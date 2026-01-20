Doprovodný program CTI ČR na 31. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA
Přehrát audio verzi
Doprovodný program CTI ČR na 31. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Přednáškové bloky CTI ČR se konají 22. ledna 2026 (čtvrtek) od 10 hodin v přednáškovém sále ve vstupní hale. Stánek CTI ČR najdete po celou dobu výstavy v pavilonu A2; číslo stánku 221.
Místo konání: Vstupní pavilon A1, Infotherma – Ostrava, Černá Louka
Připravili jsme pro vás odpovědi na otázky:
- Jak vybrat tepelné čerpadlo a nekoupit zajíce v pytli?
- Tepelná čerpadla spojená s dalšími zdroji – jak na to?
- Tepelné čerpadlo země-voda nebo vzduch-voda? Co je pro mě lepší?
- Montáž kotlů.
- Optimální řešení vody v domě.
- Výběr správného dodavatele TZB.
- Jak na nízkoteplotní vytápění.
Přednáškové bloky CTI ČR dne 22. ledna 2026 (čtvrtek)
Úvodní slovo Bohuslav Hamrozi, viceprezident CTI ČR
|10.00 hodin
|Jak vybrat tepelné čerpadlo a nekoupit „zajíce v pytli“?
Tepelná čerpadla jsou skvělá zařízení, která dovedou ušetřit spoustu nakupované energie, a tím i peněz, ale to platí pouze tehdy, když se vybere to správné. Na trhu je dnes spousta nejrůznějších čerpadel, ale jak jen se v nich vyznat – to je předmětem této přednášky.
Stanislav Mach/Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
|10.35 hodin
|Montáž kotlů.
Proč kotle na tuhá paliva, Základní podmínky pro zapojení, Zapojení s akumulačními nádobami; Možná nebezpečí provozu; Ochrana kotle proti přetopení; Po instalaci….
Petr Konečný/člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
|11.10 hodin
|Tepelné čerpadlo země-voda nebo vzduch-voda? Co je pro mě lepší?
Praktické výhody a nevýhody jednotlivých typů. Na co se zaměřit při výběru.
Stanislav Mach/Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
|11.50 hodin
|Výběr správného dodavatele TZB.
Jednoduchý a stručný návod jak postupovat při výběru dodavatele TZB, jak se vyvarovat základním chybám.
Petr Konečný/člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
|12.20 hodin
|Jak na nízkoteplotní vytápění.
Zajímá Vás jak efektivně a co nejlevněji vytápět svůj dům?
Ing. Roman Skočdopole, obchodní ředitel SUNPOWER s.r.o.
|12.40 hodin
|Optimální řešení vody v domě.
V příspěvku jsou řešeny možnosti zásobování pitnou vodou, využití srážkových vod a řešení odpadních vod v domě tak, aby s ohledem na místní podmínky bylo zvoleno optimální řešení. Předmětem příspěvku budou jak celkové řešení, tak i výběr zařízení a provoz.
Ing. Karel Plotěný/ASIO NEW, spol. s r.o.
|13.15 hodin
|Tepelná čerpadla spojená s dalšími zdroji – jak na to?
Tepelná čerpadla v systémech s dalšími zdroji tepla. Proč je důležité mít vše řízeno z jednoho místa? Ukázky z praxe s vazbou na efektivitu provozu nejen v rodinných domech.
Stanislav Mach/Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.
|14.00 hodin
|Úspory vody tradičně i netradičně, od návyků po její opětovné využití.
Úspora vody je nejen věcí návyků, ale i výběru zařizovacích předmětů nebo dokonce využití technologií umožňující recyklaci vod. V příspěvku pak bude probrána zejména tématika recyklace šedých vod.
Ing. Karel Plotěný/ASIO NEW, spol. s r.o.
|14.35 hodin
|Odpovědi na dotazy návštěvníků výstavy INFOTHERMA.
Zástupci sekcí CTI ČR
Odkaz na stažení volných vstupenek na výstavu Infotherma 2026: www.infotherma.cz/volna-vstupenka
Cech topenářů a instalatérů ČR
Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...