Webinář pro obnovení profesní kvalifikace topenář, montér kotlů na biomasu
Asociace podniků topenářské techniky pořádá 8. 10. webinář, který je určen pro držitele osvědčení, kterým vypršelo nebo brzy vyprší pětileté období od absolvování předešlého školení, tudíž již nemusí skládat nové zkoušky, ale musí projít novým vzdělávacím kurzem.
Asociace podniků topenářské techniky provádí již několik let jako autorizovaná osoba špičková školení, jejichž absolvování je nutné k získání či obnovení profesní kvalifikace „Topenář, montér kotlů na biomasu“. Zárukou vysoké kvality a profesionality školení je hlavní lektor Ing. Zdeněk Lyčka, prezident APTT a respektovaný odborník v oboru lokálního vytápění domácností.
Kurzy u APTT se zárukou nejvyšší přidané hodnoty
APTT patří mezi nejstarší profesní sdružení v ČR. Odborníci z APTT dlouhodobě úzce spolupracují se státní správou při tvorbě legislativy spojené s provozováním zdrojů tepla pro vytápění domácností. Jejími členy jsou přední domácí výrobci kotlů na biomasu. Více než 50 % kotlů na biomasu provozovaných u nás bylo vyrobeno některou z firem, které jsou členy APTT. Kdo jiný by mohl podat nejpřesnější a nejaktuálnější informace o stavu techniky a legislativy v tomto oboru, než tým specialistů z APTT?
Závěrečná část webináře probíhá formou volné diskuse, ve které jsou konzultovány nejpalčivější problémy spojené s instalací a provozováním kotlů na pevná paliva. V současnosti jde především o předpokládaný vývoj v legislativě směrem k postupnému omezování některých zdrojů tepla pro vytápění domácností, či problematika zákonných kontrol kotlů a povinných hlášení.
Další webináře jsou plánovány na konec roku 2025 a první polovinu roku 2026, zájemci se mohou hlásit u sekretářky APTT Ing. Lucie Bělocké: belocka@aptt.cz, tel.: 731 403 393.
O profesní kvalifikaci
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen zákon) upravuje povinnosti stavebníků, vlastníků budov nebo společenství vlastníků jednotek při instalacích vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Těmito vybranými zařízeními jsou kamna a kotle na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla, jejichž instalace je financována z programů podpory ze státních či evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. Typickými příklady jsou tedy instalace probíhající v rámci projektů kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Podle § 7 odst. (4) písm. b) zákona může tato vybraná zařízení instalovat pouze osoba, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci pro příslušnou činnost (viz seznam níže), a která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Touto osobou může být nejen fyzická, ale také právnická osoba. Právnická osoba má povinnost zajistit provedení instalace vybraných zařízení fyzickou osobou, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci.
Fyzická osoba, která provede instalaci dotovaného vybraného zařízení bez patřičného oprávnění nebo stavebník, který si toto zařízení nechá nainstalovat osobou bez příslušného oprávnění, se za takto spáchaný přestupek vystavují pokutě do výše 100 000 Kč. Právnické a podnikající fyzické osobě hrozí pokuta do výše 200 000 Kč v případě, že si jako stavebník nechá nainstalovat vybrané zařízení osobou bez oprávnění, a pokuta až 5 000 000 Kč v případě, že provede instalaci takovéhoto zařízení bez oprávnění.
Asociace podniků topenářské techniky sdružuje 32 výrobců teplovodních kotlů na všechny druhy paliv, krbů a topidel, výrobce otopných těles a výrobce a dovozce měřící a regulační techniky pro vytápění, kteří pokrývají více jak 80% potřeb domácího trhu. ...