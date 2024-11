TZB-info / Vytápění / Výměny kotlů / Pro staré kotle pokuta i dotace zároveň?

Pro staré kotle pokuta i dotace zároveň?

Vytopený a nefunkční kotel nebo tepelné čerpadlo pořízené z dotací, co teď? Dotovaný projekt sebrala voda, rada pro starosty. Co se chystá na rok 2025? Rozhovor s Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Výměna starých uhelných kotlů, termíny, dotace, pokuty

Letošní topná sezóna začíná bez kotlíkových dotací, které s námi byly od roku 2015. Střídaly se roky většího a menšího zájmu, měnily se zdroje, které byly dotované. Během těch 9 let jsme zažili skokový nárůst cen elektřiny a plynu, energetickou krizi, změnu energetické politiky. Cílem bylo motivovat občany k výměně starých neekologických kotlů na pevná paliva za modernější a ekologičtější způsoby vytápění, například za kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo plynové kotle.

Program byl financován z fondů Evropské unie a spravován jednotlivými kraji. A nabízí se otázky jako např., který z krajů byl nejúspěšnější, co se týká množství vyměněných kotlů vzhledem k potenciálu, kolik to celkem stálo a co s těmi kotly, které zbyly. K tématu lze také doplnit, že o podpoře výměny kotlů jako o úspěšném projektu v ochraně ovzduší hovoří i kontrolní zpráva NKÚ.

Šance na výměnu s dotací stále je

„My nemáme data, kolik kotlů bylo k výměně v jednotlivých krajích, ale víme, kolik žádostí přišlo v NZÚ nebo v Kotlíkových dotacích. A dominují nejlidnatější kraje, tj. Středočeský a Moravskoslezský. Celkem se využilo více než 21 miliard Kč a díky tomu se vyměnilo nebo ještě dovyměňuje 194 000 kotlů,“ shrnuje Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP a doplňuje, že je třeba vyměnit i zbývající kotle. Podpora na ně pokračuje v rámci NZÚ, jen v menším rozsahu a je třeba opozdilcům připomenout, že provoz starého kotle je nyní již pod pokutou, kterou lze udělit i opakovaně.

Pokuta i dotace zároveň?

„Pokuty udělují úředníci z obcí s rozšířenou působností a ty mají jasný pokyn z MŽP, že pokud domácnost situaci řeší, má podanou žádost, objednávku na výměnu apod., tak tam bude místo pokuty vydáno tzv. nápravné opatření s termínem, do kdy musí k výměně dojít,“ vysvětluje aktuální stav Ing. Valdman. Tedy není třeba se bát, že domácnost dostane sice stále dotaci, ale zároveň pokutu, protože provozuje starý kotel v rozporu s legislativou.

Kotle v regionu zasaženém povodněmi

Vyhrazena je jedna miliarda korun, kterou rozdělí MŽP ve spolupráci se SFŽP ČR. Peníze jsou určeny domácnostem v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, stejně jako na území ORP Frýdlant, které byly zasaženy povodní v důsledku tlakové níže Boris.

Kotlíkové dotace se vyhlašovaly na výstavě Infotherma. Je to první výstava v kalendářním roce, zaměřená na vytápění, OZE a úspory, navíc v Moravskoslezském kraji, kde ovšem nyní mají po povodních úplně jiné starosti než úspory energie. Starosti dělá plyn i elektřina, zima v tomto kraji přichází brzy, a tak kotle na tuhá paliva jsou spolehlivou variantou. Hrozí návrat zpět ke kotlům, které prostě někde zbyly?

„Pokud proběhla výměna v souladu s podmínkami dotace, tak staré kotle už nejsou, k dotaci se přikládal protokol o ekologické likvidaci. To, že si někdo pořídí nějaká kamínka, kotlík na tuhá paliva a teď s ním vytápí a vysouší, to vyloučit nemůžeme, ale co je důležité, že lze žádat o finanční pomoc MPSV v rámci okamžité hmotné pomoci nebo SFŽP, kde je to paušál 40.000 Kč na každou postiženou domácnost a je v pravomoci obcí další rozdělení. Řeší se i pomoc na vytopené kotle, tepelná čerpadla a další zdroje,“ vysvětluje Ing. Valdman.

Důležité je ujištění pro ty, kteří kotle na dotaci vyměnili a nyní tyto zdroje postihla povodeň

„Povodeň je samozřejmě vyšší moc, která jde proti dotačním podmínkám. Tj., dotacemi požadovaná udržitelnost nového dotovaného zdroje je v podstatě díky vyšší moci nerelevantní a stát nyní řeší, jak byť nová zařízení, ale poškozená povodní nahradit s nějakou podporou za nová,“ říká Ing. Valdman.

Co když povodeň poškodila dotovaný projekt města nebo obce? Hlavně se ozvat

Pokud povodeň zasáhla projekt v dotačním procesu, pak je třeba to co nejdříve oznámit SFŽP, je rada Ing. Valdmana pro starosty v postižených obcích, kteří mají běžící projekty. U těchto projektů hrozí nedodržení lhůt realizace, splátek, někde povodeň rozjetý projekt poničila nebo celý zničila.

„Především je třeba nám situaci u námi dotovaných projektů oznámit. My pak budeme v rámci strategie pro obnovu území nárokovat po státním rozpočtu dokončení projektu nikoli už z těch dotačních peněz, ale třeba ze státního rozpočtu, aby vynaložené investice nepřišly vniveč,“ říká Ing. Valdman k projektům, kde došlo pouze k termínovému zdržení, a nikoliv k celkovému zničení. „Ale je samozřejmě potřeba i jen požádat o prodloužení termínů, aby starostové nemuseli mít obavu z nějakých sankcí z neplnění podmínek,“ doplňuje Valdman.

Co se chystá na 2025?

Pomalu končí stavební sezóna, ale projekty na tu další se samozřejmě chystají. S čím mohou stavebníci, investoři i projektanti počítat? Hovoří se o tzv. renovačních pasech jako nástroji pro jednodušší čerpání dotací, ministr Hladík hovořil na jaře o podpoře dřevostaveb, obvykle na přelomu roku dochází ke změnám v dotačních titulech.

„Rok 2025 bude malinko zlomový, protože se chystá renovační vlna, která musí přijít. Dotkne se bezesporu programu NZÚ i ostatních programů, které řeší energetické úspory a instalaci OZE. Teď postupně končí všechny výzvy z OP6P nebo Modernizačního fondu. Připravují se nové výzvy a probíhá diskuse s odbornou veřejností. Všechny dotační tituly potká větší aplikace finančních nástrojů. Tj., nebude to jen o dotaci, ale objeví se záruční schémata, nové úvěrové nástroje atd.,“ avizuje Valdman.

S čím mohou počítat města a obce? Podpora úspor energií, OZE a protipovodňová opatření

Jsme po krajských volbách a nová zastupitelstva budou přehodnocovat a dělat nové investiční plány. Samozřejmě v omezeném finančním rámci budou preferovat to, na co jsou dotace.

„Harmonogram zveřejňujeme vždy na rok dopředu, běží programy OPŽP, Modernizační fond, pokračuje zacílení na energetické úspory, OZE, aktuálně očekáváme vyšší zájem o protipovodňová opatření a prevenci a plánujeme pro tuto oblast navýšení prostředků, a to jak z národních, tak evropských zdrojů,“ zmiňuje Valdman z nabídky.

Novinky na výstavě Infotherma 2025

Na 30. ročníku výstavy Infotherma se potká téma energetických úspor s v tomto kraji hodně aktuální energetickou transformací a samozřejmě budeme v kraji, který zasáhly letošní povodně.

„Určitě se na Infothermě uvidíme a téma bude i podpora výměny všech uhelných kotlů, která běží od září 2024. A to nejen 1. a 2. emisní třídy, ale i tříd vyšších, což odpovídá pozvolnému odchodu od uhlí jako dlouhodobé strategii ČR,“ avizuje jedno z témat do Ostravy Ing. Valdman.