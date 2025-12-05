Cukrovarnická kampaň v Opavě letos poprvé bez uhlí
Unikátní kotelna na výrobu nízkotlaké syté páry má moderní technologii, která umožní plynule přepínat mezi zemním plynem a směsí zemního plynu s bioplynem. Výroba cukru je velmi energeticky náročná, nová technologie nám umožní optimalizovat náklady na energie a snížit množství emisí.
Energetici postupovali metodou Desing & Build a stavěli přesně na míru podle potřeb klienta
Cukrovarnická kampaň v Moravskoslezských cukrovarech v Opavě letos proběhne mnohem ekologičtěji než kdy dříve. Na začátku září společnost spustila do zkušebního provozu kotelnu na zemní plyn a bioplyn, který cukrovar získává z odpadních vod při zpracování cukrové řepy. Kotelnu, která umožní cukrovarům přejít z uhelných zdrojů na efektivnější a ekologičtější plyn, v Opavě vybudovala společnost ČEZ ESL, dceřiná firma ČEZ ESCO.
„Unikátní kotelna na výrobu nízkotlaké syté páry má moderní technologii, která umožní plynule přepínat mezi zemním plynem a směsí zemního plynu s bioplynem,“ vysvětluje generální ředitel ESL Marcel Jenčo. „Nová parní kotelna je nejen ekologičtější, ale také efektivnější a spolehlivější než dosavadní uhelné zařízení,“ dodává Jenčo.
Instalovány byly dva parní kotle Bosch typ UL-S-IE 28000x16 a jeden parní kotel Bosch UL-S-IE 4000x16, vždy s integrovanými ekonomizéry a multipalivovými hořáky, schopnými spalovat mimo plynných paliv i LTO. Pro maximální účinnost jsou následně zařazeny i kondenzační spalinové výměníky. Bezproblémový a efektivní provoz je zajištěn kompletním originálním příslušenstvím kotelny Bosch, jako jsou např. moduly pro tepelnou úpravu vody s jejím plným odplyněním či systém pro udržování kotlů v teplé záloze.
Nový zdroj o výkonu 2×27 a 1×4 tuny páry za hodinu nahradí uhelné zdroje. Přibližně čtvrtmiliardová investice potvrzuje, že rakouský koncern AGRANA chce své podnikání v Opavě dále rozvíjet.
„Výroba cukru je velmi energeticky náročná, nová technologie nám umožní optimalizovat náklady na energie a snížit množství emisí. Nižší emise CO2 jsou závazkem společnosti a významným příspěvkem životnímu prostředí. Nové kotle jsou navíc schopné upravit svoji činnost podle aktuálních sezónních výrobních potřeb našeho cukrovaru,“ vysvětluje Adrián Šedivý, jednatel společnosti Moravskoslezské cukrovary.
Moravskoslezské cukrovary jsou dceřinou společností rakouského koncernu AGRANA, který vyrábí cukr v sedmi provozech v Rakousku, Česku, Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Bosně a Hercegovině.
