Postřehy ze slovenské konference Vykurovanie 2025, část 4 ze 4

Výběr postřehů z konference Vykurovanie 2025 podle jednotlivých odborných sekcí. Hydraulické vyregulovaní vytápěcích soustav, energetický management a progresívní otopné soustavy. Konferenci tradičně organizuje Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia.





XI. Hydraulické vyregulování soustav vytápění

Vliv hydrauliky rozvodů na optimalizaci provozu zdroje tepla

Dušan Piták, EkoTerm, hovořil o zkušenostech s modernizací vytápění v bytovém domě s 21 byty. Zajímavostí je mimo jiné zvýšený vliv lidského faktoru po zateplení domu a úpravě režimu vytápění, který odpovídá novému úspornému stavu domu. Úpravami bylo totiž dosaženo stavu, kdy k dosažení potřebné tepelné pohody postačí teplota otopné vody nižší, než je teplota lidského těla. A to se pro více uživatelů bytů stalo příčnou jejich nespokojenosti. Jde o dnes již klasický stav, kdy lidé mají pocit chladu, když ani horní část otopného tělesa nemá vyšší teplotu. Takže ji lidé nemohou zaznamenat, například dotykem ruky, těleso se jim jeví jako chladné, neúčinné. Na základě stížností lidí, i přes varování, že se jim zvýší spotřeba tepla, a tedy i náklady na vytápění, bylo nutné neumožnit pokles teploty otopné vody pod cca 37 °C.

Předcházení poruchám

Elektrikáři snadno změří elektrický proud. Teplo ve vodě se měří nesnadno a příčiny nedostatku tepla nelze jednoduše odhalit. Mohou být místní, ale i velmi vzdálené, upozornil příklady Ing. Juraj Šmelík. Například může jít i poměrně malé zásahy, jako je výměna jen jednoho radiátorového ventilu s jinými vlastnostmi, změna armatury ve zkratu, atd. Proto je žádoucí, aby nejen v projektu soustavy, ale i při skutečné realizaci byla vytvořena místa pro zjišťování provozních parametrů, teplota, průtok, statický tlak, diferenční tlak. Pokud nejsou, nelze zaručit optimální chod a zejména nelze odstranit poruchu, neboť nelze nalézt příčinu.

Poruchový stav může vzniknout zanesením vyvažovací armatury. Nastavení předepisuje projekt. Ale po zanesení se parametry armatury změní, i když je nastavena v souladu s projektem.

Sanace, aneb výměna

Je iluze si myslet, že „jednou vyregulované soustavy“ vydrží být vyregulované trvale. Postupně dochází ke zhoršování parametrů, až nastoupí nutnost sanace. Ing. Matej Gerboc upozornil na stav, kdy konkrétní rozvod tepla prošel proplachem až chemickým čištěním. Tím se změnily parametry armatur. Některé se přitom mohly i zanést. Měření tlaků na armaturách pak nedávají správné výsledky. Určitě se to týká i termostatických ventilů na tělesech.

V soustavách CZT nemusí teplo proudit jen směrem od zdroje

V příspěvku Ing. Jana Šmelíka, prezentoval ho doc. František Vranay, je uvedeno poněkud provokativní tvrzení: „Teplárenské distribučné uviazli v minulom storočí a predstava, že by distribučnou sústavou mohlo prúdiť teplo aj opačným smerom, je zatiaľ neprípustná. Vraj sa to nedá.“

„Ako preniesť teplo z jedného odberného miesta do druhého v sústave CZT sa doteraz neriešilo, lebo to neumožňuje legislatíva a už vôbec nie záujmy prevádzkovateľov sústav CZT. Keďže ale v okolitých krajinách už táto možnosť začína byť legálna, je len otázka času, kedy sa aj na Slovensku zmení pohľad na modernizáciu sústav CZT.“

Technicky to řešitelné již dnes je. Jako příklad byl uveden rozvod teplé vody připravované centrálně. Jde o doplňování tepelné energie získávané v jednom z napojených objektů do rozvodu teplé vody. V závislosti na konkrétní situaci a řešení je možný dosah pro okolní objekty bez zásahu do centrálního zdroje teplé vody.

Tepelná čerpadla a příprava teplé vody v bytových domech

V projektu s TČ Acond bylo pro zásobení 48 bytů teplou vodou zvoleno schéma 4 zásobníků zapojených v sérii. Výhodou tohoto řešení je postupné zvyšování teploty ohřívané vody v navazujících zásobnících. Ohřev vody je tak rozdělen do menších teplotních rozdílů, což zvyšuje souhrnný topný faktor systému. Do systému je zapojena i FVE, která má prioritu při ohřevu vody. Z ekonomického vyhodnocení provozu ve 4Q 2024 vyplynulo snížení ceny tepla na cca 399 Kč/GJ, tedy výrazně méně než ze stávajícího CZT.

XII. Energetický management

Zkušenosti z provozu programovatelných termostatických hlavic

Ing. Štefan Halaj, MH Teplárenský Holding, prezentoval výsledky snahy o snížení energetické náročnosti budov poté, co v létě 2024 bylo ve dvou bytových objektech instalováno cca 90 programovatelných termostatických hlavic. „Prvé tri mesiace prevádzky ukázali významný potenciál úspor – pri porovnaní so spotrebou tepla v predchádzajúcom roku došlo k poklesu odberu o približne 28 %. Tento výsledok bol dosiahnutý optimalizáciou vykurovacích profilov a efektívnym využívaním útlmových režimov v čase, keď miestnosti neboli využívané.“ Před využitím hlavic byly průtoky otopné vody relativně stabilní. S využitím hlavic se výrazně změnily průtoky otopné vody na patě domu. Průtok v době nočního útlumu poklesl o cca 56 % na 1,6 m3/hodina. V pracovních dnech se průtok měnil podle denní doby v rozmezí cca 1 m3/hodina v noci až na cca 5 m3/hodina přes den, viz obrázek. Na tak velké změny průtoku musí umět soustava reagovat.

Dynamika chladnutí místností při uzavírání průtoku ventily s hlavicemi byla různá. „Nerovnomerné chladnutie jednotlivých miestností bolo spôsobené miestami zlým stavom ventilov, ktoré napriek úplnému zatvoreniu termostatickej hlavice nedokázali zastaviť prietok na radiátore. Tým pádom miestnosť nebolo možné vychladiť na požadovanú teplotu, alebo chladnutie bolo veľmi pomalé.“ Mimochodem jde o důkaz nutnosti neměnit jen termostatické hlavice, ale i ventily, které postupně ztrácí své schopnosti.

XIII. Progresivní otopné soustavy

Řešení vytápění okrajových zón

Z experimentu, který provedla doc. Ing. Mária Budiaková, PhD., STU v Bratislave, mimo jiné vyplynulo, že pro využití tepelných čerpadel je důležitá i optimalizace umístění otopného tělesa v místnosti: „Nesprávny druh vykurovania, nesprávne navrhnuté sálavé vykurovanie, zlá poloha a nesprávny typ konvekčného vykurovacieho telesa, nesprávne rozmiestnenie nábytku výrazne prispieva k narušeniu tepelnej pohody najmä v okrajových zónach interiéru.“

„Okrajové zóny obytných interiérov nielen v starých ale aj v nových bytových domoch predstavujú veľký problém, kde lokálna tepelná pohoda nie je dodržaná. V novom bytovom dome sú obytné plochy a aj okrajové zóny oveľa intenzívnejšie využívané ako v iných typoch budov.“

„Vybraná obytná miestnosť má dve obvodové steny, v jednej je dvojkrídlové okno a v druhej sú balkónové dvere. Bolo potrebné optimalizovať polohu panelového konvekčného vykurovacieho telesa, preto došlo k jeho posunu. Z pôvodnej polohy v strede pod oknom sa panelové vykurovacie teleso premiestnilo medzi okno a balkónové dvere, aby rovnomerne bol eliminovaný chladný účinok okna a balkónových dverí.“

Demand forecasting techniques for heat and electricity networks

V příspěvku autorů Kende Kocsis, József Kövendi, Balázs Bokor PhD., Mihály Dolányi PhD., byla mimo jiné hodnocena chybovost předpovědí vývoje počasí využívaných pro prediktivní řízení vytápění na základě několika různých výpočetních algoritmů, a to pro tři různé oblasti Kelenföld, Csepel a Kispest. Nejčastěji využívaný lineární model vykazuje chybu (MAPE) okolo 26,5–28,9 %. Jiné algoritmy umožňují snížit chybovost až na cca 11,4–14,2 %. Snížení chybovosti předpovědi se významně promítá do snížení spotřeby energií.

Závěr

Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat sekretariát Slovenské společnosti pro techniku prostředí, kde získají informace i o jiných odborných akcích.