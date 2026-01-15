Program TZB-info na výstavě Infotherma 2026
Přehrát audio verzi
Program TZB-info na výstavě Infotherma 2026
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Tým portálu TZB-info a estav.tv připravuje stánek s poradenstvím o cenách energií, infopanely, reportáže i celodenní úterní stream. Slavnostně vyhlásíme TOP výrobek Infothermy i budeme losovat z hlasujících.
Výstava Infotherma otevře své brány již 19. 1. 202631. ročník mezinárodní výstavy INFOTHERMA se koná na Výstavišti Černá louka Ostrava
- Pondělí 19. 1. 2026 – středa 21. 1. 2026 9.00 – 18.00 hod.
- Čtvrtek 22. 1. 2026 9.00 – 16 00 hod.
Kde najdete tým portálu TZB-info a televize estav.tv?
Poradenské středisko o cenách energií je již tradičně hlavní téma našeho stánku na Infothermě.
Pavilon: NA2, Stánek: 335
Na vaše dotazy bude odpovídat Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info.
Slavnostní zahájení
Jsme součástí slavnostního zahájení výstavy v pondělí od 10:30 v kongresovém sále.
- Zahájení výstavy moderuje Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a estav.tv.
- Na slavnostním zahájení budou rovněž vyhlášeny výsledky soutěže TOP výrobky Infotherma 2026.
Tematické panely k energetice – v prostorách výstaviště najdete naše tematické panely k energetice, autorem je Mgr. Jiří Zilvar.
S kamerami televize estav.tv – od pondělí do středy budete potkávat na výstavě náš tým televize estav.tv, který bude natáčet reportáže a rozhovory a v úterý vysílat doprovodný program. Potkáte Bc. Františku Kyselkovou a Tomáše Sehnala, kreativního ředitele estav.tv.Doprovodný program TZB-info, úterý 20. 1. 2026, živý stream
V diskusní aréně ve vstupním pavilonu A1.
Vstup na doprovodný program je zdarma pro návštěvníky výstavy. Těšíme se na vás.
Moderovat budou: Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a estav.tv, Ing. Petr Bohuslávek, vedoucí redaktor Stavby, Ing. Josef Hodboď, vedoucí redaktor Vytápění a Mgr. Jiří Zilvar, vedoucí redaktor Energetiky a OZE.
Stream můžete sledovat na YouTube TZB-info živě, na titulní straně TZB-info, na stránkách výstavy Infotherma a samozřejmě budeme moc rádi, když za námi přijdete na Infothermě, protože k záznamu se můžete později vrátit.
PROGRAM Diskusní aréna
20. 1. 2026 od 9:15
|9:15–9:30
|Zahájení. Novinky letošní Infothermy a nové dotační programy 2026
Ing. Petr Kalenda, ředitel výstavy Infotherma a zástupce SFŽP
Na Infothermě začaly kdysi Kotlíkové dotace. Zopakujeme si začátek nového? Jaká je budoucnost dotací pro podporu OZE, zdrojů tepla a výstavby a rekonstrukcí bydlení?
|9:30–9:45
|Kotle na biomasu, novinky, perspektiva.
Ing. Petr Cankař, Atmos
Jaký kotel si nejčastěji vybírají zákazníci z nabídky ATMOS? Inspirujte se. Kolik stojí kotle v 2026? Co se změnilo na kotlích?
|9:45–10:00
|Komínové systémy, novinky, energetické úspory zpětným získáváním tepla. Kdy je potřeba nový komín? A jaký?
Pavel Mareček, Almeva
Rekonstrukce komína v bytovém domě nikdy nebyla jednodušší. Představujeme ALMEVA LAS. Malé čerpadlo kondenzátu pro plynové kondenzační kotle, kontroly komínů, rekapitulace povinností.
|10:00–10:15
|Kolik bude stát vytápění? A čím budeme topit?
Ing. Zdeněk Lyčka, předseda APTT
Jaké jsou scénáře s ohledem na ETS2
|10:15 -10:45
|Nostalgie, naděje a perspektiva. Speciální regionální téma.
Mgr. Jiří Zilvar, TZB-info a Ing. Jiří Horák, Ph.D., Almeva
Dokument TZB-info k ukončení těžby na dole ČSA v Karviné
|10:45–11:00
|Olejové vytápění je v ČR stále oblíbenější, protože úspěšně nahrazuje končící uhlí.
Richard Richtermoc, NRG Group
Vytápění lehkými topnými oleji nabízí čistší provoz, jednoduchou údržbu a spolehlivý zdroj tepla.
|11:00–11:15
|Vodík v budovách
Ing. Valtr Sodomka, APOKS
Jaké jsou varianty řešení využití vodíku pro vytápění? Jak jsou připraveny stávající a nové plynové kotle na přimíchávání vodíku do zemního plynu? Proč vodík?
|11:15–11:45
|Co si pohlídat při zateplování?
Ing. Petr Bohuslávek, TZB-info a Ing. Jakub Hrbek, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu SFŽP
Komentář důležitých kroků procesu. Vliv na kvalitu a na dotace, komentář k seriálu TZB-info z konkrétní stavby
|11:45–12:00
|Jaké produkty v oblasti tepelných čerpadel přináší společnost Photomate na český trh?
Jakub Ondráček, ředitel divize tepelná čerpadla, Photomate
Jaké novinky máte pro B2B trh? Proč není ERApro jen další tepelné čerpadlo? Jak probíhá výrobní kontrola tepelných čerpadel ERA?
|12:00–12:15
|Ceny energií a Kalkulátor cen energií TZB-info
Ing. Jan Schindler, analytik Kalkulátoru cen energií TZB-info
Jaké jsou aktuální nabídky dodavatelů elektřiny a plynu, ceny a s nimi svázané podmínky?
|12:15–12:30
|Návrat spolehlivých plynových kotlů COSMOGAS na český trh. Průtokový ohřev vody.
Ing. Miroslav Škoda, produktový manažer QUANTUM
Jak ohřívat efektivněji než zvětšením zásobníků? Řešení pro větší objekty, firmy, průmysl. Cosmogas – návrat značky, se kterou možná doma topíte.
|12:30–12:45
|Jak vybrat instalatéra a topenáře? Jak si zajistit kvalitu, ochránit nervy a peníze?
Petr Konečný, Profiteam a CTI ČR
Jednoduchá smlouva o dílo je nutná vždy!! A co v ní má být? Jak si zajistit možnost reklamace?
|12:45–13:00
|FV a vytápění pro pasivní dům. Komentář konkrétní stavby. Co bylo správně a co příště jinak?
Reportáž TZB-info
|13:00–13:15
|Předávání výročních cen APTT
Sněm APTT rozhodl o udělení cen Josefa Žďárského a Jaroslava Bahuly, kterými od roku 2023 oceňuje přední osobnosti z oboru topenářské techniky, i osobnosti, které se významným způsobem podílejí na činnosti APTT.
Oceněni budou Leopold Benda, Ing. Josef Hodboď a firma ATMOS.
|13:15–13:30
|Úsporný dům 2 – soutěž o úspory energie. Co je součástí konceptu, který vyhrál a zajistil obyvatelce rodinného domu z Ostravy výhru i úspory? Inspirujte se. Speciální regionální téma.
Mgr. Jiří Zilvar, TZB-info
Projektem se snaží ČEZ Prodej na konkrétních případech ukázat, jak mohou běžné české domácnosti jednoduše ušetřit.
|13:30–13:45
|Vznik Městské energetické agentury. Co z toho budou mít lidé? Speciální regionální téma.
náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová
Agentura pomůže městu k využívání energetického potenciálu na vlastním majetku. Vše s očekáváním ekonomicky efektivní výroby ideálně „zelené“ energie, kterou samo město upotřebí nebo také nabídne svým aktivním občanům nebo podnikatelům.
|13:45–14:15
|Rozúčtování tepla a teplé vody za 2025. Skutečný stav implementace EED vzhledem k deadline 31. 12. 2026
Jana Machková, předsedkyně ARTAV
Jak se mění legislativa k fakturaci vody a tepla? Co očekávejte na faktuře.
|14:15–14:30
|Rozúčtování tepla a teplé vody. Zkušenosti z provozu bytových domů Ostrava. Speciální regionální téma.
Mgr. Karina Vališová, místopředsedkyně ARTAV
Ptejte se na průběh ve vašem domě, ptejte se na rozúčtování 2025 a připravte se na 2026.
|14:30–15:00
|Rozúčtování teplé vody a tepla 2026
Jarmila Trčková, ista
Na co se připravit, co se mění, o čem se musíte v domě rozhodnout. Rady pro obyvatele i správce.
|15:00–15:15
|Novinky v servisních a monitorovacích přístrojích Testo
Radim Kantor, Testo Česká republika
Analyzátor spalin testo 300 oceněný známkou Kvalita garantována CTI ČR, konec analogové éry: s přístroji Testo je servis chladicích zařízení digitální, nová bezdrátová termokamera testo 860i pro použití s chytrými telefony a další tipy pro rychlou práci montážních a servisních firem.
|15:15–15:30
|Význam pokračování dotačních titulů pro energetické úspory a bydlení. Nechceme opakování kauzy skládky zahraničních odpadů. Speciální regionální téma.
Mgr. Petr Hladík, poslanec a exministr životního prostředí
Historie a význam dotačních titulů NZÚ, NZÚ Light a Oprav dům pro babičce. Chybí na ně peníze nebo politická vůle? Kauzy nelegální polský odpad v Bohumíně, německý odpad v Jiříkově (Bruntálsko), které se podařilo vyřešit, ale nechceme je opakovat.
|15:30–15:40
|Energospot.cz – nástroj pro sledování spotových cen
Mgr. Jiří Zilvar, TZB-info
Nástroj portálu TZB-info pro ty, kteří mají FV nebo o ní uvažují, ale i nástroj pro energetické specialisty a prodejce FV.
|15:40–15:55
|Ohřev vody a vytápění v zajímavých objektech
Ing. Drahomíra Wachtlová, PhD., vedoucí obchodního oddělení QUANTUM
Jak se navrhuje a provozuje příprava vody v průmyslovém a zemědělském provozu, myčce aut, hotelu a dalších speciálních provozech? Inspirujte se konkrétními referencemi.