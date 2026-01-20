Nejnavštěvovanější odborný web
TZB-info / Vytápění / Doprovodný program CTI ČR na 31. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA

Doprovodný program CTI ČR na 31. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA

20.1.2026
Cech topenářů a instalatérů ČR
Přednáškové bloky CTI ČR se konají 22. ledna 2026 (čtvrtek) od 10 hodin v přednáškovém sále ve vstupní hale. Stánek CTI ČR najdete po celou dobu výstavy v pavilonu A2; číslo stánku 221.



Místo konání: Vstupní pavilon A1, Infotherma – Ostrava, Černá Louka

Připravili jsme pro vás odpovědi na otázky:

  • Jak vybrat tepelné čerpadlo a nekoupit zajíce v pytli?
  • Tepelná čerpadla spojená s dalšími zdroji – jak na to?
  • Tepelné čerpadlo země-voda nebo vzduch-voda? Co je pro mě lepší?
  • Montáž kotlů.
  • Optimální řešení vody v domě.
  • Výběr správného dodavatele TZB.
  • Jak na nízkoteplotní vytápění.

Přednáškové bloky CTI ČR dne 22. ledna 2026 (čtvrtek)

Úvodní slovo Bohuslav Hamrozi, viceprezident CTI ČR

10.00 hodin Jak vybrat tepelné čerpadlo a nekoupit „zajíce v pytli“?
Tepelná čerpadla jsou skvělá zařízení, která dovedou ušetřit spoustu nakupované energie, a tím i peněz, ale to platí pouze tehdy, když se vybere to správné. Na trhu je dnes spousta nejrůznějších čerpadel, ale jak jen se v nich vyznat – to je předmětem této přednášky.
Stanislav Mach/Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
10.35 hodin Montáž kotlů.
Proč kotle na tuhá paliva, Základní podmínky pro zapojení, Zapojení s akumulačními nádobami; Možná nebezpečí provozu; Ochrana kotle proti přetopení; Po instalaci….
Petr Konečný/člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
11.10 hodin Tepelné čerpadlo země-voda nebo vzduch-voda? Co je pro mě lepší?
Praktické výhody a nevýhody jednotlivých typů. Na co se zaměřit při výběru.
Stanislav Mach/Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
11.50 hodin Výběr správného dodavatele TZB.
Jednoduchý a stručný návod jak postupovat při výběru dodavatele TZB, jak se vyvarovat základním chybám.
Petr Konečný/člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
12.20 hodin Jak na nízkoteplotní vytápění.
Zajímá Vás jak efektivně a co nejlevněji vytápět svůj dům?
Ing. Roman Skočdopole, obchodní ředitel SUNPOWER s.r.o.
12.40 hodin Optimální řešení vody v domě.
V příspěvku jsou řešeny možnosti zásobování pitnou vodou, využití srážkových vod a řešení odpadních vod v domě tak, aby s ohledem na místní podmínky bylo zvoleno optimální řešení. Předmětem příspěvku budou jak celkové řešení, tak i výběr zařízení a provoz.
Ing. Karel Plotěný/ASIO NEW, spol. s r.o.
13.15 hodin Tepelná čerpadla spojená s dalšími zdroji – jak na to?
Tepelná čerpadla v systémech s dalšími zdroji tepla. Proč je důležité mít vše řízeno z jednoho místa? Ukázky z praxe s vazbou na efektivitu provozu nejen v rodinných domech.
Stanislav Mach/Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
14.00 hodin Úspory vody tradičně i netradičně, od návyků po její opětovné využití.
Úspora vody je nejen věcí návyků, ale i výběru zařizovacích předmětů nebo dokonce využití technologií umožňující recyklaci vod. V příspěvku pak bude probrána zejména tématika recyklace šedých vod.
Ing. Karel Plotěný/ASIO NEW, spol. s r.o.
14.35 hodin Odpovědi na dotazy návštěvníků výstavy INFOTHERMA.
Zástupci sekcí CTI ČR
Odkaz na stažení volných vstupenek na výstavu Infotherma 2026: www.infotherma.cz/volna-vstupenka

