Kotlíkové dotace nově pokračují pod NZÚ Light

Oproti kotlíkovým dotacím se v programu NZÚ Light, primárně určeného pro sociálně slabší domácnosti, rozšířilo spektrum zdrojů tepla, na jejichž výměnu lze žádat o dotaci, naopak byla snížena maximální výše dotace.

Od 1. září 2024 platí nové podmínky pro dotace na výměnu zdrojů tepla v rodinných domech. Doposud vedle sebe existovaly dva dotační programy, Nová zelená úsporám (NZÚ) pro „standardní“ domácnosti, a Kotlíkové dotace (KD), které byly v poslední výzvě určeny výhradně pro sociálně slabší spoluobčany (starobní a invalidní důchodci, domácnosti pobírající příspěvek na bydlení). Výměny zdrojů tepla v rámci NZÚ spadaly pod administraci Státního fondu životního prostředí (SFŽP), výměny v KD byly v kompetenci krajských úřadů.

Základní zásadní změnou v dotacích je skutečnost, že klasické KD řízené kraji skončily, ale jejich obdoba se přesunula do nově upraveného programu NZÚ Light, který je plně „pod kontrolou“ SFŽP. Dotace na změnu zdroje tepla je v rámci NZÚ Light opět cílena na sociálně slabší domácnosti. Základní podmínkou pro přijetí žádosti o dotaci je, že žadatel, a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo domácnost žadatele pobírá příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. Příjemci starobního důchodu ani členové jejich domácnosti současně nesmí vlastnit žádnou další nemovitost určenou k bydlení ani podíl na takovéto nemovitosti.

O změnách v klasickém programu NZÚ jsme psali již dříve, nyní se podívejme, co nového přináší přesun KD pod NZÚ Light. Podrobné informace jsou uvedeny v „Závazných pokynech“, nyní si připomeneme pouze ty zásadní informace, týkající se především technické stránky dotací.

Větší výběr starých i nových zdrojů na výměnu

V KD bylo doposud možné čerpat dotaci pouze na výměnu kotlů na pevná paliva nižších tříd než 3, tedy kotlů, jejichž provoz je zakázán od 1. 9. 2024. V rámci NZÚ Light je rozšířeno spektrum starých zdrojů tepla, na jejichž výměnu lze žádat dotaci na výměnu:

kotlů na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5,

kotlů konstruovaných pro spalování pouze pevných fosilních paliv (kotlů na uhlí),

kotlů na topné oleje,

lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění,

elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem,

plynových kotlů a topidel za tepelné čerpadlo při splnění podmínky, že obálka rodinného domu splňuje požadavky pro klasifikační třídu průměrného součinitele prostupu tepla A až D.

Jako nové zdroje tepla si lze za dotace pořídit:

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (sálavé, teplovzdušné, teplovodní)

Tepelné čerpadlo pouze s elektrickým pohonem, určené pro teplovodní systémy vytápění (vzduch-voda, voda-voda, země-voda)

Platí tedy zásada, že původní elektrické vytápění, či jakýkoliv plynový kotel (tedy i moderní kondenzační), lze v rámci dotačního programu vyměnit pouze za tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem, které je určeno pro teplovodní systémy vytápění. Oproti programu NZÚ Standard tedy není podporována instalace tepelných čerpadel vzduch-vzduch.

Kotle na pevná paliva a topné oleje lze za pomoci dotací nahradit také kotli na biomasu a lokálními topidly na dřevní pelety. U zdrojů na biomasu platí, že nesmí být výrobcem určeny také na spalování fosilních paliv a nedřevní (rostlinné) biomasy. Čistě sálavá lokální topidla (bez teplovodního výměníku) lze instalovat pouze v případech, kdy dům v navrhovaném stavu nemá teplovodní otopnou soustavu.

Podobně jako v NZÚ Standard je od září 2024 v NZÚ Light podporována výměna všech kotlů na pevná fosilní paliva bez ohledu na to, jakou mají tzv. emisní třídu. Jedinou podmínkou je, že musí jít o kotel, který je certifikován pouze na fosilní paliva (hnědé a černé uhlí, uhelné brikety, koks) a není výrobcem určen také pro spalování biomasy. Nelze žádat o dotaci na „uhelný“ kotel, pokud na jeho pořízení čerpal provozovatel jakoukoliv z dotací z dřívějších programů kotlíkové dotace, NZÚ, či z jiných veřejných prostředků. Naopak podporována je například výměna moderního automatického kotle na uhlí, plnícího přísné emisní požadavky podle ekodesignu.

Podporovány jsou pouze instalace kotlů na biomasu s řízeným přísunem spalovacího vzduchu ventilátorem. Ventilátor musí být integrovanou součástí kotle již při jeho dodávce, musí být napojen na regulaci kotle, která řídí jeho provoz. Zjednodušeně řečeno, autorizovanou osobou/zkušebnou musí být řádně ověřen (certifikován) provoz kotle, včetně tohoto ventilátoru. Tato podmínka není splněna v případě dodatečné montáže spalinového ventilátoru za běžný kotel uvedený na trh bez ventilátoru a příslušné regulace.

U ručně přikládaných kotlů je požadována akumulace, jejíž objem lze stanovit paušálně podle podmínky 55 l akumulace na kW instalovaného výkonu kotle, nebo vypočíst dle ČSN EN 303-5. Výjimku tvoří kotle, u kterých bylo autorizovanou osobou (zkušebnou) ověřeno, že plní podmínky ekodesignu i při sníženém výkonu, který je minimálně 30 % výkonu jmenovitého.

Jiná administrace, méně peněz

Zásadní změnou administrace dotace oproti KD je, že je administrována elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR). Žadatel si musí tudíž zřídit e-identitu. Jako identifikační prostředek můžete použít např. eObčanku, NIA ID, mobilní klíč eGovernmentu nebo bankovní identitu. Vzhledem k tomu, že tento dotační titul je určen sociálně slabším domácnostem, s celou administrací by dle SFŽP měli zájemcům být schopni pomoci autorizovaní poradci, které lze jednoduše vyhledat na stránkách SFŽP po zadání adresy rodinného domu.

Oproti KD byla v NZÚ Light snížena maximální možná míra dotace, a to na 110 tis. Kč pro instalaci kotle na biomasu (dříve v KD 130 tis.) a 150 tis. Kč pro instalaci tepelného čerpadla (dříve v KD 180 tis.). Částkou 50 tis. Kč je podporována instalace peletového lokálního topidla. Zatím co u KD byla požadována minimální spoluúčast žadatele o dotaci na přímých realizačních nákladech 5 %, v NZÚ Light lze pokrýt z dotací až 100 % těchto nákladů (ovšem pouze do výše maximálního limitu).