zazněly v minulosti zásadní novinky ve směřování problematiky technických zařízení budov a s nimi spojenými dotacemi. A nebude tomu jinak i na nadcházejícím ročníku této stále velmi oblíbené výstavy.

Jubilejní ročník

A protože se jedná o jubilejní třicátý ročník bude k vidění i řada novinek.

Poprvé v historii se část doprovodného programu uskuteční v sousedící budově Ostravské univerzity, a to jmenovitě Den starostů a Den Společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev.

Přímo na výstavišti bude pro návštěvníky připraven edukativní stánek na téma energií, jejich efektivnímu využití, kde mimo edukaci budou účastníci formou THERMA kvízu odpovídat několikrát denně na otázky k tématu. Nejlepší odpovědi budou oceněny hodnotnými cenami.

Přímo na výstavišti bude po celou dobu výstavy probíhat bohatý doprovodný program v konferenčním sále i v Diskusní aréně ve vstupním pavilonu.

Poradenské středisko o cenách energií tradičně na stánku TZB-info.

Vystavovatelé budou tradičně soutěžit o TOP výrobky. Výrobky budou vystavené přímo ve vstupní hale Infothermy 2025.

Nově návštěvníci vyberou i TOP expozici výstavy přímo na výstavišti.

Tak jako na minulém ročníku bude pro návštěvníky výstavy připravena restaurace, chill out a VIP zóna, tombola, INFOTHERMA merch a nově i fotokoutek.

V čase, kdy vychází tento článek, až do ledna 2025 se žádná srovnatelně velká odborná akce na území České republiky konat nebude. Proto určitě přijeďte do Ostravy v termínu od 20. do 23. ledna 2025. Bude to stát za to!