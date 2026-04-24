Volatilita cen energií mění rozhodování o vytápění v bytových domech
Volatilita cen energií mění rozhodování o vytápění v bytových domech
Vojenský konflikt na Blízkém východě je dalším impulzem, který v krátkém čase rozhýbal ceny napříč Evropou a znovu připomněl, jak citlivý je energetický trh na geopolitické dění. Obzvlášť pro správce a vlastníky bytových domů to znamená, že při rozhodování o vytápění je dnes potřeba počítat s výrazně vyšší mírou nejistoty než dříve.
Po eskalaci napětí na Blízkém východě ceny plynu během jediného dne vzrostly až o 35 % a v průběhu několika následujících dní až o 60–70 %, aby následně opět klesly. „Takto rychlé cenové pohyby výrazně ztěžují plánování nákladů, protože v krátkém čase mohou změnit ekonomiku vytápění budovy o desítky procent,“ říká Miroslav Zajíček, ředitel pro strategii a regulaci skupiny Veolia Energie.
Co to znamená pro správu domu
Takové výkyvy na trhu s energiemi nejsou žádnou novinkou. Podobný vývoj bylo možné sledovat už v letech 2021–2022, kdy se cena plynu vyšplhala z přibližně 20–30 EUR/MWh až nad 300 EUR/MWh. Energetický trh se tak dlouhodobě posouvá k vyšší volatilitě.
Pro správu bytového domu to znamená, že náklady na energie jsou dnes výrazně méně předvídatelné než dříve a mohou se v čase rychle měnit podle situace na trhu. Klíčové je to zejména ve chvíli, kdy výbor SVJ nebo vlastník domu rozhoduje o koncepci a technickém řešení vytápění.
Volba zdroje přitom určuje, jak silně se budou budoucí výkyvy cen do nákladů domu promítat. U vlastního zdroje, například plynové kotelny, nese dům toto riziko přímo. „Podíl paliva na ceně tepla může dosahovat 70–85 %, takže i relativně krátkodobý výkyv ceny plynu má přímý a výrazný dopad na celkové náklady na vytápění. K tomu je vždy nutno připočítat náklady související s financováním investice do zdroje vytápění, legislativní prohlídky, provoz, opravy a údržbu. V neposlední řadě cenu plynu v blízké budoucnosti zvedne platba za emisní povolenky EU ETS II,“ vysvětluje Miroslav Zajíček.
Výkyvy jako nová realita
Pro dlouhodobou výhodnost zemního plynu jako jediného zdroje vytápění tak zůstává klíčový budoucí vývoj jeho ceny na evropském a světovém trhu. Výhled do dalších let ale nenaznačuje návrat ke stabilitě.
Podle investiční banky Goldman Sachs se má evropská cena plynu v roce 2026 pohybovat kolem 45–50 EUR/MWh, což je zhruba dvojnásobek běžné ceny před rokem 2021. Zároveň podle analytické společnosti BloombergNEF zůstane evropský trh v příštích letech citlivý na výkyvy, protože je dnes výrazně více navázán na globální LNG trh a soutěží s Asií o dodávky plynu.
„Pro rozhodování výborů SVJ a správců to znamená, že kolísání cen energií není krátkodobý výkyv, ale dlouhodobá charakteristika trhu. Výraznější cenová volatilita tu s námi zkrátka je a bude, a je potřeba ji zohlednit při plánování koncepčních řešení, která ovlivní náklady na roky dopředu,“ uzavírá Miroslav Zajíček.
Veolia Energie patří mezi největší energetické skupiny a je největším distributorem tepla v ČR. Prostřednictvím jedné z nejrozsáhlejších sítí dálkového tepla ve střední Evropě (1 550 km) dodává teplo a teplou vodu do 580 tisíc domácností.