Kongresové centrum Praha ušetřilo díky projektu EPC na energiích více než 300 milionů Kč
Projekt EPC nejvíce šetří díky modernizaci vytápění, kdy ENESA nahradila dosluhující kotle za nové plynové zdroje, které jsou výrazně efektivnější. Velkou roli hraje i rekuperace zbytkového chladu a rekonstrukce vzduchotechniky.
Kongresové centrum Praha díky energetickým úsporám od společnosti ENESA z holdingu ČEZ ESCO ušetřilo za posledních 12 měsíců 34 157 425 Kč. Suma překonala garantované úspory o bezmála 8,5 milionu korun. Za devět let fungování EPC projektu v největším kongresovém prostoru v zemi ušetřil jeho provozovatel na vytápění, elektřině, plynu a vodě 340 milionů korun. EPC také přispívá životnímu prostředí, když KCP uspořilo už přes 90 tisíc tun CO2.
V Kongresovém centru Praha běží jeden z technologicky nejkomplexnějších energeticky úsporných projektů v ČR od roku 2016. Ten navíc v roce 2023 doplnila fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu skoro 1 MW, která je největší v centru Prahy a pokrývá desetinu celkové spotřeby elektřiny komplexu.
„Když jsme projekt spouštěli, přesahovaly roční náklady na energie 74 milionů korun, které se nám ve spolupráci s ČEZ ESCO podařily dlouhodobě srazit o desítky procent. Především díky modernizaci kotelen, vzduchotechniky, výměně osvětlení za modernější zdroje a nově i fotovoltaické elektrárně. Vedle finančního přínosu je pro nás klíčová i výrazně větší udržitelnost celého objektu a její menší dopady na životní prostředí., Tento aspekt je pro naše klienty a kongresové hosty velmi důležitý a pozitivně ovlivňuje jejich rozhodování při výběru, kde si svou akci uspořádají.“ vysvětluje generální ředitelka Kongresového centra Praha Lenka Žlebková.
Velkou roli hraje i rekuperace zbytkového chladu a rekonstrukce vzduchotechniky K úsporám přispívá i centrální vypínání či tlumení osvětlení, nebo čidla umístěná po budově, která kontrolují úroveň oxidu uhličitého ve vzduchu a podle potřeby regulují teplotu a vzduchotechniku. Díky úsporným opatřením také Kongresové centrum ušetřilo za dobu trvání EPC projektu množství vody odpovídající objemu více než tří olympijských bazénů.
„Kongresové centrum Praha vyrostlo na začátku osmdesátých let, kdy se na energetickou šetrnost příliš nehledělo. I proto byl potenciál úspor tohoto projektu skutečně obrovský. Díky modernizaci zastaralých energetických technologií se nám podařilo snížit roční náklady o 35 procent a udělat z pražské ikonické budovy skutečně efektivní objekt pro nejnáročnější kongresovou klientelu. Kongresové centrum je zároveň historicky cenným objektem s řadou uměleckých prvků v interiérech. Ve spolupráci s vedením kongresového centra jsme budovu energeticky modernizovali, a přitom zachovali její původní ráz a hodnotu,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Za poslední rok projekt EPC dokázal ušetřit téměř 10 GWh zemního plynu, 8,3 GWh elektrické energie a více než 11 tisíc krychlových metrů vody. „Díky energetickému managementu nacházíme i další řešení, která postupně zavádíme a která v dalších letech uspoří další miliony korun. V loňském roce jsme například vyměnili další tisícovku žárovek za moderní LED svítidla a celkový počet modernizovaných kusů osvětlení dosáhl 12 tisíc. Díky neustálému monitoringu zdrojů vytápění a chlazení také umíme v reálném čase průběžně měnit jejich nastavení, a tím ještě zvyšovat jejich efektivitu,“ doplňuje generální ředitel společnosti ENESA Pavol Fraňo.
Úspora v technických jednotách (zúčtovací období 2024/2025)
Elektřina: 8,3 GWh
Zemní plyn 9,9 GWh
Voda: 11 161 m3
Úspora CO2: 9 173
Kongresové centrum Praha je jedním z největších kongresových center v ČR, které nabízí 70 sálů a salónků pro konání akcí od malých konferencí po velké kongresy včetně vybavení na nejvyšší technické úrovni. Výhodou je výborná dopravní dostupnost do blízkého centra města, díky kterému disponuje krásným výhledem na historickou Prahu. Jeho součástí je i Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague s kapacitou 254 pokojů. Více na www.praguecc.cz
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má 2 200 zaměstnanců. Mezi jeho dceřiné společnosti patří AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Energo, ENESA, EP Rožnov, HORMEN nebo KART. Více na www.cezesco.cz
ENESA je lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor. Jen v loňském roce ušetřila svým zákazníkům energii za více než 400 mil. korun. Od roku 2005 realizovala celkem 64 EPC projektů, EPC projekty společnosti ENESA snížily uhlíkovou stopu v celkem 526 objektech či areálech o 383 000 tun CO2. ENESA je zakládajícím členem Asociace poskytovatelů energetických služeb, které také předsedá. Od prosince 2015 je součástí ČEZ ESCO. Více o ENESA a.s. na www.enesa.cz