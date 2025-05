Meziroční porovnání spotřeby tepla na vytápění za září 2024 až duben 2025

Ne vždy se údaje o roční spotřebě energií na vytápění na informačních platformách zakládají na faktech. Proto je výhodné si provést jednoduchý, v podstatě i laický orientační test meziročních změn založený na základních fyzikálních principech. Návod je zde.

Nástup zvýšených teplot již v dubnu vedl některé provozovatele k ukončení vytápění. Nepřímo to potvrzují například zemědělci, když hovoří o tom, že nástup teplejšího období přišel o 2 až 3 týdny dříve, než je dlouhodobý normál. A to se samozřejmě může projevit i ve spotřebě energie na vytápění. Provozovatelé vytápění si proto kladou otázku, zda jim letošní posun teplot sníží spotřebu energie na vytápění a zda ušetří. Podklad k vyhodnocení „zkrácené“ otopné sezóny září 2024 až duben 2025 jim může poskytnout on-line výpočetní pomůcka Meziroční porovnání otopných období na TZB-info.cz. Výpočet pracuje s tzv. denostupni, proto jsou jeho výsledky orientační, ale pro základní porovnání, laický přístup a běžný rodinný dům přijatelné.

Přečtěte si také Meziroční porovnání otopných období Přejít na online výpočet

Výběr stanice

V prvé řadě je třeba si z nabídky vybrat a vyhledat nejbližší hydrometeorologickou stanici ke svému místu. Přednastavena je stanice Karlov v Praze, což samozřejmě není automaticky vhodné. Na obrázku 1 je příklad výběru lokality Kobylí s nadmořskou výškou 175 m n. m. v Jihomoravském kraji. Na sousedním výřezu z mapy, jejíž měřítko lze měnit podle potřeby tlačítky +/−, se vybraná lokalita automaticky zobrazí.

Pro přesnější výpočet je vhodné si porovnat nadmořskou výšku vybrané stanice s nadmořskou výškou konkrétní lokality. Rozdíl několika metrů není zásadní. Pokud by šlo o vyšší desítky metrů a více, je vhodnější zvolit stanici sice vzdálenější, ale s nadmořskou výškou bližší konkrétní lokalitě.



Obr. 1 Výběr stanice Obr. 1 Výběr stanice

Výběr období

Předdefinován je rozsah let 2020 až 2025. Pro běžné srovnání nejbližších otopných období je to zcela postačující.

Důležité je si zvolit počátek zúčtovacího období. Předvolený leden znamená, že se porovnávají kalendářní roky, tedy s počátkem 1. ledna a koncem 31. prosince. Posun na únor znamená počátek 1. února a konec 31. ledna atd. Toto umožňuje si zvolit počátek zúčtovacího období podle potřeb. Nebo lze zaškrtnout otopná období (viz obr. 2), což automaticky začátek posune na 1. září. Koncem září se více méně začíná vytápět.



Obr. 2 Výběr porovnávacího období buď ruční volbou začátku, nebo předvoleně od září Obr. 2 Výběr porovnávacího období buď ruční volbou začátku, nebo předvoleně od září

Pro účel porovnání aktuálně končícího otopného období se stejnými obdobími předchozích let lze tedy zvolit buď „zúčtovací období se začátkem v září“ nebo zvolit nabídku „otopná období“.

Podrobné zadání parametrů

Po rozkliknutí tlačítka Podrobné zadání parametrů lze měnit teploty. Výpočet je přednastaven na běžně používané teploty. Pro zahájení vytápění je typický pokles průměrné denní venkovní teploty pod referenčních 13 °C, což je typické pro teplárenství. V případě rodinného domu lze tuto hodnotu změnit. Pro domácnosti úsporné nebo energeticky úsporné domy ji lze snížit např. na 12 °C, ale jak ukazuje praxe, i níže. Předvolená průměrná teplota v interiéru 19 °C respektuje skutečnost, že některé místnosti, jako je ložnice, chodba, zádveří aj., jsou vytápěny na nižší teplotu, než je obvyklých 20 až 21 °C v obývací místnosti. Je však pravdou, že některé domácnosti volí teploty vyšší, takže případné zvýšení z 19 °C například na 21 °C může být blíže realitě.



Obr. 3 Pro úvodní laické použití není nutné měnit předvolené teploty a k zobrazení stačí zadaný graf Obr. 3 Pro úvodní laické použití není nutné měnit předvolené teploty a k zobrazení stačí zadaný graf

Nyní zbývá si již jen zvolit, co se má zobrazit. Pro orientační náhled zcela postačí předvolený graf s počtem denostupňů. Pro zvolené roky graf sumarizuje údaje za jednotlivé měsíce (jsou barevně rozlišeny) a čím delší součet, tím více tepla bylo potřeba na vytápění. Kdo by se chtěl problematikou zabývat podrobněji, nechť si zaškrtne i tabulka denostupňů.

Výsledek

Po stisknutí tlačítka VYPOČÍTAT A ZOBRAZIT se ukáže graf s počtem denostupňů dle zadaných podmínek. Tedy v našem případě denostupně pro lokalitu Kobylí. A co vidíme? Počet denostupňů od období 2020/2021 do 2023/2024 klesal. Avšak v období 2024/2025 opět vzrostl, a to do porovnání v roce 2025 není zahrnut měsíc květen (světle zelený blok v předchozích obdobích), ve kterém se rovněž vyskytlo pár dnů s požadavkem na vytápění.



Obr. 4 Graf počtu denostupňů v lokalitě Kobylí Obr. 4 Graf počtu denostupňů v lokalitě Kobylí

Jak chápat počet denostupňů?

Počet denostupňů je více méně přímo úměrný spotřebě tepla na vytápění. Z příkladu je zřejmé, že aktuálnímu období 2024/2025 odpovídá větší spotřeba energie k vytápění než v předchozím období 2023/2024.

Pokud by si zvídavý čtenář dal zobrazit i tabulku denostupňů, pak si zvýšení spotřeby energie na vytápění oproti předchozímu otopnému období může orientačně určit z poměru denostupňů za tato období. V našem případě jako 2 490,7 : 2 913,6 = 1,17. To znamená, že spotřeba energie na vytápění byla v Kobylí v posuzovabém období přibližně o 17 % vyšší, než v období minulém 2023/2024 a pár procent přibude ještě za květen 2025.

Pozor, porovnání nezahrnuje energii na přípravu teplé vody!

Nerespektování v nadpisu uvedené skutečnosti vede ke zbytečným omylům. Spotřeba teplé vody a tedy i energie na její přípravu závisí na počtu osob, jejich konkrétních zvyklostech, délce a četnosti dovolených bez spotřeby atd. Pro rodinu se 4 osobami se spotřeba energie na přípravu teplé vody (cca 40 litrů/osoba.den) může orientačně pohybovat mezi 3 000 až 4 000 kWh za rok. Viz například pomůcka Výpočet potřeby tepla pro vytápění, větrání a přípravu teplé vody.