Značka Kvalita Garantovaná CTI ČR pro výrobky Testo a Grohe
Značka Kvalita Garantovaná CTI ČR pro výrobky Testo a Grohe
Certifikát na valné hromadě CTI ČR oficiálně udělen pro Analyzátor spalin testo 300 a předstěnový systém Rapid a zazdívací modul Uniset Grohe.
Známka Kvalita Garantována CTI ČR
Komise zvolená prezidiem Cechu topenářů a instalatérů České republiky propůjčuje tuto známku výrobkům za bezpečnost výrobku, ekodesing, originalitu, technickou úroveň, uživatelský komfort, energetickou účinnost, záruční a pozáruční servis, komplexnost služeb, posouzení výrobků na základě zkoušek v praxi.
Cech topenářů a instalatérů České republiky nabízí svým členům vlastní označení výrobku značkou KG CTI ČR (kvalita garantována CTI ČR), díky tomuto označení bude koncový zákazník informován, že výrobek byl posouzen cechem jako autorizovanou a důvěryhodnou třetí osobou.
Známka Kvalita Garantována CTI ČR předána slavnostně při příležitosti 20. valné hromady CTI ČR
- Testo, s.r.o. k výrobku Analyzátor spalin testo 300 (Longlife – sada 1). Certifikát převzal zástupce společnosti Radim Kantor.
- GROHE ČR s.r.o. k výrobkům předstěnový systém Rapid SL sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m a zazdívací modul Uniset, UNISET SADA 2 v 1 pro WC. Certifikát převzal zástupce společnosti Pavel Bognar.
Analyzátor spalin testo 300 (Longlife – sada 1)
Efektivní a bezpečné provádění měření na otopných zařízeních. Intuintivní ovládání na dotekovém displeji Smart-Touch s rychlou odezvou, efektivní, bezdrátové paralelní měření spalin až se čtyřmi bezdrátovými chytrými sondami testo současně. Praktická funkce druhé obrazovky a snadná integrace dat do softwaru uživatele.
Rapid SL sada 3 v 1 WC, stavební výška 1,13 m a zazdívací modul Uniset, UNISET SADA 2 v 1 pro WC
Instalační systém pro závěsná WC nabízí promyšlenou konstrukci a stabilitu, jeho montáž je otázkou několika jednoduchých kroků.
20. valná hromada CTI ČR byla volební
Obr. vlevo značka Kvalita Garantována CTI ČR pro Testo, obr. vpravo značka Kvalita Garantována CTI ČR pro Grohe. Certifikáty a logotyp společně předali Tomáš Hruška a Jiří Tesák, zástuci komise Cechem podporované kvality.
