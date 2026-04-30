Jak se rozhodovat o vytápění v době energetické nejistoty
Poměry cen energií, elektřiny a plynu se mění nejen v závislosti na běžných změnách poměru mezi nabídkou a poptávkou, ale stále větší vliv a nejistoty má geopolitická nestabilita. Byť je to velmi nepříjemné, tak domácnosti mají velkou míru přizpůsobivosti a schopnosti snížit svou spotřebu energií. Přesvědčivý důkaz se nachází na Ukrajině. Trable, které dokáží přežít domácnosti v rodinných domech, však mnohem tíže přežívají domácnosti v bytových domech, průmysl, oblast služeb atp. I proto se stále více investorů v oblasti středních a větších výkonů nezajímá jen o pořizovací cenu zdroje tepla, provozní náklady a i jistotu dodávky tepla.
Podle Václava Švorčíka, technického specialisty značky Buderus, se stále silněji na trhu s tepelnou technikou prosazují požadavky budovat takové zdroje tepla, které umí vyhodnocovat i velmi krátkodobé výkyvy cen energií a paliv. Příklady lze vidět například v oblasti výstavby bytových domů, u zdrojů tepla o výkonech od cca 300 kW.
Zásadní úlohu mají projektanti, energetičtí specialisté, jejichž prvním krokem musí být detailní analýza potřeby tepla, doslova minutu po minutě. Čím větší zdroj tepla je potřeba, tím zásadnější úlohu plní energetický specialista. Protože on má kvalifikaci k tomu, aby se zákazníkem prošel celý řetězec otázek, celý proces vedoucí k optimálnímu návrhu. Někdy se toto očekává od projektantů, ale jejich roli vidí Václav Švorčík jinde. Tedy v tom, aby navrhli zdroj tepla tak, jak to vyplyne z doporučení energetického specialisty. A to projektanti umí velmi dobře. Značka Buderus poskytuje technickou pomoc jak energetickým specialistům, tak projektantům. Protože každý záměr musí být i realizovatelný a je nutné zohlednit specifika jednotlivých výrobků.
Ekonomické parametry investice do zdroje tepla stojí pochopitelně na nejvyšším stupni, jsou definovány i možnostmi investora. S výrobky Buderus lze realizovat jak investičně nejlevnější variantu, variantu provozně nejúspornější, tak i variantu provozně nejvíce odolnou, do které je zahrnuta pojistka proti výpadkům dodávky některého ze zdrojů energie.
Nalézt optimální vazbu mezi výší investice, provozními náklady, bezpečností provozu, pojistkou na neočekávané události, není podle slov Václava Švorčíka snadné. Pomáhají zkušenosti z akcí, které již prokázaly svou provozní úspornost a bezpečnost. Takových praktických zkušeností má značka Buderus řadu a další přibývají. Ať již to jsou hybridní řešení zdrojů tepla pro vytápění ze sortimentu Buderus na bázi kombinace plynových kotlů, tepelných čerpadel, mohly by to být i kotle na topný olej, tak i zdrojů tepla pro přípravu teplé vody.
Nové hybridní zdroje tepla složené z výrobků Buderus nejsou zatím příliš poptávány majiteli rodinných domů vzhledem k ceně. V sektoru domácností jde nejčastěji jen o doplnění staršího plynového kotle například novým tepelným čerpadlem. Vzájemná kombinace je však zajímavá pro střední a velké výkony, cca 300 až 500 kW, kdy jedna část s tepelnými čerpadly je schopná pokrýt základní potřebu tepla a nemusí být navržena na 100% pokrytí potřeby a druhá část a špičkovací plynový kondenzační kotel zajistí zbytek. „Je to taková neuchopitelná, nevyčíslitelná věc,“ říká Václav Švorčík o délce životnosti hybridního zdroje. Vzhledem k rozložení výroby tepla mezi tepelnými čerpadly okolo 80 % a kotli cca 20 % a snížení zatížení tepelných čerpadel v době špiček se prodlužuje život hybridního zdroje tepla jako celku. A i tento fakt již mnozí investoři zahrnují do svých kalkulací.
Fotogalerie – realizovaná kotelna ve výrobním závodě Bosch v Krnově, kde je kombinace plynových kondenzačních kotlů Logamax plus GB272 s tepelnými čerpadly Logatherm WLW276.