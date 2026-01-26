Reflex Greenbox – kompletní zařízení pro úpravu vody a hydrauliku
Reflex Greenbox – kompletní zařízení pro úpravu vody a hydrauliku
V oblasti technologií pro vytápění a chlazení se stále častěji objevuje poptávka po kompaktních, integrovaných řešeních, která snižují nároky na prostor a usnadňují montáž, provoz i údržbu. Reflex Greenbox představuje přesně takové řešení: jedná se o modul all-in-one, který kombinuje automatické doplňování vody, odplyňování, odlučování nečistot i úpravu vody.
Uvnitř je vše, co potřebujete
Nový Reflex Greenbox je jednoduchou a účinnou odpovědí pro stále složitější systémy vytápění a chlazení. Kompaktní box obsahuje sladěné a předem vyzkoušené komponenty, nutné pro provoz malých a středně velkých uzavřených otopných nebo chladicích soustav.
Mezi integrované funkce patří:
- Automatické doplňování vody.
- Vakuové odplyňování.
- Odlučování nečistot, kalu a magnetitu.
- Úprava vody (změkčení/demineralizace).
- Měření parametrů (teplota, tlak, vodivost).
- Řízení s asistentem uvedení do provozu a diagnostikou.
- Připojení statického udržování tlaku (membránová expanzní nádoba).
- Konektivita (např. Bluetooth).
Technické údaje
- Pro uzavřené otopné a chladicí soustavy s max. objemovým průtokem 4,3 m3·h−1.
- Dovolená teplota výstup/zpátečka 90/70 °C.
- Max. pracovní tlak 4,5 bar.
- Zdroj napájení 230 V/50 Hz.
- Hladina akustického tlaku při max. zatížení → 52 dB(A).
- Rozměry (š × h × v) 550 × 318 × 890 mm, hmotnost 22–25 kg.
- Přípojka expanzní nádoby AG 1"
- přípojky uzavíracích ventilů: → nahoře převlečná matice 1 ½" → dole vnitřní závit 1 ½".
Jeden box pro různé potřeby
Reflex nabízí Greenbox ve čtyřech základních variantách označených S1 až S4, které jsou přizpůsobeny různým požadavkům na funkci a vybavení.
Varianta S1 – kompletní obsahuje automatické dopouštění, úpravu vody změkčením nebo demineralizací, podtlakové odplynění.
Varianta S2 – bez úpravy vody.
Varianta S3 – bez automatického dopouštění.
Varianta S4 – bez podtlakového odplynění, s odlučovačem mikrobublin.
Výhody a přínosy
- Úspora instalačního času a snížení chybovosti
Díky tomu, že všechny komponenty jsou sladěny a předmontovány, stačí Greenbox zavěsit na stěnu nebo na podlahu, připojit vstupy a výstupy a systém spustit. Tento Plug & Play přístup šetří čas a minimalizuje riziko nesprávného zapojení či nekvalitní montáže.
- Úspora prostoru
V dnešní době se technické místnosti z prostorových a finančních důvodů často zcela vynechávají, což znamená, že technologie vytápění nebo chlazení musí být integrována do skladových nebo užitkových prostor. Kompaktní Reflex Greenbox zabírá méně místa než potrubí pro jednotlivé komponenty a ponechává tak volný prostor pro jiná využití.
- Spolehlivost a optimalizace provozu
Komponenty jsou vzájemně sladěny výrobcem a prošly testováním, což zvyšuje spolehlivost oproti samostatnému výběru a montáži dílčích prvků. Řídicí modul s diagnostikou pomáhá detekovat chyby či snížit výpadky.
- Kvalita vody a ochrana systému
Díky úpravě vody (změkčení/demineralizaci), filtraci a odlučovači magnetitu/kalu se snižuje riziko usazování nečistot v systémech, což prodlužuje životnost zařízení (např. výměníků, čerpadel) a zajišťuje stabilní provoz.
- Flexibilita a rozšiřitelnost
Modulární konstrukce umožňuje vyměnit jednotlivé části, případně rozšířit funkcionalitu (např. přidání či výměna zařízení pro úpravu vody).
- Moderní ovládání a diagnostika
Greenbox je vybaven systémem Control Smart, který provádí uživatele krok za krokem při uvádění do provozu a zároveň ukládá historii chyb, poskytuje diagnostiku a lze jej ovládat či monitorovat přes mobilní aplikaci. Reflex Greenbox představuje inovativní krok ve vývoji kompaktních technických modulů pro otopné a chladicí soustavy. Díky integraci klíčových funkcí v jednom zařízení, předmontovanému provedení a inteligentnímu řízení s diagnostikou přináší výrazné výhody z hlediska montáže, spolehlivosti a provozu, zejména v aplikacích středního rozsahu. Pro projektanty i instalatéry otevírá možnost efektivnějšího návrhu systémů s menšími nároky na prostor a technickou složitost.
