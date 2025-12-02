Sněm APTT udělil ceny Josefa Žďárského a Jaroslava Bahuly za rok 2025
Asociace podniků topenářské techniky (APTT) rozhodla o udělení výročních cen za rok 2025. Ceny budou slavnostně předány 20. ledna v Ostravě na výstavě Infotherma 2026.
Dne 20. 11. 2025 proběhl již 32. Sněm Asociace podniků topenářské techniky (APTT), která sdružuje přední české, ale i světové výrobce technologických zařízení pro vytápění a přípravu teplé vody, především výrobce kotlů, tepelných čerpadel, lokálních topidel a otopných těles. Mimo jiné, sněm APTT rozhodl o udělení cen Josefa Žďárského a Jaroslava Bahuly, kterými od roku 2023 oceňuje přední osobnosti z oboru topenářské techniky, i osobnosti, které se významným způsobem podílejí na činnosti APTT.
Ceny jsou pojmenovány po „otcích zakladatelích“ tohoto profesního sdružení. Pan Josef Žďárský zasvětil celý svůj profesní život práci v podniku DAKON, ve kterém v šedesátých létech minulého století stál u zrodu legendárních odhořívacích ocelových kotlů, které přinesly teplo statisícům domácností. Jejich poslední vývojová verze DOR se přestala vyrábět teprve v roce 2019. I díky němu se tehdejší Československo stalo světovou velmocí ve výrobě topenářské techniky. Ing. Jaroslav Bahula založil Obchodní společnost Slokov a.s., která na počátku devadesátých let navázala na více jak padesátiletou tradici výroby kotlů značky Slokov. Oba dva pánové pak v roce 1993 založili APTT, která se stala díky obrovské prestiži pana Žďárského mezi odbornou veřejností a manažerským schopnostem pana Bahuly, jedním z nejvýznamnějších domácích oborových sdružení v sektoru technických zařízení budov.
Cena J. Žďárského pro Leopolda Bendu
Cena Josefa Žďárského se každoročně uděluje osobnostem, které se významným způsobem podílely na rozvoji a činnosti APTT. V letošním roce byla udělena panu Leopoldu Bendovi staršímu, jednateli firmy BENEKOVterm s.r.o. Pan Benda patří mezi zakládající členy Asociace. Jím založená firma BENEKOVterm s.r.o. vznikla na počátku devadesátých let privatizací bývalé provozovny firmy DAKON v Horním Benešově, a svým výrobním programem navázala na tradici výroby kotlů ve firmě DAKON.
V současné době patří mezi přední domácí výrobce kotlů na pevná paliva, především biomasu, a svůj sortiment rozšiřuje o další výrobky z oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie. Samotný pan Leopold Benda se po celou dobu existence APTT aktivně podílel na její činnosti, a patří tak mezi významné osobnosti asociace.
Cena Ing. J. Bahuly pro Ing. Josefa Hodbodě
Cena za mimořádný přínos pro rozvoj podnikání v oboru topenářské techniky byla v letošním roce udělena Ing. Josefovi Hodboďovi, který bezesporu patří mezi „legendy“ české technické novinařiny v oblasti působení APTT. V roce 1990 stál u přerodu zpravodaje Topenářství na regulérní časopis, ve kterém pak působil jako šéfredaktor 25 let. V současnosti je vedoucím redaktorem sekce „Vytápění“ na odborném portálu TZB-info. Po celou svoji novinářskou kariéru měl a stále má úzký vztah k APTT, a díky svému profesionálnímu přístupu ke své práci a odborné fundovanosti zanechává nepřehlédnutelnou stopu v rozvoji oboru topenářské techniky.
Mimořádná cena Ing. J. Bahuly pro firmu ATMOS
I když se výroční ceny APTT udělují osobnostem, asociace se letos rozhodla udělit mimořádně cenu Ing. J. Bahuly za mimořádný přínos pro rozvoj podnikání v oboru topenářské techniky také společnosti Jaroslav Cankař a syn ATMOS. Tato rodinná firma byla založena v roce 1935, takže v letošním roce oslavila již 90. výročí, a opravdu bylo co slavit. V samotných počátcích se firma zabývala vývojem a výrobou zplynovacích pohonných jednotek pro auta a lodě pod značkou DOKOGEN. Tím, že využívaly dřevo, umožnily provoz i v době nedostatku pohonných hmot, zejména v období druhé světové války. Od počátku šedesátých let minulého století firma využila znalostí se zplynováním dřevní hmoty při vývoji v té době zcela revolučních zplynovacích kotlů. V současné době patří firma ATMOS k předním evropským výrobcům moderních kotlů na biomasu, a samotné označení Atmos se u nás stalo synonymem pro kotle na dřevo a pelety.
Nominace na ceny schválil 32. Sněm APTT, k jejich slavnostnímu předání cen laureátům dojde v rámci doprovodného programu na výstavě Infotherma, která proběhne ve dnech 19. až 22. ledna 2026 v Ostravě.