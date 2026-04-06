Rebranding reflexGroup – další silné značky

6.4.2026
redakce

Rebranding reflexGroup – další silné značky

Za sílou značky Reflex, jejímž vlastníkem je společnost Reflex Winkelmann GmbH a která je poskytovatelem vysoce kvalitních systémů pro vytápění a přípravu teplé vody, stojí mezinárodní tým s více než 2 100 zaměstnanci a zastoupením ve více než 25 zemích světa. V Česku ji zastupuje společnost REFLEX CZ a na Slovensku REFLEX SK. Dlouhodobě tyto společnosti na své trhy dodávají výrobky jak se značkou Reflex, SINUS, tak nema a v poslední době přibyla italská značka Elbi.

Rozšiřování počtu zastoupených značek a širší sortiment, to je jeden z hlavních důvodů, proč Ing. Vít Gabriel, jednatel REFLEX CZ, s.r.o., v rozhovoru s redakcí TZB-info na veletrhu Aquatherm 2026 zdůraznil rebranding. Jde o strategický proces významné změny identity zavedené značky Reflex. Například značka elbi do sortimentu reflexGroup přidala další varianty výrobků pro vyrovnávání objemových a tlakových změn v rozvodech pitné vody, vytápění.

Potřeba rebrandingu reflexGroup je však založena i na jiné skutečnosti. Jde o výstavbu vlastní výrobní základny určené pro produkci zásobníků pro přípravu teplé vody a akumulačních nádrží. Zajišťuje ji divize Winkelmann Building+Industry a výstavba probíhá v Rimavské Sobotě na Slovensku.

Reflex v současnosti již nejsou jen expanzní nádoby, automatické expanzní a odplyňovací zařízení, speciální armatury jako například přerušovače toku aj. Podle slov Víta Gabriela, Reflex dokáže nabídnout mnohem více, například i pro systémy rekuperace tepla z chlazení, jak dokazují konkrétní realizace.

 
 
