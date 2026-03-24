Quantum uvádí novinky Cosmogas: nejtišší tepelné čerpadlo a výkonný průtokový ohřívač
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Společnost Quantum přináší na trh hned několik novinek z portfolia firmy Cosmogas: nejtišší tepelné čerpadlo na trhu Sylentia R290 a kondenzační průtokové ohřívače vody AGUAdens a AGUAplus. Novinky představí vedoucí obchodního oddělení Quantum Drahomíra Wachtlová společně s obchodně-technickým zástupcem Quantum Tomášem Fialou.
Monobloková vysokoteplotní tepelná čerpadla Cosmogas Sylentia vynikají mimořádně nízkou hlučností. Pracují s chladivem R290, což umožní dosahovat vysoké energetické účinnosti a vysokého COP. Jejich významnou předností je široký teplotní rozsah. V režimu vytápění dokáží při vnější teplotě −20 °C dosáhnout na výstupu 60 °C, takže je lze využít i pro radiátorové systémy. Jsou k dispozici o výkonu 8 až 20 kW.
Další novinkou je kondenzační stacionární ohřívač vody AGUAdens T. Hodí se všude tam, kde jsou vysoké nároky na teplou vodu v krátkém čase. Díky modulárnímu kaskádovému řešení je možné dosáhnout vysokých výkonů při minimálních požadavcích na prostor. Díky přesně synchronizovanému řízení kaskády je možné dosáhnout modulačního rozsahu až 1:20. Průtokové ohřívače teplé vody AGUAplus kromě vysokého výkonu nabízí také vestavěný zásobník o objemu 120 l, díky kterému je zajištěn stabilní a nepřetržitý odběr teplé vody a zároveň umožňuje bezproblémový provoz i při malých odběrech.